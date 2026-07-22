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కరీంనగర్​లో భారీ చోరీ - వృద్ధులను కొట్టి 66 తులాల బంగారం, రూ.21 లక్షల నగదు ఎత్తుకెళ్లిన దొంగలు

కరీంనగర్‌లో ఆయుధాలతో బెదిరించి భారీగా బంగారం, నగదు చోరీ - వృద్ధుడిపై దాడి చేసి ఇంట్లోకి చొరబడిన 8 మంది దొంగలు - కుటుంబసభ్యులపై దాడి చేసి బంధించిన దుండగులు

Huge Robbery in Bhagat Nagar at Karimnagar
Huge Robbery in Bhagat Nagar at Karimnagar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 22, 2026 at 11:41 AM IST

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Huge Robbery in Bhagat Nagar at Karimnagar : కరీంనగర్​లో పీఎంజే దోపిడి ఘటన జరిగి రెండు నెలలు కూడా కాలేదు. మళ్లీ అదే తరహాలో ఓ ఇంట్లో భారీ చోరీ చోటుచేసుకుంది. భగత్​ నగర్​కు చెందిన అజ్మత్​ అలీ అనే వృద్ధుడి ఇంట్లోకి చొరబడిన ఆగంతకులు కుటుంబ సభ్యులను బంధించి, ఆయుధాలతో బెదిరించి ఇంట్లో ఉన్న 66 తులాల బంగారం, రూ.21 లక్షల నగదు, 10 తులాల వెండి ఎత్తుకెళ్లారు. మంగళవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత జరిగిన ఈ ఘటన కరీంనగర్​లో కలకలం రేపింది.

అజ్మత్​ అలీ కుటుంబం భగత్​ సింగ్​ చౌరస్తాలోని ఓ ఇంట్లో మొదటి అంతస్తులో నివాసం ఉంటోంది. నిద్రపోయే ముందు రోజులాగే కింద ఫ్లోర్​లో ఉన్న లైట్​ బంద్​ చేసేందుకు వృద్ధుడు కిందకు వెళ్తున్న క్రమంలో మధ్యలోనే అతడిని దుండగులు బంధించారు. అతను అరవకుండా నోరు మూసేశారు. అక్కడి నుంచి ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చి తల, ముఖంపై గట్టిగా కొట్టారు. ఇంట్లో ఉన్న యజమాని భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలను కూడా గట్టిగా కొట్టారు. అరిస్తే చంపేస్తామని తుపాకులు, కత్తులతో బెదిరించారు. బాధితులను కట్టేసి ఇంట్లో ఉన్న 66 తులాల బంగారం, రూ.21 లక్షల నగదు, 10 తులాల వెండి ఎత్తుకు వెళ్లారు. ఎవరికీ ఫోన్​ చేయకుండా వారి మొబైల్​ ఫోన్లను సైతం వెంట తీసుకెళ్లాడు. వెళ్లేముందు వారిని ఒకే గదిలో బంధించి గడియపెట్టి కిందకు దిగారు. కింద పార్కింగ్​లో ఉన్న రెండు బైక్​లను చోరి చేసి వాటి మీదే పారిపోయారు.

''మా అమ్మ, నాన్న ఇక్కడ ఉంటారు. మేం టవర్​ సర్కిల్​లో ఉంటాం. ఇంట్లో అమ్మ, నాన్న, అక్క, చెల్లి నలుగురు ఉన్నారు. రాత్రి 12 గంటలకు లైట్​ ఆఫ్​ చేయడానికి మెయిన్​ గేట్​ వద్దకు వెళ్లే క్రమంలో దొంగలు లోపలికి వచ్చేశారు. వాళ్లు మొత్తం 8 మంది వరకు ఉంటారని మా నాన్న చెప్పారు. వాళ్ల అందరి చేతులు, కాళ్లు కట్టేసి నగదు, 66 తులాల బంగారం, 10 తులాలపైన వెండి తీసుకెళ్లారు. దొంగల వద్ద ఉన్న డమ్మీ గన్​ను ఇక్కడే వదిలేసి వెళ్లిపోయారు. వాళ్లతో కత్తులు, తుపాకులు కూడా ఉన్నాయి'' - శేఖర్​, ఇంటి యాజమాని

పెద్ద అల్లుడు అజ్మత్​ అలీపై అనుమానం : వేములవాడ బైపాస్​ మీద నుంచి నిందితులు పరారైనట్టు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్​ దృశ్యాలు సైతం బయటకు వచ్చాయి. తెలిసిన వ్యక్తులే ఈ దోపిడికి పాల్పడి ఉంటారని ఇంటి యజమాని ఆరోపిస్తున్నారు. పెద్ద అల్లుడిపైనే అజ్మత్​ అలీ అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. వచ్చిన వ్యక్తులు ఉత్తరాది హింది భాష మాట్లాడారని, తన అల్లుడు సైతం ఉత్తర ప్రదేశ్​కు చెందిన వాడని ఇంటి యజమాని చెబుతున్నారు. ఇంట్లో బంగారం ఉందని తెలిసి, అందులో నివాసం ఉండే వాళ్లు సైతం, వృద్ధులు, ఆడవాళ్లు కావడంతో లక్ష్యంగా ఎంచుకున్నారని తెలుస్తోంది. పీఎంజే ఘటన మరవక ముందే అదే తరహాలో తుపాకులతో బెదిరించి చోరీకి పాల్పడటం కలకలం రేపుతోంది.

వాళ్లు నార్త్​ ఇండియా భాష హింది మాట్లాడారు. అమ్మ, నాన్న, చెల్లి తలలపై తుపాకులతో, కత్తులతో కొట్టారు. వచ్చిన దొంగలు ఎనిమిది మంది వచ్చి దాదాపు 12 గంటలకు వచ్చి ఒంటి గంటపాటు ఇక్కడే ఉన్నారు. పోలీసులకు 1.10 గంటలకు ఫోన్​ చేశాము. ఆ దొంగలు వెళ్లే ముందు గేట్​కి తాళం వేసి వెళ్లారు'' - శేఖర్​, ఇంటి యజమాని

దొంగల బీభత్సంపై కేంద్రమంత్రి బండి ఆరా : కరీంనగర్‌లో దొంగల బీభత్సంపై కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ ఆరా తీశారు. దిల్లీ నుంచి కరీంనగర్ సీపీ గౌస్ ఆలంకు ఫోన్ చేసి వివరాలను తెలుసుకుని దోపిడీ దొంగలపై ఉక్కుపాదం మోపాలని బండి సంజయ్​ కోరారు. ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని బండి సంజయ్ పోలీసులకు సూచించారు. నిందితుల కోసం క్లూస్ టీమ్స్ రంగంలోకి దిగాయని, నిందుతులను త్వరలో అదుపులోకి తీసుకుంటామని సీపీ తెలిపారు.

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కరీంనగర్​లో భారీ చోరీ
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MIDNIGHT HUGE ROBBERY IN KARIMNAGAR

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