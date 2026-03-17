బీమా పాలసీల కేసు - వెలుగు చూస్తున్న నిందితుడి లీలలు

పక్కాగా పన్నిన వ్యూహం - బోనస్​ అంటూ నమ్మించి లక్షల్లో మోసం - ఫిర్యాదుతో దర్యాప్తు చేస్తున్న సైబర్​ పోలీసులు!

Insurance Company Cyber Cheating (ETV Bharat)
Published : March 17, 2026 at 1:48 PM IST

Insurance Company Cyber Cheating : బీమా సంస్థ నుంచి మీకు రూ. 5 లక్షల బోనస్‌ మంజూరైంది. మీ మెయిల్‌ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్, ఫోన్‌ నెంబరు ఇస్తే చాలు డబ్బు మీ ఖాతాలో జమ అవుతుంది అంటూ నిందితుడు చిల్లర వెంకటేశ్వరరావు ఎరవేసి వివరాలు రాబట్టాడు. బీమా పాలసీల కేసులో నిందితుడి లీలలు ఒక్కొక్కటి దర్యాప్తులో వెలుగు చూస్తున్నాయి. ఫిర్యాది అయిన ప్రొఫెసర్‌ శివరంగ ప్రసాద్‌కు బోనస్‌ ఆశచూపించి నమ్మకంగా కీలక వివరాలు సంపాదించాడు.

బోనస్ పేరుతో ఓ ప్రొఫెసర్ నుంచి లక్షల రూపాయలు దోచేసిన చిల్లర వెంకటేశ్వరరావు లీలలు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్నాయి . ప్రొఫెసర్‌ మెయిల్‌ ఐడీతో పాటు పాస్‌వర్డ్‌ తీసుకుని వెంటనే మార్చేశాడు. తర్వాత కొత్త మెయిల్‌ ఐడీకి మార్చుకున్నాడు. దీంతో ఫిర్యాదికి ఉన్న 18 పాలసీలకు సంబంధించి వచ్చే సందేశాలు కొత్త మెయిల్‌ ఐడీకి వస్తున్నాయి. శివరంగప్రసాద్‌కు ఏడు హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ లైఫ్‌ పాలసీలు ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్నింటి పేరు, ఫోన్‌ నెంబరు మార్చాడు.

వెంటనే రుణం : ఫిర్యాది భారత్‌కు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత విషయం తెలుసుకుని, హైదరాబాద్‌లోని ఆ సంస్థ కార్యాలయంలో తిరిగి మార్చుకున్నారు. గత ఏడాది డిసెంబరులో నిందితుడు బీమా కార్యాలయానికి వెళ్లి ఫోన్‌ నెంబరు, మెయిల్‌ ఐడీ మార్చమని లేఖ అందజేశాడు. తర్వాత అదే నెలలో 25వ తేదీన ఆన్‌లైన్‌లో అదే పాలసీపై రుణం కోసం దరఖాస్తు చేశాడు. వెంటనే రూ. 1.12 లక్షలు రుణం కూడా మంజూరైంది. మరో రెండు పాలసీలను నిందితుడు చిల్లర వెంకటేశ్వరరావు మార్చేందుకు నిర్ణయించాడు.

ఫ్లాప్​ అయిన ప్లాన్​ : ఈ ఏడాది జనవరి, 7వ తేదీన విజయవాడలోని హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ లైఫ్‌ బ్రాంచికి వెళ్లాడు. రెండు పాలసీల్లో పేరు మార్పుపై దరఖాస్తు చేశాడు. మరుసటి రోజు ఆన్‌లైన్‌లో మార్పుపై అఫిడవిట్, ఆధార్, పాన్‌కార్డులను అప్‌లోడ్‌ చేశాడు. ఆమోదం లభించిన తర్వాత ఒంగోలు బ్రాంచికి వెళ్లాడు. ఆ పాలసీలను సరెండర్‌ చేసేందుకు ప్రయత్నించాడు. దీంతో అనుమానం వచ్చిన అక్కడి అధికారులు వాటిని తరిస్కరించి, విజయవాడకు సమాచారం ఇచ్చారు

మరో మహిళా ఫిర్యాది : పలు పాలసీలను నిందితుడు సరెండర్‌ చేసి, సొమ్ము చేసుకున్నాడు. ఈ ప్రక్రియ ఆలస్యమైన సందర్భాలలో ఆ బీమా సంస్థకు చెందిన కస్టమర్‌ కేర్‌ నెంబరుకు ఫోన్‌ చేసి వారితో వాగ్వాదానికి దిగేవాడు. ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నారని బెదిరింపులకు సైతం దిగేవాడని దర్యాప్తులో వెలుగుచూసింది. ఈ వ్యవహారంలో నిందితుడికి మరో మహిళ కూడా సాయం చేసినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ఆమె ఫిర్యాదికి ఫోన్‌ చేసి మెయిల్‌ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్‌ ఎందుకు మార్చుకున్నట్లు బెదిరించినట్లు తెలిసింది.

నిందితుడి నుంచి కేసు గురించి లోతుగా విచారించేందుకు సైబర్‌ పోలీసులు కోర్టులో కస్టడీ పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. ఐదు రోజులు కస్టడీకి ఇవ్వాలని పిటిషన్‌లో కోరారు. కోర్టు నుంచి ఉత్తర్వులు వచ్చిన తర్వాత నిందితుడిని తీసుకుని ఒంగోలు, నెల్లూరులోని ప్రైవేటు బీమా కార్యాలయాలకు వెళ్లి మోసాల గురించి విచారించనున్నారు.

ఆన్​లైన్​లో నోటిఫికేషన్​ - రూ.24 లక్షలు పెట్టుబడి - ఆ తర్వాత నో రిప్లై

డిజిటల్‌ అరెస్టు పేరుతో వృద్ధులకు నేరగాళ్లు వీడియో కాల్ - పోలీసుల రంగ ప్రవేశంతో షాక్​

