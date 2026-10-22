"నాకు భార్యాపిల్లలు ఉన్నారు వదిలేయండి" అని వేడుకున్నా వినకుండా కొట్టి చంపేశారు
A Man Killed For Water Bottle : రూ.20 విలువైన వాటర్ బాటిల్ కాజేయాలనుకున్నందుకు కర్రలతో చచ్చిపోయే వరకు కొడుతూ రాక్షసానందం పొందారు. ఈ అమానవీయ ఘటన విజయవాడలో చోటుచేసుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 12:27 PM IST
A Man Killed For Water Bottle : ఆకలి వేస్తే అన్నం పెట్టే సమాజం మనది. దాహమేస్తే గుక్కెడు మంచినీళ్లు ఇవ్వడం మన సంస్కృతి. కానీ నేడు సమాజంలో మనుషుల ప్రాణాల కంటే నోట్లకే విలువ ఎక్కువైపోతోంది. కేవలం 20 రూపాయల నీళ్ల బాటిల్ కోసం ఓ నిండు ప్రాణాన్ని వీధి స్తంభానికి కట్టేసి, రెండు గంటల పాటు విచక్షణారహితంగా కొట్టి చంపేసిన అమానవీయ ఘటన విజయవాడలో కలకలం రేపింది.
నాకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు వదిలేయండి! నాకు భార్య, పిల్లలు ఉన్నారు దయచేసి నన్ను కొట్టకండి, వదిలేయండి!" అని ఆ యువకుడు వేడుకున్నాడు. దెబ్బల వల్ల కలిగే తీవ్ర వేదనతో అతను విలవిలలాడిపోయాడు, కానీ దాడి చేసిన వారు మాత్రం ఆగలేదు. కేవలం 20 రూపాయల విలువైన నీళ్ల బాటిల్ను దొంగిలించడానికి ప్రయత్నించాడనే కారణంతో, వారు అతడిని కర్రలతో కొట్టి చంపేశారు.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, తెలంగాణలోని నల్గొండ పట్టణానికి చెందిన 33 ఏళ్ల మాస సాయికుమార్ గత ఆరేళ్లుగా తన కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటున్నాడు. అతనికి భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. సాయికుమార్ యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని మోత్కూరులో ఒక ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లో పనిచేసేవాడు. అప్పుడప్పుడు తన కుటుంబాన్ని చూడటానికి వెళ్తుండేవాడు. సుమారు వారం రోజుల క్రితం, తాను విశాఖపట్నం వెళ్తున్నానని ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ యజమానులకు చెప్పాడు. మూడు రోజుల తర్వాత, తాను విజయవాడలో ఉన్నానని తన భార్యకు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు.
ఈ నెల 18వ తేదీ తెల్లవారుజామున, పటమట డొంక రోడ్డులోని ఒక మద్యం దుకాణం సమీపంలో, సాయికుమార్ ఒక పాన్ షాపు వద్ద ఉన్న ఫ్రిజ్లోంచి నీళ్ల బాటిల్ను తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. సరిగ్గా అదే సమయంలో అక్కడికి పాలు సరఫరా చేసే వాహనం వచ్చింది. డ్రైవర్ అతడిని గమనించి, పాన్ షాపులో పనిచేసే రవిశంకర్కు ఫోన్ ద్వారా సమాచారం ఇచ్చి, సాయికుమార్ను అతడికి అప్పగించి వెళ్లిపోయాడు. ఆ తర్వాత అతడిని ఒక స్తంభానికి కట్టేసి, కనికరం లేకుండా కొట్టారు. రవిశంకర్ సాయికుమార్పై తీవ్ర దాడికి పాల్పడ్డాడు, పిడిగుద్దుల వర్షం కురిపించాడు. విచక్షణారహితంగా కొడుతూ, అతడిని ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లి ఒక దుకాణం వెనుక ఉన్న సందులోకి తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ సమీపంలోని బార్లో పనిచేసే అయ్యప్ప శంకర్ కూడా వారితో కలిశాడు. వీరిద్దరూ కలిసి సాయికుమార్ చేతులను వెనక్కి విరిచి, విద్యుత్ స్తంభానికి కట్టేసి, కర్రలతో తీవ్రంగా కొట్టారు.
కేసు నమోదు చేసి అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు : అటుగా వెళ్తున్న పోతంశెట్టి నవీన్, సాయి ప్రణీత్ అనే మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా ఈ దాడిలో చేరారు. ఇలా దాదాపు రెండు గంటల పాటు వారు సాయికుమార్ను దారుణంగా కొట్టారు. తనకు భార్యాపిల్లలు ఉన్నారని, తనను వదిలిపెట్టమని అతను ఎంతగానో వేడుకున్నప్పటికీ, వారు ఏమాత్రం కనికరం చూపలేదు. సోమవారం తెల్లవారుజామున, ఆ యువకుడు స్పృహ తప్పి పడిపోవడంతో, దాడి చేసిన నలుగురు వ్యక్తులు అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. స్థానికుల సమాచారం మేరకు పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని, సాయి కుమార్ మరణించినట్లు నిర్ధారించారు. సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలించిన పోలీసులు, బాధితుడిపై జరిగిన దాడిని ధృవీకరించారు. పటమట సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ పవన్ కిషోర్ మాట్లాడారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేశామని, నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నామని తెలిపారు.
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