72 ఏళ్ల వయసులో 105 పట్టాలు - డాక్టర్ రామారెడ్డి అరుదైన ఘనత
105 Degrees At Age 72 : 72 ఏళ్ల వయస్సులో 105 విద్యా పట్టాలను పూర్తి చేసి అద్భుతమైన ఘనతను సాధించారు. 108 వారాల పాఠ్యప్రణాళికను 13 వారాల్లోనే పూర్తి చేయడం విశేషం.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 1:12 PM IST
విద్యా విషయాల పట్ల అమితాసక్తి ఉన్న వ్యక్తులు వ్యక్తిగత కుతూహలం కొద్దీ లేదా జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలనే కోరికతో రెండు, మూడు డిగ్రీలు అభ్యసించడం సాధారణమే. అయితే, తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన ఒక వ్యక్తి ఏకంగా వంద డిగ్రీలను సాధించి ఒక 'సెంచరీ'ని పూర్తి చేశారు. అంతేకాదు, ఆ వందకు అదనంగా మరో ఐదు డిగ్రీలను కూడా ఆయన పొందారు! వివిధ రకాల అంశాల పట్ల ఆయనకున్న నిజమైన అభిరుచే ఈ అద్భుతమైన ఘనతను సాధించేలా ప్రేరేపించింది. చదువుకు వయసుతో పనిలేదని నిరూపిస్తూ రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన ప్రముఖ మానసిక వైద్య నిపుణుడు డాక్టర్ కర్రి రామారెడ్డి అరుదైన రికార్డు సృష్టించారు. ఓవైపు వేలాది మందికి మానసిక వైద్య సేవలందిస్తూనే, విజ్ఞానంపై ఉన్న అమితమైన ఆసక్తితో ఏకంగా 105 డిగ్రీలు, సర్టిఫికెట్ కోర్సులు పూర్తి చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు.
పాఠ్యప్రణాళికను 13 వారాల్లోనే పూర్తి : డాక్టర్ కర్రి రామారెడ్డి, నేర్చుకోవాలనే బలమైన ఆసక్తి, అభిరుచి ఉంటే వయస్సు అడ్డుకాదని నిరూపించారు. 72 ఏళ్ల వయస్సులో ఆయన 105 విద్యా పట్టాలను (డిగ్రీలను) పూర్తి చేసి అద్భుతమైన ఘనతను సాధించారు. మంగళవారం ఉదయం ప్రకాశం నగర్లోని తన నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. వయస్సు అనేది కేవలం అంకె మాత్రమేనని, జీవితాంతం విద్యను అభ్యసించవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు. నేర్చుకోవడాన్ని ఆయన తన వ్యక్తిగత లక్ష్యంగా మార్చుకున్నారు. ఇప్పటికే సాధించిన డిగ్రీలతో పాటు, తాజాగా జులై నుంచి డిసెంబర్ 2026 వరకు సాగిన సెమిస్టర్లో, ఐఐటీలు, ఐఐఎస్సీ సంయుక్త చొరవ అయిన 'ఎన్పిటిఇఎల్' ద్వారా 16 కోర్సులను పూర్తి చేశారు. సాధారణంగా 108 వారాల అధ్యయనం అవసరమయ్యే పాఠ్యప్రణాళికను ఆయన కేవలం 13 వారాల్లోనే పూర్తి చేయడం విశేషం.
వివిధ ప్రాంతాల్లో కోర్సులు పూర్తి : కనీసం ఆరు కోర్సుల్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి ఇచ్చే 'ఎన్పిటిఇఎల్ మెగాస్టార్' గుర్తింపును మరోసారి పొందడం పట్ల ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి అరుదైన గౌరవాన్ని ఆయన వరుసగా ఐదవసారి దక్కించుకున్నారు. ఈ సెమిస్టర్లో ఆయన వివిధ ప్రతిష్టాత్మక సంస్థల నుంచి కోర్సులను పూర్తి చేశారు. ఐఐటీ దిల్లీ, ఐఐటీ గౌహతి నుంచి ఒక్కొక్కటి, ఐఐటీ రూర్కీ నుంచి రెండు, ఐఐటీ ఖరగ్పూర్ నుంచి మూడు, ఐఐటీ మద్రాస్ నుంచి ఏడు, ఐఐఎస్సీ బెంగళూరు నుంచి రెండు కోర్సులను పూర్తి చేశారు.
వీటిలో తొమ్మిది కోర్సుల్లో ఆయన టాపర్గా నిలవడమే కాకుండా, ఎనిమిది కోర్సుల్లో 'ఎలైట్ ప్లస్ గోల్డ్' మరో ఎనిమిది కోర్సుల్లో 'ఎలైట్ ప్లస్ సిల్వర్' హోదాలను సాధించారు. వీటితో కలిపి ఆయన మొత్తం 105 డిగ్రీలను పూర్తి చేశారు. భవిష్యత్తులో కూడా తన విద్యా ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తానని ఆయన తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఒలేటి సత్యనారాయణ, పి.వి.ఎస్. కృష్ణారావు, డాక్టర్ దట్ల సతీశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
బాలిక కడుపులో 750 గ్రాముల వెంట్రుకల ముద్ద - శస్త్రచికిత్స చేసి తొలగించిన వైద్యులు
అంతుచిక్కని విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు - గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలల్లో ఏం జరుగుతోంది?