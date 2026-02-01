ETV Bharat / state

కుమారులకు పెళ్లి కావడం లేదని - దారుణానికి ఒడిగట్టిన తండ్రి

కన్న తల్లి, కుమారుడి తలలపై కొట్టి చంపిన వ్యక్తి - ఆపై ఉరివేసుకుని తానూ ఆత్మహత్య - అతడి వద్ద లభించిన లేఖను స్వాధీనం చేసుకుని, దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు

Father Killed Son And Attempted To Suicide
Father Killed Son And Attempted To Suicide (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 1, 2026 at 2:29 PM IST

3 Min Read
Father Killed Son And Mother : కుమారులకు పెళ్లి కావడం లేదనే మనస్తాపంతో ఓ వ్యక్తి అత్యంత దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. ఒక తండ్రి తన కుమారుడిని, ఇంట్లో ఉన్న కన్న తల్లిని చంపేశాడు. ఆపై తానూ ఆత్మహత్యకు పాల్పడాడు. అసలు ఎవరా తండ్రి? కుమారులకు వివాహం కాకపోతే ఎందుకు ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సిద్దిపేట జిల్లా బెజ్జంకి మండలం వడ్లూర్‌లో శనివారం జరిగిన ఈ ఘటన కలకలం రేపింది. బాధితుల సమాచారం మేరకు గ్రామానికి చెందిన జక్కని సత్తయ్య (65), దేవవ్వ దంపతులు హోటల్‌ నడిపిస్తూ ఉపాధి పొందుతున్నారు. వారికి నరేశ్​, సురేశ్​(35), రాజేశ్​ సంతానం. నరేశ్​కు 12 ఏళ్ల క్రితం వివాహం కాగా, భార్య, ఇద్దరు బిడ్డలతో కరీంనగర్‌లో ఉంటున్నారు. రెండో కుమారుడు సురేశ్​ అక్కడే ఓ ప్రైవేట్‌ ఆసుపత్రిలో ల్యాబ్‌ టెక్నీషియన్‌గా, మూడో కుమారుడు రాజేశ్​ సిరిసిల్లలో ఆటో మెకానిక్‌గా పని చేస్తున్నారు.

సంబంధాలు కుదరక గొడవలు : సురేశ్​కు కొన్నేళ్లుగా పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తుండగా, ఎక్కడా కుదరడం లేదు. హోటల్‌ బంద్‌ చేసి ఏడాది పాటు సత్తయ్య కుటుంబంతో సహా సిరిసిల్లకు వెళ్లి ఉంటూ అక్కడా పెళ్లి సంబంధాలు చూశాడు. అయినా ఏదీ ఖాయం కాకపోవడంతో మూడో వాడికి ఆలస్యం కాకూడదని రాజేశ్​కు సంబంధాలు చూడటం మొదలుపెట్టారు. సంవత్సరం నుంచి వెతుకుతున్నా ఫలితం లేకపోయింది. ఈ క్రమంలో సత్తయ్య, కుటుంబసభ్యులు పలుమార్లు గొడవలు పడ్డారు.

ముందు చంపి, ఆపై తానూ ఆత్మహత్య : శనివారం దేవవ్వకు పంటి నొప్పి రావడంతో ఉదయమే సిరిసిల్లలోని ఆస్పత్రికి వెళ్లింది. ఆ సమయంలో ఇంట్లో భర్త సత్తయ్య, ఆయన తల్లి యశోద (96), రెండో కుమారుడు సురేశ్​ ఉన్నారు. సాయంత్రం రాజేశ్​తో కలిసి దేవవ్వ ఇంటికి వచ్చి చూసేసరికి యశోద, సురేశ్​ మృతి చెంది కన్పించారు. తలలకు బలమైన గాయాలు కాగా, తీవ్ర రక్తస్రావమైంది. సత్తయ్య మరో గదిలో ఉరేసుకొని కనిపించాడు. ఈ దృశ్యాన్ని చూసి బంధువులు, స్థానికులు తీవ్రంగా విలపించారు. ఏదైనా గొడవ కారణంగా క్షణికావేశంలో ఇద్దరిని చంపి, ఏం చేయాలో తెలియక తానూ ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉంటాడని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలాగే అతడి వద్ద లభించిన ఓ లేఖను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

కుమారుడి దగ్గరకు వచ్చి - ప్రాణాలు విడిచి : పోలీస్ కమిషనర్‌ రష్మీపెరూమళ్, ఏసీపీ రవీందర్‌ రెడ్డి, సీఐ శ్రీను, ఎస్సై సౌజన్య చేరుకొని విచారణ చేపట్టారు. వృద్ధాప్యంతో బాధపడుతున్న యశోదకు ఇద్దరు కుమారులు ఉండగా, సత్తయ్య పెద్దవాడు. చిన్న కుమారుడు రవీందర్‌ కరీంనగర్‌లో మందుల దుకాణంలో పని చేస్తూ అక్కడే కుటుంబంతో కలిసి ఉంటున్నాడు. యశోద పోషణ బాధ్యతలను ఇద్దరు కుమారులు నెల రోజుల చొప్పున పంచుకోగా, శుక్రవారమే రవీందర్‌ ఆమెను వడ్లూర్‌లోని ఇంటి వద్ద దించి వెళ్లాడు. నెల రోజుల పాటు పెద్ద కుమారుడి కుటుంబంతో ఉండడానికి వచ్చిన ఆమె, చివరికి ఆ కుమారుడి చేతిలోనే మరణించింది.

విచక్షణ లేని ప్రవర్తన : కొందరు మనుషుల్లో రోజురోజుకూ మానవత్వం నశించిపోతుంది. ఎదుటి వారిపై కోపంతో తాను ఏం చేస్తున్నాడన్న విచక్షణా లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు. కుటుంబంలో వచ్చే చిన్న చిన్న గొడవలకు ఒకరినొకరు చంపుకుంటున్నారు. ఎదురుగా ఉన్నది మన సొంత కుటుంబ సభ్యులు అని కూడా గ్రహించలేని స్థితిలోకి వెళ్తున్నారు. క్షణికావేశంలో నిండు ప్రాణాలను బలి తీసుకుంటున్నారు.

