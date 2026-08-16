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'ఇక్కడే ఉండు గోల్డ్​ చైన్​కు లాకెట్ చేసుకొస్తాను' - ప్రేమగా నమ్మించి మహిళల ఆభరణాలు కాజేసిన నిందితుడు

స్నాప్​చాట్​లో అమ్మాయిలు, మహిళలకు ధనవంతుడిగా పరిచయం - నమ్మించేందుకు లగ్జరీ కార్లను అద్దెకు తీసుకొని షికార్లు - దగ్గరయ్యాక మాయమాటలు చెప్పి ఆభరణాల కాజేత - నిందితుడిని అరెస్ట్​ చేసిన పేట్​బషీరాబాద్ పోలీసులు

స్నాప్​చాట్​లో పరిచయం చేసుకొని మహిళలను మోసం
Fraud Swindled Jewelry In Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2026 at 3:26 PM IST

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Fraud Swindled Jewelry In Hyderabad : సామాజిక మాధ్యమాలు అమాయక మహిళలు, యువతులకు వలగా మారుతున్న ఉదంతాలు నిత్యం వెలుగుచూస్తూనే ఉన్నాయి. తాజాగా స్నాప్‌చాట్ వేదికగా పరిచయాలు పెంచుకుని, ప్రేమ పేరిట నమ్మించి, రూ.లక్షల విలువైన బంగారు ఆభరణాలను కాజేస్తున్న ఇద్దరు సభ్యుల గుట్టును సైబరాబాద్ పోలీసులు రట్టు చేశారు. నిందితులను అరెస్ట్ చేసి వారి దగ్గరి నుంచి దాదాపు 35 నుంచి 40 తులాల కాజేసిన బంగారాన్ని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

లగ్జరీ కార్లను అద్దెకు తీసుకొని బిల్డప్పులు : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం సంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన సునీల్​​చౌదరి అలియాస్ సాయికుమార్ మహిళలను మోసం చేయడాన్నే వృత్తిగా మార్చుకున్నాడు. స్నాప్‌చాట్ యాప్‌లో సునీల్​చౌదరి పేరుతో ఖాతా తెరిచి నగరంలోని గృహిణులు, విద్యార్థినులను టార్గెట్ చేసేవాడు. ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్‌లు పంపించి వారం పది రోజుల పాటు సాధారణ స్నేహితుడిలా సంభాషణలు సాగించేవాడు. తాను ధనవంతుడినని నమ్మించేందుకు వారి ముందు ఖరీదైన లగ్జరీ కార్లను అద్దెకు తీసుకుని తిరిగేవాడు.

మహిళలు నిందితుడిని నమ్మేందుకు అవసరమైతే ఆన్‌లైన్ ద్వారా ఖరీదైన చిన్న చిన్న కానుకలు తెప్పించేవాడని దర్యాప్తులో పోలీసులు గుర్తించారు. అతనిపై నమ్మకం కలిగిన తర్వాత తన అసలు రంగు బయటపెట్టేవాడు. వారి మెడలో ఉన్న బంగారు ఆభరణాలపై ఫోకస్ చేసేవాడు. తమ బంధానికి గుర్తుగా దానికి ఓ అందమైన లాకెట్ తొడిగించి ఇస్తానని నమ్మబలుకుతూ వాటిని కాజేసేవాడని విచారణలో తేల్చారు.

స్నాప్​చాట్​లో పరిచయం చేసుకొని మహిళలను మోసం (ETV Bharat)

3 తులాల పుస్తెల తాడులు కాజేత : వరంగల్‌కు చెందిన ఓ గృహిణితో స్నాప్‌చాట్‌లో పరిచయం పెంచుకున్న సునీల్​చౌదరి, మే 14న ఆమెను కాజీపేట నుంచి తన కారులో చందానగర్‌లోని సీఎమ్‌ఆర్ షాపింగ్ మాల్ వద్దకు తీసుకొచ్చాడు. షాపింగ్ ఖర్చులకు కొంత నగదు ఇచ్చి ఆమె మెడలోని 3 తులాల బంగారు పుస్తెల తాడుకు లాకెట్ వేయిస్తానని చెప్పి తీసుకొని అక్కడి నుంచి మెల్లగా జారుకున్నాడు. మోసపోయానని గ్రహించిన బాధితురాలు రామచంద్రాపురం పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేసింది.

