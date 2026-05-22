ETV Bharat / state

30 ఏళ్ల కల - రూ. 10 నాణేలతో రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బైక్​ కొనుగోలు

బుల్లెట్​ కొనుగోలు చేయాలనే 30 ఏళ్ల కలను సాకారం చేసుకున్న వ్యక్తి - వినూత్నంగా 220 కిలోల బరువున్న రూ. 10 నాణేలతో షోరూమ్​కు వెళ్లిన రాఘవ

A Man Bought Bullet Bike With 10 Rupees Coins In Bapatla District
A Man Bought Bullet Bike With 10 Rupees Coins In Bapatla District (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 12:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

A Man Bought Bullet Bike With 10 Rupees Coins In Bapatla District: బుల్లెట్ బండి అదొక బైక్ మాత్రమే కాదు, చాలామందికి అదొక ఎమోషన్. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ దుమ్మురేపుతూ వెళ్తుంటే ఆ 'దుగ్ దుగ్' శబ్దానికి మురిసిపోని కుర్రాడు ఉండడు. అలాంటి ఒక రాజసం ఉట్టిపడే బండిని కొనాలని ఆ చేపల వ్యాపారి 30 ఏళ్లుగా కలలు కన్నాడు. కానీ చేతిలో కరెన్సీ కట్టలు లేవు. బ్యాంకు డీడీలు లేవు. మరి ఆ కల ఎలా నెరవేరింది అనుకుంటున్నారా? నోట్లతో కాదు, ఏకంగా క్వింటాళ్ల కొద్దీ నాణేలతో షోరూం యజమానుల మైండ్ బ్లాక్ చేసి తన కలల బుల్లెట్ బండిని ఇంటికి తెచ్చుకున్నాడు ఆ చేపల వ్యాపారి. ఆ విశేషాలేెంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

30 ఏళ్ల కల సాకారం: కల కనడం తేలికే, కానీ దాన్ని నిజం చేసుకోవడం సామాన్యుడి జీవితంలో అంత సులువు కాదు. కాని దాన్ని నిజం చేసి చూపించాడు బాపట్ల జిల్లా చీరాల మండలం పాత చీరాలకు చెందిన రాసాని రాఘవ. దేవాంగపురి మార్కెట్​లో రాఘవ చేపల వ్యాపారం చేస్తుంటారు. దాంతో పాటు మార్కెట్లో చీటీలు వసూలు చేస్తుంటారు. రాఘవకు 15 ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు, గ్రామంలోకి ఎవరైనా బుల్లెట్ బండి వేసుకొస్తే ఊరంతా చుట్టూ చేరి వింతగా చూసేవారు. పిల్లలైతే ఆ బండి వెనకాలే పరిగెత్తేవారు. అప్పుడే రాఘవ తానూ ఎప్పటికైనా బుల్లెట్ బండిని కొనాలని మనసులో గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నాడు. గతంలో నోట్లు దాద్దామనుకున్న ప్రతిసారీ రాఘవకు ఏదో ఒక కుటుంబ అవసరం వచ్చి ఆ డబ్బు ఖర్చయిపోయేది.

దాదాపు 220 కిలోల రూ.10 నాణేలు: దీంతో రూటు మార్చిన రాఘవ, మూడేళ్ల క్రితం ఒక గట్టి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మార్కెట్ వ్యాపారంలో రుసుం వసూలు చేసేటప్పుడు వచ్చే రూ. 10 నాణేలను ఖర్చు చేయకుండా ఇంట్లోని ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో దాచడం మొదలుపెట్టారు. అలా మూడేళ్లపాటు సాగిన ఆయన పొదుపు మంత్రం ఫలితం అక్షరాలా 3 లక్షల రూపాయలకు చేరింది. వాటి బరువు చూస్తే ఏకంగా 220 కిలోలు వచ్చింది. అయితే చేతిలో డబ్బు అయితే ఉంది. కాని అతడికి ఆ బైకు అంతా తేలికగా లభించలేదు. గోనె సంచుల్లో 220 కిలోల నాణేలను వేసుకుని రాఘవ పలు షోరూంల చుట్టూ తిరిగారు. కానీ అంత చిల్లరను చూసి లెక్కపెట్టలేక చాలామంది షోరూం నిర్వాహకులు బండి ఇవ్వడానికి నిరాకరించారు. చివరికి స్నేహితుల సహాయంతో ఒంగోలులోని రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ షోరూంని సంప్రదించారు. ఆయన 30 ఏళ్ల నిరంతర కృషిని చూసి మెచ్చుకున్న షోరూం యాజమాన్యం వాహనం ఇవ్వడానికి ముందుకొచ్చింది.

4 రోజులపాటు లెక్కింపు: రాఘవకు బైకు ఇచ్చేందుకు షోరూం యాజమాన్యం ఒప్పుకున్నప్పటికీ సిబ్బందికి పెద్ద టాస్క్ ఎదురైంది. ఆ 220 కిలోల 10 నాణేలను ఎంతో ఓపికగా 4 రోజులపాటు లెక్కించారు. నాలుగు రోజుల క్రితం రాఘవ చేతికి బుల్లెట్ వాహనాన్ని డెలివరీ ఇచ్చారు. ముప్పై ఏళ్ల కల కళ్లముందు సాకారమవ్వడంతో రాఘవ ఆనందానికి అవధులు లేవు. ప్రస్తుతం ఆ బుల్లెట్ బండిని ఇంటికి తీసుకొచ్చి, తన భార్య శ్రీలక్ష్మితో కలిసి రోడ్లపై చక్కర్లు కొడుతున్నారు.

ఇదేం విచిత్రం! పోటీదారులే లేకుండా రేసింగ్- సింగిల్​గా పరుగెత్తిన 'ఆమె'కు గోల్డ్ మెడల్

చిత్రం భలారే విచిత్రం: కోతి పిల్లతో కొండముచ్చు స్నేహం

TAGGED:

BULLET BIKE BOUGHT 10 RUPEES COINS
A MAN BOUGHT BULLET BIKE
10 నాణేలతో బుల్లెట్ బండి కొనుగోలు
MAN BOUGHT BULLET BIKE BAPATLA DIST
MAN BOUGHT BULLET BIKE CHIRALA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.