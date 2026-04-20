బెంగళూరు-నరసాపురం ఎక్స్ప్రెస్లో భారీ దోపిడీ - 120 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు అపహరణ
బెంగళూరు నుంచి నరసాపురం వెళ్తున్న రైలులో భారీ దోపిడీ - S-4, S-7, S-11, S-12, S-13 బోగీలలో దొంగతనం - 120 గ్రాముల బంగారు, 10 గ్రాముల వెండి గొలుసులు మాయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 9:14 AM IST
Gold And Silver Robbery In Train : బెంగళూరు నుంచి నరసాపురం వెళ్తున్న వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ రైలులో భారీ దోపిడీ జరిగింది. దొంగల ముఠా మహిళా ప్రయాణికుల మెడలోని బంగారు గొలుసులను లాక్కొని అక్కడి నుంచి పారిపోయింది. బాపట్ల జిల్లాలోని అప్పికట్ల రైల్వే స్టేషన్ గుడిపూడి రైల్వే లెవెల్ క్రాసింగ్ గేటు మధ్య ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.
స్లీపర్ భోగీల్లో దోపిడీ : రైల్వే పోలీసులు బాధితుల కథనం ప్రకారం, ఆదివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత సుమారు 1:45 నుంచి 1:55 గంటల మధ్య S-4, S-7, S-11, S-12 S-13 బోగీలలో నిద్రిస్తున్న మహిళా ప్రయాణికుల నుంచి దొంగలు బంగారు, వెండి గొలుసులను లాక్కొన్నారు. బాధితులు ఆ దిగ్భ్రాంతి నుంచి పూర్తిగా తేరుకునేలోపే ఆ ముఠాలోని ఒక సభ్యుడు AC బోగీ A-1లో ఉన్న అత్యవసర గొలుసును (emergency chain) లాగి రైలును ఆపేశాడు.
బంగారంతో పాటు వెండి చోరీ : దీంతో దొంగలందరూ రైలు నుంచి కిందకు దూకి పారిపోయారు. బాధితులు వెంటనే రైల్వే హెల్ప్లైన్ నంబర్ (139)కు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేశారు. నరసాపురం, తెనాలికి చెందిన ఐదుగురు మహిళలకు సంబంధించిన 120 గ్రాముల బంగారు గొలుసు, 10 గ్రాముల వెండి గొలుసును దొంగలు అపహరించుకుపోయారు. చోరీకి గురైన ఆభరణాల విలువ సుమారు రూ.17.50 లక్షలు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి బాపట్ల రైల్వే పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
రైలులో ఎస్కార్ట్ సిబ్బంది లేకపోవడం : దొంగలను పట్టుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు రైల్వే ఎస్పీ రాహుల్ దేవ్ సింగ్ తెలిపారు. రైలులో భద్రతా విధులు నిర్వర్తించే ఎస్కార్ట్ సిబ్బంది లేకపోవడం అలాగే అప్పికట్ల - గుడిపూడి మధ్య రైల్వే ట్రాక్పై అండర్పాస్ వంతెన నిర్మాణ పనులు జరుగుతుండటం వల్ల రైలు గంటకు 20 కిలోమీటర్ల తక్కువ వేగంతో ప్రయాణించడం వంటి అంశాలు ఈ ఘటనకు కారణమయ్యాయి.
అంతర్ రాష్ట్ర ముఠాపై పోలీసుల అనుమానం : రైలు నెమ్మదిగా వెళ్తుండటాన్ని ఆ ముఠా తమకు అనుకూలంగా మలుచుకుంది. సుమారు పది మంది సభ్యులు కలిగిన ఒక అంతర్ రాష్ట్ర ముఠా ఈ నేరానికి పాల్పడి ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. వాస్తవానికి, ఈ రైలు శనివారం రాత్రి 10:19 గంటలకే బాపట్ల రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకోవాల్సి ఉంది. అయితే ఇది ఆలస్యంగా ఆదివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత 1:24 గంటలకు స్టేషన్కు చేరుకుంది. ఈ ఆలస్యం కూడా దొంగలకు అనుకూలంగా మారిందని భావిస్తున్నారు.