తిరిగి వస్తాడనుకొని నిరీక్షణ : మరో కేసులో చంపాపేట్‌కు చెందిన ఓ విద్యార్థినికి తరచూ ప్రేమిస్తున్నానని మెసేజ్‌లు చేస్తూ బురిడీ కొట్టించాడు. జూన్ 8న ఆమెను ఎల్బీనగర్ జుడియో స్టోర్ వద్ద కారు ఎక్కించుకుని లాకెట్ పేరుతో 25 గ్రాముల బంగారు గొలుసును తీసుకున్నాడు. బంజారాహిల్స్‌లోని నిలోఫర్ కేఫ్ దగ్గర ఆమెను దింపి 25 నిమిషాల్లో వస్తానని చెప్పి పరారయ్యాడు. సుమారు 4 గంటల పాటు అతని కోసం వేచి చూసిన బాధితురాలు చివరకు మోసపోయానని గ్రహించి ఎల్బీనగర్ పోలీసులను ఆశ్రయించింది.

ప్రేమను నిరాకరిస్తే వేధింపులు : కేవలం దొంగతనాలే కాకుండా తన ప్రేమను నిరాకరించిన అమ్మాయిలను నిందితుడు తీవ్ర వేధింపులకు గురిచేసేవాడు. నగ్న ఫొటోలు పంపాలని, డబ్బులు ఇవ్వాలని, లైంగిక కోరికలు తీర్చాలని ఒత్తిడి చేసేవాడు. మాట వినకపోతే ఫొటోలను మార్ఫింగ్ చేసి వారి తల్లిదండ్రులకు పంపుతానంటూ బ్లాక్‌మెయిలింగ్‌కు పాల్పడేవాడు. ఓ బాధితురాలు పేట్​బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ దారుణాలు వెలుగులోకి వచ్చినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

సహకరించిన వ్యక్తి కూడా అరెస్ట్ : బాధితుల ఫిర్యాదుల ఆధారంగా దర్యాప్తు చేపట్టిన పేట్​బషీరాబాద్, రామచంద్రాపురం, ఎల్బీనగర్ పోలీసులు నిందితుడైన సునీల్​​చౌదరితో పాటు అతనికి సహకరించిన భరత్​కుమార్ అనే మరో నిందితుడిని సైతం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దొంగిలించిన బంగారాన్ని భరత్​కుమార్ తన వ్యాపార పరిచయాల ద్వారా మార్కెట్‌లో విక్రయించేవాడని మేడ్చల్ ఏసీపీ శంకర్ రెడ్డి తెలిపారు. నిందితుల దగ్గరి నుంచి సుమారు 35 నుంచి 40 తులాల దొంగిలించిన బంగారాన్ని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

20 మందికి పైగా బాధితులు : ప్రధాన నిందితుడు గతంలో ఒక రేప్ కేసులో జైలుకు వెళ్లిన నేర చరిత్ర కూడా ఉందని పోలీసులు వెల్లడించారు. ఇప్పటివరకు దాదాపు 20 మంది మహిళా బాధితులను గుర్తించామన్నారు. ఈ ముఠా చేతిలో మరికొందరు బాధితులు మోసపోయి ఉండొచ్చని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో తెలియని వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెంచుకునేటప్పుడు వారి ఉచ్చులో పడకుండా మహిళలు, యువతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

"సునీల్​చౌదరి అలియాస్​ సాయికుమార్ స్నాప్​చాట్​లో మహిళలను పరిచయం చేసుకొని వారికి మాయమాటలు చెప్తూ బంగారం కాజేశాడు. వారి ముందు బాగా ధనవంతుడిలా పెద్ద కార్లలో తిరిగేవాడు. వారం, పదిరోజులకు ఒకరితో పరిచయం పెంచుకోవడం వారి ఆభరణాలు కొట్టేయడమే ఇతని పని. గతంలో ఇతనిపై దోమలగూడ పోలీస్​ స్టేషన్​లో రేప్​ కేసు కూడా నమోదు కాగా గత నెలలోనే బయటకొచ్చాడు. అయినా మళ్లీ అతనిలో మార్పు రాలేదు. సోషల్​ మీడియాలో పరిచయమైన వారి పట్ల మహిళలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి" - శంకర్ రెడ్డి, మేడ్చల్ ఏసీపీ

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CHEATING WOMEN BY SNAPCHAT IN HYD
స్నాప్​చాట్​లో పరిచయమైన వారి మోసం
A MAN CHEATING WOMEN IN HYDERABAD

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