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సంపాదన దాచిపెట్టుకోలేదు - అవసరంలో ఉన్నవారికి సాయం చేస్తున్న వీరభద్రరావు

తన సంపదను పేదలకు - గ్రామానికి సహాయం చేస్తున్న కాకినాడ జిల్లా వాసి - స్థానిక కల్యాణ మండపాన్ని ఆధునీక‌రించడానికి రూ. 20 లక్షలు ఖర్చు - శ్మశానవాటిక పునరుద్ధరణకు రూ. 16 లక్షలు

A Man From Kakinada Helps People With His Own Money
A Man From Kakinada Helps People With His Own Money (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 2:27 PM IST

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A Man From Kakinada Helps People With His Own Money: సొంత రక్త బంధాల కోసమే రూపాయి తీయడానికి పది సార్లు లెక్కలు వేసుకునే స్వార్థపు లోకం ఇది. 'నా ఇల్లు, నా పిల్లలు, నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్' ఇదే నేటి సగటు మనిషి జీవన సూత్రం. కానీ, ఈ యాంత్రిక సమాజంలో కూడా నలుగురికి సహాయం చేసే మనుషులు ఇంకా మిగిలే ఉన్నారు అని కాకినాడ జిల్లాకు చెందిన వీరభద్రరావు నిరూపించారు.

'నాకు బతకడానికి రెండు పూటల కూడు, తలదాచుకోవడానికి చిన్న నీడ ఉంటే చాలు, మిగిలినదంతా నా తోటి మనుషులదే' అని నమ్మిన ఒక నిస్వార్థ జీవి కథ ఇది. తన కష్టార్జితాన్ని, లక్షల సంపాదనను గల్లా పెట్టెల్లో దాచుకోలేదు. పేదవాడి ఆకలి కేకల్లో, అనాథ పిల్లల చదువుల కలల్లో, రోగుల కన్నీళ్లు తుడవడంలో ఖర్చు పెడుతున్నారు. తన కుటుంబం కోసం మాత్రమే బతికే కోట్లాది మంది మధ్య, కష్టాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరినీ తన కుటుంబంగా భావిస్తున్న వీరభద్రరావు గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

"పుట్టినప్పుడు ఏమీ తీసుకు రాలేదు, వెళ్లేటప్పుడు ఏమీ తీసుకు వెళ్లలేం" అనే భావనతో తన సంపదను అవసరంలో ఉన్నవారికి పంచడమే ఉత్తమమని దున్నా వీరభద్రరావు నిర్ణయించుకున్నారు. తన సంకల్పానికి కట్టుబడి, ఆయన తన పదవీ విరమణ పొదుపు మొత్తాన్ని ఉపయోగించి తన గ్రామానికి, పేదలకు వివిధ రకాల సహాయాన్ని అందిస్తున్నారు. కాకినాడ జిల్లా యు. కొత్తపల్లి మండలం కుతుకుడిమిల్లి గ్రామానికి చెందిన వీరభద్రరావుకు పిల్లలు లేరు.

ఇటీవల భార్య మరణించడంతో ఆయన ఒంటరిగా జీవిస్తున్నారు. 2019లో ప్రధానోపాధ్యాయునిగా పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత, స్థానిక కల్యాణ మండపాన్ని ఆధునీకరించడానికి ఆయన రూ. 20 లక్షలు ఖర్చు చేశారు. గత ఏడాది తన భార్య అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తున్నప్పుడు, శ్మశానవాటిక శిథిలావస్థలో ఉండటం చూసి ఆయన బాధపడ్డారు. ఇప్పుడు దానిని పునరుద్ధరిస్తూ, రూ. 16 లక్షల వ్యయంతో కనీస సౌకర్యాలను కల్పిస్తున్నారు. 1983లో ప్రారంభమైన తన ఉద్యోగ ప్రస్థానంలో, తాను పనిచేసిన ప్రతి పాఠశాలకు అల్మారాలు, కుర్చీలు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, పుస్తకాలను ఆయన నిరంతరం సమకూర్చారు.

అలాగే తల్లిదండ్రులు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న గ్రామస్థుల కుటుంబాలకు చెందిన నలుగురు బాలికల బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఒక్కొక్కరికి రూ. 25,000 చొప్పున జమ చేశారు. అంతేకాకుండా కష్టాల్లో ఉన్నవారికి వైద్య ఖర్చుల కోసం ఆయన సుమారు రూ. 7 లక్షల వరకు సహాయం అందించారు. "నా భార్య మరణం తర్వాత నేను ఒంటరినయ్యాను. నా అవసరాలకు సరిపడా డబ్బు నా దగ్గర ఉంది. కాబట్టి మిగిలిన డబ్బును ఇతరులకు ఉపయోగపడే పనులకు ఖర్చు చేస్తున్నాను" అని వీరభద్రరావు అన్నారు.

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