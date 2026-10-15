లాడ్జిలో భార్యను చంపిన భర్త - నేరుగా పీఎస్కు వెళ్లి లొంగుబాటు
Man Stabbed His Wife To Death : అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లె పట్టణంలోని ఒక లాడ్జిలో భర్త తన భార్యను హత్య చేశాడు. గొడవలే ఈ ఘాతుకానికి కారణమని పోలీసులు తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 6:39 PM IST
Man Stabbed His Wife To Death : అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెలో ఘోర విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఒక ప్రైవేట్ లాడ్జిలో నవీద్ భాష అనే వ్యక్తి తన భార్య రూబియా తాజ్ను దారుణంగా హత్య చేశాడు. ఈ ఘోరానికి పాల్పడిన అనంతరం నిందితుడు నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలే అని అనుమానిస్తున్నారు.
భార్యాభర్తల గొడవలే కారణం: నవీద్ భాష, రూబియా తాజ్కు విడిపోవాలని నిర్ణయించుకుని 13 ఏళ్లు అవుతోంది. వీరికి నలుగురు సంతానం, అందులో ముగ్గురు అమ్మాయిలు. వీరు కర్ణాటక రాష్ట్రం ములభాగలు తాలూకా కురుబ్పేటకు చెందిన వారు. గత కొద్దిరోజులుగా భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. రూబియా తాజ్ భర్తకు దూరంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో బంధువులు వారిద్దరికీ సర్దిచెప్పి భార్యను నవీద్ భాష వద్దకు పంపారు. ఇద్దరూ బుధవారం సాయంత్రం మదనపల్లెకు వచ్చారు. వీరు పట్టణంలో షాపింగ్ చేశారు. ఇంటికి వెళ్లేందుకు రాత్రి అయిందని, ఉదయం వెళ్దామని భర్త భార్యను నమ్మించాడు. ఆమె తన భర్త మాటలకు అంగీకరించింది. బుధవారం రాత్రి పట్టణంలోని ఒక ప్రైవేట్ లాడ్జిలో ఇద్దరూ బస చేశారు. రాత్రి నవీద్ భాష తన భార్యను బీరు బాటిల్తో తలపై కొట్టి, ఆపై మారణాయుధంతో గొంతు కోసి హతమార్చాడు.
పోలీసులకు లొంగిపోయిన భర్త : ఉదయం లేచి బయటకు వెళ్లే సమయంలో లాడ్జి మేనేజర్కు తాను మసీదుకు వెళ్తున్నానని చెప్పి బయటికి వెళ్లాడు. అక్కడి నుంచి నేరుగా రెండో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి లొంగిపోయాడు. 'నా భార్యను హత్య చేశాను, మీరు వస్తే చూపిస్తాను' అని చెబుతూ పోలీసులను వెంటబెట్టుకుని సంఘటన స్థలానికి వెళ్లాడు. రూబియా తాజ్ రక్తపు మడుగుల్లో పడి ఉంది. రెండో పట్టణ పోలీసులు ఈ కేసును ఒకటో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్కు బదిలీ చేశారు. ఒకటో పట్టణ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
దర్యాప్తు తర్వాత వివరాలు వెల్లడి : సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ఒకటో పట్టణ పోలీసులు, హోటల్ రూమ్ను పరిశీలించి, క్లూస్ను సేకరించారు. ఆపై మృతురాలిని మదనపల్లె ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ హత్యకు సంబంధించిన కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు, దీనిపై దర్యాప్తు చేసి మరిన్ని వివరాలు వెల్లడిస్తామని తెలిపారు.
"మదనపల్లి వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక హత్య జరిగింది. నవీద్ భాషా కురుబ్పేటకు చెందిన వ్యక్తి రూబియా తాజ్ను వివాహం చేసుకొని 13 సంవత్సరాలు అవుతోంది. వీరికి నలుగురు సంతానం. అందులో ముగ్గురు ఆడపిల్లలు, ఒక కొడుకు ఉన్నారు. కొన్ని సంవత్సరాలుగా భార్యాభర్తల మధ్య వచ్చిన గొడవలే ఈ హత్యకు ప్రధాన కారణమని అనుమానిస్తున్నాం. పూర్తి వివరాలు దర్యాప్తు తర్వాత వెల్లడిస్తాం". -మోహన్ కుమార్, సీఐ ఒకటోపట్టణ పోలీస్ స్టేషన్.
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