"భార్యాపిల్లలు లేని జీవితం నాకు వద్దు" - మనస్తాపంతో ఉరేసుకున్న భర్త
అప్పులబాధతో భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఆత్మహత్య చేసుకున్న కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న భర్త జైలు నుంచి బెయిల్పై వచ్చిన కొద్ది రోజులకే బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. భార్యాపిల్లలు లేరనే మనస్థాపంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 11:56 AM IST
A Man Committed Suicide in Chittoor District : అప్పుల బాధతో భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఆత్మహత్య చేసుకున్న కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న భర్త జైలు నుంచి బెయిల్పై వచ్చిన కొద్ది రోజులకే బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. భార్యాపిల్లలు లేరనే మనస్థాపంతోనే అతను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒకప్పుడు ప్రేమించి పెళ్లాడిన భార్య, పిల్లలను కోల్పోయి, చివరకు అతను కూడా ప్రాణాలు విడవడంతో ఆ కుటుంబం పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. క్షణికావేశం బాధ్యతారాహిత్యం ఒక నిండు సంసారాన్ని ఎలా బూడిద చేస్తాయో చెప్పడానికి ఈ ఘటనే ఒక సజీవ సాక్ష్యం.
తాను తీసుకున్న రుణం విషయంలో అప్పు ఇచ్చిన వారి నుంచి పెరిగిన ఒత్తిడి కారణంగా ఒక మహిళ తన పిల్లలతో కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి జైలు పాలైన ఆమె భర్త ఇటీవల బెయిల్పై విడుదలయ్యాడు. విడుదలైన తర్వాత, భార్యాపిల్లలను కోల్పోయిన బాధను తట్టుకోలేక అతను కూడా ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.ఈ ఘటన పుత్తూరు మండల పరిధిలో జరిగింది.
వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి: తోరూరు పంచాయతీ పరిధిలోని పైడిపల్లికి చెందిన శివశంకర రావు (30),నాశనూరు గ్రామానికి చెందిన పద్మ డిగ్రీ చదువుతున్న సమయంలో ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి తేజ (7), లాస్య (5) అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. శివశంకర రావు పుత్తూరులోని కృష్ణానగర్-3 క్రాస్ వద్ద అద్దె ఇంట్లో నివసించేవాడు. అతను నిరుద్యోగిగా ఉంటూ కుటుంబాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసేవాడు. దీనివల్ల, ఇంటి ఖర్చులు, డ్వాక్రా (DWCRA) రుణం కోసం చేసిన అప్పులు తీర్చాలనే ఒత్తిడి పెరగడంతో, పద్మ ఫిబ్రవరి 7న తన ఇద్దరు పిల్లలను ఉరివేసి చంపేసింది.
ఆ తర్వాత ఆమె కూడా ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. అప్పట్లో కేసు నమోదైంది, పోలీసులు శివశంకర రావు, అతని తల్లిని అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపారు. అతను ఇటీవల బెయిల్పై విడుదలయ్యాడు. అప్పటి నుంచి అతను తీవ్ర మనోవేదనతో జీవిస్తున్నాడు. బుధవారం నాడు, పుత్తూరు అటవీ శాఖ చెక్పోస్ట్ సమీపంలోని మామిడి తోటలో ఉరివేసుకుని అతను ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అలా చేసే ముందు "నా భార్యాపిల్లలు లేని జీవితం నాకు వద్దు" అని తన ఫోన్లో వాయిస్ మెసేజ్ రికార్డ్ చేసి బంధువులకు పంపాడు. ఈ ఘటన గురించి తెలుసుకున్న సిఐ నెట్టి కంతయ్య, ఆయన సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితం అంటే ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజం. వాటిని సరైన క్రమంలో ఎదుర్కొంటే పరిష్కార మార్గాలు తప్పకుండా దొరుకుతాయని మానసిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వస్తే, ఉద్యోగ రీత్యా తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనిపించినా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు ఉన్నాయి.
అందుకోసం టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821, స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) నంబరును సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 వరకు అందుబాటులో ఉండి సేవలు అందిస్తారు. మీ సమస్యను వారితో పంచుకుని పరిష్కారం పొందొచ్చు.
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