భర్త నచ్చచెప్పినా వినని భార్య - ఫలితం ఐదుగురు చిన్నారుల భవిష్యత్తును ఆగం చేసింది!
రెండు కుటుంబాల్లో చిచ్చురేపిన వివాహేతర సంబంధం - వద్దని వారించినా వినని భార్య - రహస్యంగా కలుసుకున్న ఇద్దరు - గొడ్డలితో నరికి చంపి, ఆపై పోలీసులకు లొంగిపోయిన భర్త
Published : February 3, 2026 at 3:19 PM IST|
Updated : February 3, 2026 at 3:45 PM IST
Husband Killed A Man In Telangana : తప్పు చేస్తున్న భార్యను అలా చేయవద్దని ఎన్నో సార్లు వారించాడు. పద్ధతి మార్చుకోవాలని పలుమార్లు హెచ్చరించాడు. అయినా ఆ భార్య మాట వినలేదు. ఆ తప్పును అలాగే కొనసాగించింది. ఇది తట్టుకోలేని భర్త కోపంలో చేయకూడని పని చేశాడు. దాన్ని వల్ల ఇటు తన జీవితం, అటు మరొకరు ప్రాణం కోల్పోయారు. అసలు ఆ భార్య చేసిన తప్పేంటి? దానికి ఆ భర్త ఏం చేశాడు? ఇద్దరు చేసిన తప్పు రెండు కుటుంబాల పరిస్థితిని ఎలా మార్చింది? ఇప్పుడు చూద్దాం.
తాత్కాలిక ఆనందాల కోసం : వివాహేతర సంబంధాలు కుటుంబాలను నిలువునా కూల్చుతున్నాయి. తాత్కాలిక ఆనందం కోసం ప్రాణాలను పణంగా పెడుతున్నారు. కుటుంబ పరువు, మర్యాదలను సైతం పట్టించుకోవడం లేదు. పెద్దలు చెప్పిన మాటలు పెడచెవిన పెడుతున్నారు. కుటుంబం, పిల్లలు ఉన్నారన్న ఆలోచన కూడా ఉండటం లేదు. పగలు, ప్రతీకారాలకు కేంద్రబిందువుగా మారి కుటుంబాలను రోడ్డుపాలు చేస్తున్నాయి.
పద్ధతి మార్చమన్నా వినకుండా : మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండలం బండమీదిపల్లిలో అప్పల సాయిలు, భార్య వినోదతో కలిసి ఉంటున్నాడు. అయితే అదే గ్రామానికి చెందిన గంపల బాలేష్తో వినోదకు ఆరునెలల క్రితం పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్తా వివాహేతర సంబంధానికి దారితీసింది. ఈ విషయం తెలిసిన సాయిలు ఇద్దరినీ పలుమార్లు హెచ్చరించాడు. పద్ధతి మార్చుకోవాలని సూచించాడు. అయినా తీరు మార్చుకోకుండా ఇద్దరూ వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తూ వచ్చారు. రహస్యంగా కలుస్తూనే ఉన్నారు.
అనుమానంతో వెంబడించి : బహిర్భూమికి వెళ్తున్నానని చెప్పి బయటకు వెళ్లిన వినోద రహస్యంగా ప్రియుడి బాలేష్ను కలిసింది. ఆమె ప్రవర్తనను అనుమానిస్తూ వచ్చిన సాయిలు భార్య వెనకే తెలియకుండా అనుసరించాడు. బాలేష్, వినోద నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి వెళ్లి శారీరకంగా కలిసి ఉండటాన్ని సాయిలు ప్రత్యక్షంగా చూశాడు. కోపంతో రగిలిపోయిన సాయిలు తన వెంట తెచ్చుకున్న గొడ్డలితో బాలేష్ తలపై వేటు వేశాడు.ఈ ఊహించని పరిణామంతో భయపడిపోయిన బాలేష్ లేచి పొలాల వెంట పరుగులు తీశాడు. అతని వెంటే పరిగెత్తిన సాయిలు గొడ్డలితో నరికేశాడు. వినోద కూడా భయంతో ఇంటికి పరుగున వెళ్లి పిల్లలను తీసుకుని వెళ్లిపోయింది.
చంపి, పోలీసులకి లొంగిపోయి : బాలేష్ను చంపిన తర్వాత గొడ్డలి అక్కడే పొదల్లో పడేసి సాయిలు వెల్దుర్తి పోలీసుస్టేషన్కు వెళ్లి లొంగిపోయాడు. తానే బాలేష్ను చంపానని చెప్పాడు. మృతదేహం గ్రామ శివారులోని పొలాల్లో ఉందని చెప్పడంతో పోలీసులు హుటాహుటిన గ్రామానికి చేరుకుని బాలేష్ కుటుంబ సభ్యులకు తెలిపారు. ఇరు కుటుంబాల మధ్య గొడవలు జరగకుండా పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. వివాహేతర సంబంధమే ఈ హత్యకు కారణమని పోలీసులు వెల్లడించారు.
"సాయిలు వెల్దుర్తి పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చి, తన గ్రామానికి చెందిన గంపల బాలేష్ అనే వ్యక్తిని చంపాడని స్టేషన్లో లొంగిపోయాడు. అందుకు కారణం సాయిలు భార్య వినోదతో బాలేష్కు ఉన్న వివాహేతర సంబంధమని చెప్పాడు. అలాగే బాయటకు వెళ్లిన తన భార్యపై అనుమానంతో సాయిలు వెనకే వెళ్లాడు. ఊరి చివర్లో వారిద్దరిని సన్నిహితంగా చూసిన సాయిలు తట్టుకోలేక తన వెంట తెచ్చుకున్న గొడ్డలితో అతన్ని అక్కడికక్కడే నరికి చంపాడు. " - రంగకృష్ణ, తూప్రాన్ సీఐ
పిల్లల సంగతి ఏంటి? : బాలేష్కు భార్య ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉండగా సాయిలు భార్య వినోద పిల్లలను తీసుకుని ఇంటికి తాళం వేసి పరారైంది. అనైతిక బంధం రెండు కుటుంబాలను చిన్నాభిన్నం చేసింది. బాలేష్ కుటుంబం ఇంటి పెద్దను కోల్పోగా, సాయిలు జైలుపాలవ్వడంతో ఆయన పిల్లలు తండ్రిలేని వారయ్యారు. ఇలా పెద్దలు చేసిన తప్పులకు పిల్లలు బలవుతున్నారు. వారి భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మిగిలిపోతుంది.