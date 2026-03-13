ETV Bharat / state

తనతో ఉంటూనే మరొకరికి దగ్గరైందని అనుమానం - మహిళను హత్య చేసిన మేస్త్రీ

వేరొకరితో సన్నిహితంగా ఉంటుందని ఓర్చుకోలేక పోయిన నిందితుడు - మరో మహిళతో కలిసి ప్రణాళిక ప్రకారం మర్డర్​​ - అదుపులోకి తీసుకుని రిమాండ్​కు తరలించిన పోలీసులు

మెదక్​లో అనుమానంతో మహిళ హత్య
Woman Murder case in medak (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 13, 2026 at 4:50 PM IST

|

Updated : March 13, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Woman Murder case in medak : అనుమానం అన్ని విధాలుగా చేటు. అది పెనుభూతంగా మారితే మనిషి ఎలాంటి దారుణం చేయటానికైనా వెనకాడడు. అనుమానం మనిషి విచక్షణా శక్తిని కోల్పోయోలా చేస్తుంది. తనతోనే ఉంటూ ఇంకొకరితో సన్నిహితంగా ఉంటుందన్న అనుమానంతో ఓ వ్యక్తి మహిళను కిరాతకంగా హత్య చేశాడు. మెదక్ జిల్లా ఏడుపాయల శివారులో జరిగిన మహిళ హత్య కేసు మిస్టరీని పోలీసులు చేధించారు. ఈ కేసులో ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేశారు.

అసలేం జరిగింది ? : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మెదక్​ జిల్లా పాపన్నపేట మండలం కొండపాకకు చెందిన సులోచన ఒంటరి మహిళ. భర్త మరణించటంతో మెదక్‌లో అడ్డా పనికి వెళ్తూ జీవనం సాగిస్తోంది. సులోచనతో పాటు రామాయంపేటకు చెందిన రాజు మేస్త్రీగా పనిచేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే వారిద్దరికి పరిచయం ఏర్పడింది. ఇలా కొంతకాలం నుంచి వారి మధ్య వివాహేతర సంబంధం నడుస్తోంది. సన్నిహితంగా మెలుగుతూ సులోచనకు రాజు బంగారు ఆభరణాలు కూడా కొనిచ్చాడు. ఈ క్రమంలోనే సులోచన వేరొకరితో సన్నిహితంగా ఉంటోందని రాజుకు అనుమానం కలుగుతుంది. ఈ అనుమాన బీజం ఆమె ప్రాణాలు తీసేంత వరకు తీసుకెళ్లింది.

మెదక్​లో అనుమానంతో మహిళ హత్య (ETV Bharat)

పథకం ప్రకారం హత్య జరిపిన రాజు : సులోచనను చంపాలనుకున్న వెంటనే అతను వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న మరో మహిళ భూలితో కలిసి సులోచనను చంపాలని ప్లాన్ వేశాడు. ఈ క్రమంలోనే రాజు సులోచన, భూలి ఇద్దరిని బైక్ మీద ఏడుపాయల శివారులోని చెలిమెల కుంట వద్దకు తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ సులోచన, భూలితో రాజు మద్యం సేవించాడు. అనంతరం రాజు, సులోచన మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ముందుగానే పక్కా ప్రణాళికతో వచ్చిన రాజు సులోచన ముఖంపై కర్రతో కొట్టడంతో తీవ్ర రక్తస్రావమై అక్కడిక్కడే మృతి చెందింది.

"రామాయంపేట మండలానికి చెందిన రాజు మేస్త్రీ పని చేస్తున్నాడు. పని ప్రదేశంలో సులోచనతో పరిచయం ఏర్పడింది. అది వివాహహేతర సంబంధంగా మారింది. ఈ క్రమంలోనే సులోచనపై అనుమానం వచ్చి ఆమెను కట్టెతో కొట్టి చంపేశాడు" - ప్రసన్న కుమార్ , మెదక్ డీఎస్పీ

అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు : సులోచన చనిపోయిన అనంతరం ఆమె వద్ద ఉన్న 24 తులాల వెండి నగలు, నాలుగు గ్రాముల బంగారం, మొబైల్ ఫోన్ తీసుకుని రాజు, భూలి అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. ఏడుపాయల శివారులో అనుమానాస్పద స్థితిలో ఓ మహిళ చనిపోయిందని సమాచారం అందిన వెంటనే పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. సీసీ టీవీ ఫుటేజ్, సీడీఆర్ విశ్లేషణ ఆధారంగా 24 గంటల్లోనే కేసును చేధించి నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు.

"రాజుకు సులోచనతోనే కాకుండా భూలి అనే మహిళతో కూడా సంబంధం ఉంది. సులోచన, రాజు, భూలి ఓ నిర్మానుష్య ప్రదేశానికి వెళ్లి మద్యం సేవించారు. అక్కడ రాజు, సులోచనకు గొడవ జరిగింది. చివరకు ఆమె ప్రాణాలు తీశాడు. ఆమె చనిపోయిన అనంతరం తన వద్ద ఉన్న బంగారం, ఫోన్​ తీసుకుని పారిపోయారు. నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని రిమాండ్​కు తరలించాం" - ప్రసన్న కుమార్, మెదక్ డీఎస్పీ

డబ్బులు ఇవ్వట్లేదని భార్యపై కక్ష కట్టి హత్య - అనంతరం నగదు, సెల్​ఫోన్​తో భర్త పరార్

Last Updated : March 13, 2026 at 5:20 PM IST

TAGGED:

LATEST MURDERED CASES IN MEDAK
MEDAK WOMAN DEATH CASE
CRIME CASE IN MEDAK
మెదక్​లో అనుమానంతో మహిళ హత్య
MAN KILLED WOMAN IN MEDAK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.