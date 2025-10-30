ETV Bharat / state

58 మందిలో 48 మంది బయటి వాళ్లే - జూబ్లీహిల్స్​ పోరులో ఆసక్తికర పరిణామం

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక - బరిలో నిలిచిన 58 మంది అభ్యర్థుల్లో 10 మందే స్థానికులు, మిగిలిన వారంతా స్థానికేతరులే - తమ వాణి వినిపించాలనే బరిలోకి దిగినట్లు సమాచారం

Jubilee hills by election 2025 Updates
Jubilee hills by election 2025 Updates (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 30, 2025 at 11:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Jubilee hills by election 2025 Updates : సాధారణంగా ఉప ఎన్నికలంటే నలుగురైదుగురు ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు, ఐదారుగురు స్వతంత్రులు, చడీచప్పుడు లేని ప్రచారం ఉంటుంది. కానీ అందుకు భిన్నంగా జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. మొత్తం 211 మంది అభ్యర్థులు 321 నామినేషన్‌ పత్రాలు దాఖలు చేయగా, తిరస్కరణలు, ఉప సంహరణల అనంతరం 58 మంది ఎన్నిక బరిలో నిలిచారు. అందులో స్థానికులు 10 మంది కాగా మిగతా వారంతా స్థానికేతరులే కావడమనేది చర్చనీయాంశంగా మారింది. బీఆర్ఎస్​, కాంగ్రెస్, బీజేపీతో పాటు శివసేన సహా ఇతర పార్టీల తరఫున 29 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. స్వతంత్రులు 26 మంది పోటీ చేస్తున్నారు.

తమ గొంతుక వినిపించాలని : రాష్ట్రంలో ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రకటనలు రావటం లేదని నిరుద్యోగ జేఏసీ నేతలు, ఎస్సీ వర్గీకరణతో నష్టపోయామని మాల సంఘాల ప్రతినిధులు, రహదారులు నిర్మించడం కోసం పొలాలను తీసుకుంటున్నారంటూ ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌(రీజనల్​ రింగ్​ రోడ్డు) నిర్వాసితులు, రైతు సంఘాల నాయకులు, ఫార్మా సిటీ కోసం ప్రభుత్వం తీసుకున్న భూములు వెనక్కి ఇవ్వాలంటూ అక్కడి రైతన్నలు, న్యాయం జరగలేదని తెలంగాణ ఉద్యమకారుల ఫోరం సభ్యులు, పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలు త్వరగా అందటం లేదని విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంక్షేమ సంఘం సభ్యులు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. మైనారిటీల ఓట్ల కోసం ముస్లిం అభ్యర్థులు 8 మంది బరిలో నిలవగా, అందులో ఇద్దరు మహిళలు కావటం విశేషం.

బీఆర్ఎస్​కు ప్రతిష్ఠాత్మకం కానున్న ఎన్నిక : ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ బీఆర్ఎస్​కు జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ప్రతిష్ఠాత్మకం కానుంది. మొన్నటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జిల్లాల్లో ఫలితాలు ప్రతికూలంగా వచ్చినప్పటికీ, హైదరాబాద్, ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో మాత్రం ఆ పార్టీకి అనుకూల ఫలితాలు వచ్చాయి. అనారోగ్యంతో మరణించిన మాగంటి గోపీనాథ్ జూబ్లీహిల్స్ నుంచి వరుసగా మూడుసార్లు 2014, 2018, 2023 ఎన్నికల్లో పోటీచేసి విజయం సాధించారు. మొదట తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి గెలుపొందిన ఆయన, తర్వాత గులాబీ పార్టీలో విలీనమై పోటీ చేసి గెలుపొందారు. హైదరాబాద్ జిల్లా భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీ అధ్యక్షునిగా కూడా గోపీనాథ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. ఆయన ఆకస్మిక మరణంతో రానున్న ఉప ఎన్నికలో అభ్యర్థిని గెలిపించుకోవడం గులాబీ పార్టీకి అత్యంత కీలకంగా మారిందని చెప్పవచ్చు.

విజయమే లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ పక్కా వ్యూహం : జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న కాంగ్రెస్​ పార్టీ విజయం కోసం పక్కా వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తోంది. సీఎం, ఉప ముఖ్యమంత్రి మినహా మిగతా మంత్రులందరికీ ప్రచార బాధ్యతలను అప్పగించింది. ఒక్కో డివిజన్‌లో ఇద్దరు మంత్రులు వ్యక్తిగతంగా బాధ్యతలు తీసుకొని ప్రచారం చేయడమే కాకుండా కార్యక్రమాలన్నింటినీ పక్కాగా అమలు చేయాలని ఆ పార్టీ అధినాయకత్వం సూచించింది. వచ్చే నెల 9వ తేదీన ప్రచారం గడువు ముగిసే వరకు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ముఖ్య నేతలు ఎవరూ హైదరాబాద్‌ నగరం విడిచి వెళ్లరాదని స్పష్టం చేసింది. అందరూ జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గంలో విస్తృత ప్రచారంలో పాల్గొనాలని, పెద్ద సంఖ్యలో అనుచరులతో తిరుగుతూ హడావుడి చేయకుండా 10 నుంచి 20 మందితో ఇంటింటికీ వెళ్లి ఓట్లు అభ్యర్థించాలని ఇప్పటికే సూచించింది.

మరోవైపు బీజేపీ కూడా తమ అభ్యర్థిని గెలిపించుకునేందుకు విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తోంది. రాష్ట్రంలో బీజేపీ అభ్యర్థి గెలవాల్సిన ఆవశ్యకత గురించి ప్రజలకు వివరిస్తున్నారు.

జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికకు కాంగ్రెస్ బిగ్​ స్ట్రాటజీ! - ఒక్కో డివిజన్​కు ఇద్దరు మంత్రులు ప్రచారం

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల ప్రచారానికి సీఎం సిద్దం - 4 రోజుల పాటు విస్తృత ప్రచారం!

TAGGED:

JUBILEE HILLS BY ELECTION 2025
జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలు 2025
BRS BJP CONGRESS FOCUS ON BY POLLS
CONGRESS FOCUS ON JUBILEE BYPOLLS
JUBILEE HILLS BY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

వన భోజనాలకు వేళాయే - బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలు ట్రై చేయండి

'పాలు పొంగకుండా' యంత్రం కనిపెట్టిన విద్యార్థి - ఎనిమిదో తరగతిలోనే అద్భుత ఆవిష్కరణ

అమ్మమ్మల పద్ధతిలో "వెల్లుల్లి రసం" - చల్లని వేళ వేడివేడి అన్నంలో అద్భుతమే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.