కడపలో ఇంటి దొంగ - కిలో బంగారం, రూ.3 లక్షలు చోరీ - చివరికి ఏమైందంటే?
కడప విజయదుర్గాదేవి కాలనీలోని అపార్ట్మెంట్లో భారీ చోరీ - అరుణ్కుమార్ ఇంట్లో కిలో బంగారం, రూ.3 లక్షల అపహరణ - ఘటనాస్థలిని పరిశీలించి కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 2:03 PM IST
Major Theft Occurred in Vijaya Durga Devi Colony in Kadapa : కడపలో వింత చోరీ వెలుగులోకి వచ్చింది. సాధారణంగా దొంగతనాలు అంటే ముందుగా రెక్కీ నిర్వహించి, తెలియని వారి ఇళ్లను టార్గెట్ చేస్తారు. అనంతరం అందినకాడికి దోచుకుని పరార్ అవుతారు. కానీ కడపలో మాత్రం సొంత రక్తసంబంధీకుల ఇంట్లోనే చోరీకి పాల్పడ్జారు. సుమారు కిలో బంగారం, మూడు లక్షల నగదు అపహరించారు. ఇంటి దొంగను ఈశ్వరుడు సైతం పట్టుకోలేడు అనే నానుడి ఉంది కదా కానీ ఈ ఘటనలో మాత్రం సీసీ కెమెరాలు పట్టుకున్నాయి. చోరీకి పాల్పడినట్లు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యాయి. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు.
పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే, కడప విజయదుర్గ దేవి కాలనీలోని బహుళ అంతస్తు భవనంలో భారీ చోరీ జరిగింది. సుమారు కిలో బంగారు, మూడు లక్షల నగదు అపహరించారు. చోరీకి పాల్పడింది రక్తసంబంధీకులేనని బాధితులు వెల్లడించారు. అరుణ్ కుమార్, వినోద్ కుమార్ ఇద్దరు అన్నదమ్ములు. అరుణ్ కుమార్ కడపలోని విజయదుర్గాదేవి కాలనీలో బహుళ అంతస్తుల భవనంలోని ఓ ప్లాటును అద్దెకు తీసుకొని ఉంటున్నారు.
ప్లాట్ తాళాలు పగలగొట్టి : అయితే గత కొంత కాలం నుంచి తమ్ముడు వినోద్ కుమార్తో అరుణ్ కుమార్కు ఆస్తి విషయమై మనస్పర్ధలు ఉన్నాయి. ఇదిలా ఉండగా వారం రోజు కిందట అరుణ్ కుమార్ ఇంటికి తాళంవేసి హైదరాబాద్కు వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో అరుణ్ కుమార్ తమ్ముని కుమారుడు నిన్న (బుధవారం) ఉదయం 8 గంటల ప్రాంతంలో ఆ ప్లాట్లోకి వెళ్లి తాళాలు పగలగొట్టి బీరువాలో ఉన్న కిలో బంగారు, మూడు లక్ష రూపాయల నగదును దొంగిలించారు.
సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు : అనంతరం అదే గదికి కొత్త తాళాలను వేసి అక్కడి నుంచి ఉడాయించాడు. ఇవాళ (గురువారం) ఉదయం ఇల్లును శుభ్రం చేసేందుకు వెళ్లిన పనిమనిషి అక్కడ డోర్ తెరచి ఉండటం గమనించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చింది. అలానే వారి బంధువులకు కూడా సమాచారం ఇవ్వడంతో వారు హుటాహుటిన వచ్చారు. అరుణ్ కుమార్ తమ్ముని కుమారుడే చోరీ చేసినట్లు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యాయి. పోలీసులు ఘటనాస్థలి పరిశీలించి కేసు నమోదు చేశారు.
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