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సంపద కంటే సంతృప్తి ముఖ్యం - రూ.కోటి వార్షిక వేతనం వదులుకుని సొంతూరులో పరిశ్రమ

ఫెల్డ్‌ ఎన్‌ స్టైన్‌ పేరుతో పరిశ్రమ నెలకొల్పిన యువకుడు - ఎద్దు గానుగ పరిశ్రమను అందుబాటులోకి తెచ్చిన శ్రీఫణీంద్ర - ఎద్దు గానుగ ద్వారా 5 రకాల స్వచ్ఛమైన నూనెల తయారీ

Special Story On Ganuga Oil Plant
Special Story On Ganuga Oil Plant (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 5:01 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 5:07 PM IST

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Special Story On Ganuga Oil Plant : విదేశాల్లో కార్పొరేట్‌ ఉద్యోగం. కోటి రూపాయలకు పైగా వార్షిక వేతనం. విలాసవంతమైన జీవితం. ఇంతకంటే ఏం కావాలి? లైఫ్‌ సెట్‌ అనే అనుకుంటాం ఎవరైనా. కానీ ఆ యువకుడు అలా అనుకోలేదు. తండ్రి కల కోసం తపించాడు. సొంత ఊరిలోనే నచ్చిన పని చేస్తూ నలుగురికీ ఉపాధి కల్పించాలని భావించాడు. విదేశీ కొలువును పక్కన పెట్టి తండ్రి ఆశయాన్ని నిజం చేసే దిశగా అడుగులు వేశాడు. ప్రజల ఆరోగ్యమే లక్ష్యంగా ఎద్దు గానుగ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాడు. గుంటూరుకు చెందిన ఫణీంద్ర సక్సెస్‌ స్టోరీ ఇది.

విదేశాల్లో కోటి రూపాయల వార్షిక వేతనం : ఒకప్పుడు ఇంజినీరింగ్‌, డిగ్రీ పూర్తి కాగానే యువత విదేశాల్లో స్థిరపడాలని అనుకునేవారు. కానీ నేటి పరిస్థితి మారింది. కార్పొరేట్‌ సంస్థల్లో మంచి ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం వచ్చినా జీతం కంటే ఆసక్తి ఉన్న రంగంలో రాణించేందుకు మక్కువ చూపుతున్నారు. ఆ కోవకే చెందుతాడీ యువకుడు. విదేశంలో కోటి రూపాయల వార్షిక వేతనం వదులుకుని స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చి ఎద్దు గానుగ వ్యాపారం ప్రారంభించాడు. నువ్వులు, వేరుశనగ, కొబ్బరి, కుసుమ, ఆముదం వంటి నూనెలను ఎద్దు గానుగతో సహజంగా తయారు చేస్తున్నాడు. ఈ యువకుడు ఫణీంద్ర. గుంటూరు జిల్లా మోతడక స్వస్థలం. పాఠశాల విద్య అంతా సొంతూరులోనే పూర్తైంది. ఇంటర్‌, డిగ్రీ, ఆపై చదువులు గుంటూరులో పూర్తి చేశాడు. విదేశాల్లో ఉద్యోగం కోసం ఆస్ట్రియా వెళ్లాడు. అనుకున్నట్టుగానే అక్కడ కోటి రూపాయలకు పైగా వార్షిక వేతనంతో ఓ ప్రముఖ అంతర్జాతీయ ఆర్థిక రంగ సంస్థలో కొలువు సాధించాడు. అనంతరం లూసియా అనే విదేశీ యువతిని ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆమె ఓ ప్రముఖ సంస్థలో కోటి రూపాయల వార్షిక వేతనంతో ఉద్యోగం చేసేది.

రూ. కోటి వార్షిక వేతనం వదులుకుని సొంతూరులో పరిశ్రమ (ETV Bharat)

