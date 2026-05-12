పెన్షన్ కార్డ్ అంటూ ఆన్లైన్లో ప్రకటన - లింక్ను క్లిక్ చేస్తే షాక్!
పెన్షన్ కార్డ్ కోసం ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు - మోసగాళ్లకు ఇచ్చిన వ్యక్తిగత వివరాలు - విడతల వారీగా డబ్బు లూటీ - విషయం తెలుకోని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన బాధితుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 9:56 AM IST
Online Fraud Through FaceBook : వన్ టౌన్లో కిరాణా దుకాణం నడుపుతున్న వ్యాపారి మురళీకృష్ణకు సంబంధించిన ఇటీవలి ఆర్థిక మోసం కథ, ఆన్లైన్ మోసాల పట్ల ఒక హెచ్చరికగా నిలిచింది. ఫేస్బుక్ ఖాతా కలిగిన మురళీకృష్ణకు, అందులో ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంకుకు పెన్షన్ కార్డుకు సంబంధించిన ఒక ప్రకటన కనిపించింది. ఆ ప్రకటన పట్ల ఆసక్తి కలిగి, అతను దానిపై క్లిక్ చేశాడు. అదే రోజు సాయంత్రం అతనికి ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. "మీరు పెన్షన్ కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేశారా? ఆ కార్డు మీకు ఆన్లైన్లో పంపబడుతుంది," అని అడుగుతూ ఆ కాలర్ మురళీకృష్ణను నమ్మించాడు.
మోసగాళ్లకు ఇచ్చిన వ్యక్తిగత వివరాలు : ఆ వ్యక్తి మురళీకృష్ణ ఆధార్ ,PAN కార్డు నంబర్లను అడిగి తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత, అతని బ్యాంక్ డెబిట్ కార్డు నంబర్, ఈమెయిల్ ID ,బ్యాంక్ కస్టమర్ ID అడగగా, ఆ వ్యాపారి ఆ వివరాలను కూడా అందించాడు. ఈ సమాచారం ఆధారంగా, మురళీకృష్ణ ఖాతా నుంచి నగదు బదిలీలు వేగంగా జరగడం ప్రారంభమయ్యాయి. ఆ బ్యాంక్ లావాదేవీలకు సంబంధించిన SMS హెచ్చరికలు అతని మొబైల్ ఫోన్కు రావడం మొదలయ్యాయి. ఇలా వెంటవెంటనే లావాదేవీలు జరగడం చూసి కంగారుపడిన మురళీకృష్ణ, వెంటనే వన్ టౌన్లోని ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంకుకు శాఖకు పరుగులు తీశాడు.
విషయం తెలుకోని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన బాధితుడు : అయితే అతను బ్యాంకుకు చేరుకునే సమయానికి, అతని ఖాతా నుంచి రెండు వేర్వేరు విడతలుగా మొత్తం రూ.2.38 లక్షలు రూ.5 లక్షలు ఇప్పటికే బదిలీ అయిపోయాయి. బ్యాంక్ అధికారులు ఖాతాను ఫ్రీజ్ (freeze) ప్రయత్నించినప్పటికీ, మరో రెండు విడతలుగా అదనంగా రూ.61,000 రూ.50,000 చొప్పున రెండు మొత్తాలు తెలియని ఖాతాలకు బదిలీ అయ్యాయి. మొత్తంగా మోసగాళ్లు అనేక లావాదేవీల ద్వారా మురళీకృష్ణ ఖాతా నుంచి రూ.10.49 లక్షల మొత్తాన్ని బదిలీ చేశారు. ఈ సంఘటనను గమనించిన మురళీకృష్ణ, పోలీసులను సంప్రదించి ఫిర్యాదు చేశాడు. స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ కేసు నమోదు చేసి, ఈ విషయంపై దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. ప్రాథమిక విచారణలో భాగంగా, మోసగాళ్లు ఉపయోగించిన ఖాతాలు, నిధులు బదిలీ అయిన మార్గాలు నగదు విత్డ్రా చేసిన నిర్దిష్ట ప్రదేశాలను వారు విశ్లేషిస్తున్నారు.
లింకులతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్న పోలీసులు : మోసగాళ్లు సోషల్ మీడియా ప్రకటనలను ఆసరాగా చేసుకుని వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని ఎలా పొందుతారో, ఆపై వారి వ్యక్తిగత బ్యాంకింగ్ వివరాలను సేకరించి వాటిని ఎలా దుర్వినియోగం చేస్తారో ఈ సంఘటన స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. అనుమానాస్పద ఆన్లైన్ ప్రకటనలను సందేహంతో చూడాలని, వాటితో వ్యవహరించేటప్పుడు ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్త వహించాలని ఈ కేసు ఒక హెచ్చరికగా నిలుస్తుంది. మురళీకృష్ణ వంటి బాధితులు అపరిచితుల నుంచి వచ్చే కాల్స్ సందేశాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఎవరితోనూ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని పంచుకోకూడదని కూడా ఇది ఒక హెచ్చరికగా పనిచేస్తుందని పోలీసు అధికారులు తెలుపుతున్నారు. కొనసాగుతున్న దర్యాప్తు ద్వారా, మోసగాళ్లను గుర్తించి, బాధితులకు న్యాయపరమైన పరిహారం అందించడానికి పోలీసులు కృషి చేస్తున్నారు. నగదు బదిలీలలో ప్రమేయం ఉన్న ఖాతాలను గుర్తించే ప్రక్రియ, అలాగే నగదును అత్యంత వేగంగా ఉపసంహరించుకున్న ప్రదేశాలను కచ్చితంగా నిర్ధారించే ప్రక్రియ ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది. ఆన్లైన్ మోసాలకు బలికాకుండా తమను తాము రక్షించుకోవడానికి అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పోలీసులు ప్రజలను కోరుతున్నారు.