ఎద్దు గానుగతో సహజసిద్ధమైన నూనెల తయారి : లగ్జరీ లైఫ్‌ లీడ్‌ చేసే అవకాశం ఉన్నా ఏదో అసంతృప్తి ఆ యువకుడిని వెంటాడేది. మొదట్లో తండ్రి కోసం ఎద్దు గానుగ ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నా కల్తీ నూనెల వల్ల ప్రజల ఆరోగ్యం దెబ్బ తింటోందని గ్రహించిన ఫణీంద్ర వాటి స్థానంలో ఎద్దు గానుగ వంట నూనెలను అందు బాటులోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అలా సొంతూరులో ఫెల్డ్‌ ఎన్‌ స్టైన్‌ పేరుతో ఎద్దు గానుగ పరిశ్రమను అందుబాటులోకి తెచ్చాడు. గానుగ తయారీలో యూరప్‌ దేశాల్లో పాటించే ప్రమాణాలను అనుసరిస్తూ ఎలాంటి రసాయనాలు, కల్తీ పదార్థాలు కలపకుండా స్వచ్ఛమైన నూనెను తయారుచేస్తున్నారు. మేలి జాతి ఎద్దులతో గానుగ తిప్పుతూ సహజసిద్ధమైన నూనెలను కస్టమర్లకు అందిస్తున్నాడు. ఇందుకోసం 15 పశువులను పెంచుతున్నాడు. ఎద్దు గానుగ తిప్పి నూనెలను తీసే బాధ్యతని మహిళా సిబ్బందికి అప్పగించడం ద్వారా వారికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నాడు.

"నేను ఈ సంవత్సరం జనవరిలో నా కుటుంబంతో కలిసి భారతదేశానికి వచ్చాను. అదే సమయంలో మా నాన్నగారు మమ్మల్ని గానుగనూనె ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయమని అడిగారు, మేము వాటిని ఏర్పాటు చేశాం. గానుగనూనె ప్రజల ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. విదేశాలలో ఆరోగ్య ప్రమాణాలు భారతదేశంలోని ఆరోగ్య ప్రమాణాలకు చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. ఈ కారణంగా, మేము ఒక గానుగ ప్లాంట్‌కు బదులుగా ఐదు ఎద్దుగానుగనలు ఏర్పాటు చేశాం. మేము దీనిని యూరోపియన్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తయారు చేస్తున్నాం. మా నూనెలో 99.96 శాతం వరకు సహజ నూనె ఉంటుంది. ఈ తరం పిల్లలు చిన్న వయసులోనే అనేక వ్యాధులకు గురవుతున్నారు. వాటిని నియంత్రించడంలో గానుగ నూనెలు ఉపయోగపడతాయని వైద్యులు కూడా చెబుతున్నారు. అందుకే మేము ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాం. ఈ గానుగ నూనె ప్లాంట్‌ను సుమారు రూ. 2 కోట్ల వ్యయంతో ఏర్పాటు చేశాం. అదేవిధంగా, దీని సామర్థ్యం 2,500 లీటర్లు. దీనికి ఉన్న డిమాండ్ కూడా అంతే. మహిళలకు ఉపాధి కల్పించాలనే లక్ష్యంతో, మేము వారికి ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించాం" -శ్రీ ఫణీంద్ర, యువ పారిశ్రామికవేత్త

వ్యాపారాన్ని విస్తరించేందుకు ప్రణాళికలు : వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఆధునిక తరం ఎదుర్కొంటున్న షుగర్, బీపీ, ఊబకాయం వంటి అనారోగ్య సమస్యలకు మనం తీసుకుంటున్న కల్తీ ఆహారపదార్ధాలే కారణం. ఇందుకు పరిష్కారంగానే ఈ ఎద్దు గానుగను నిర్వహిస్తున్నట్లు చెబుతున్నాడు ఫణీంద్ర తండ్రి గంగాధర రావు. సంపద కంటే సంతృప్తి ముఖ్యమనే ఉద్దేశంతో తన భర్త స్వదేశంలో ఈ గానుగ పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయడం ఆనందంగా ఉందంటున్నారు ఫణీంద్ర భార్య లూసియా. మహిళా కార్మికులూ ఈ పరిశ్రమ ద్వారా నిత్యం ఉపాధి లభిస్తోందని హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం గుంటూరు వరకే పరిమితమైన ఈ వ్యాపారాన్ని డిమాండ్‌కి తగ్గట్టుగా మరింత విస్తరించేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాడు శ్రీ ఫణీంద్ర.

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Last Updated : August 7, 2026 at 5:07 PM IST

TAGGED:

NATURAL OIL MAKING
ఎద్దు గానుగ వ్యాపారం
COLD PRESSED OILS
GANUGA NUNE
SPECIAL STORY ON GANUGA PLANT OIL

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