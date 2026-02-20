కోచింగ్ సెంటర్ ఉన్న బిల్డింగ్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం - సకాలంలో గుర్తించడంతో తప్పిన పెనుముప్పు
హైదరాబాద్ మైత్రీవనం చౌరస్తాలోని ఓ బిల్డింగ్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం - తక్షణం గుర్తించడంతో తప్పిన పెను ప్రమాదం - గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో షార్ట్ సర్క్యూట్తో ఏర్పడిన మంటలు - సకాలంలో నియంత్రిండంతో తప్పన ముప్పు
Published : February 20, 2026 at 3:07 PM IST
Fire Accident In Ameerpet : హైదరాబాద్ అమీర్పేట మైత్రీవనం చౌరస్తాలోని ఓ బిల్డింగ్లో భారీ అగ్నిప్రమాదాన్ని సకాలంలో గుర్తించడంతో పెను ముప్పు తప్పింది. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో జరిగిన విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్తో ఏర్పడిన మంటలను అక్కడితోనే నియంత్రించగలగడంతో పొగలు మాత్రమే వ్యాపించాయి. ఎవ్వరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకపోవడంతో అధికారులు, స్థానికులు అంతా ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.
షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా : హైదరాబాద్ మహానగరంలో అత్యధిక జనసాంద్రత ఉండే మైత్రీవనం చౌరస్తాలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. అయితే దీనిని సకాలంలో గుర్తించడంతో భారీ ముప్పు తప్పింది. ఆదిత్య ఎన్క్లేవ్ బిల్డింగ్ అన్నపూర్ణ బ్లాక్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లోని ప్యానెల్ బోర్డులో ఉదయం షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యింది. పక్కనే ఉన్న షాప్ యజమానులు మంటలను నియంత్రించేందుకు ప్రయత్నించారు. సకాలంలో అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలికి చేరుకుంది. దీంతో మంటలు వ్యాపించకుండా అక్కడికే నియంత్రించగలిగారు.
భయాందోళనకు గురైన విద్యార్థులు : దట్టమైన పొగ మొదటి, రెండో అంతస్తులకు వ్యాపించడంతో కోచింగ్ సెంటర్లోని విద్యార్థులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. హుటాహుటీన వారందరినీ స్థానికులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు సురక్షితంగా కిందకు దింపారు. సుమారు 60 మంది వరకు కిందకు దింపామని అధికారులు వెల్లడించారు.
కిటికీల నుంచి దూకి : ఉదయం 11 గంటల సమయంలో తమకు సమాచారం అందిందని అగ్నిమాపక అధికారి తెలిపారు. తక్షణమే 3 అగ్నిమాపక కేంద్రాల నుంచి సిబ్బందితో చేరుకున్నామని వెల్లడించారు. ఆ సమయంలో గ్రౌండ్ఫ్లోర్లోనే మంటలు ఉండేవని చెప్పుకొచ్చారు. కేబుల్ డక్లో షార్ట్సర్కూట్ అయిందని తెలిపారు. పైకి పొగలు వచ్చాయని చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో లోపల ఉన్న కొందరు భయపడి కిటికీల నుంచి బయటకు వచ్చారని ఆయన అన్నారు. అందరినీ సేఫ్గా బయటకు తీసుకువచ్చామని పేర్కొన్నారు. షార్ట్ సర్య్కూట్ నేపథ్యంలో అగ్నిప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఇంకా ఉందని అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎవరినీ లోపలికి వెళ్లకుండా చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు. క్లియరెన్స్ వచ్చేవరకు లోపలికి ఎవరినీ అనుమతించమని చెప్పారు.
అగ్నిమాపక సిబ్బంది, స్థానికులు, పోలీసులు అంతా సకాలంలో స్పందించడం వల్ల ప్రమాదం తప్పిందని అధికారులు తెలిపారు. భవనంలో మధ్యాహ్నం వరకు విద్యుత్ నిలిపేసి అనంతరం పునరుద్ధరిస్తామన్నారు.
అధికారుల తనిఖీలో లోపాల కారణంగా : అగ్నిప్రమాదం గురించి తెలుసుకున్న మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని సహాయకచర్యలను పరిశీలించారు. నగరంలో అగ్నిప్రమాదాలు ఎక్కువ అవుతున్నాయని అధికారుల తనిఖీలు లేకపోవడంతో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని తలసాని ఆరోపించారు. దీనికి తగిన జాగ్రత్తలు, ప్రణాళికలు రచించడం లేదని ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు.
"జన సంచారం ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతం ఇది. అధికారులు త్వరగా స్పందించడంతో పెద్ద గండం నుంచి బయట పడ్డాం. దగ్గరలోని షాపు వారు తమంతట తామే తప్పించుకొని వెళ్లారు. హైదరాబాద్ పరిధిలో నిత్యం అగ్ని ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అయినా ఈ ప్రభుత్వానికి నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు ఏదైనా సంఘటన జరిగిన వెంటనే వచ్చి ఆ సమయానికి షో చేసి వెళ్లిపోతున్నారు. కానీ దీనికొక సరైన ప్రణాళిక, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలూ తీసుకోవడం లేదు." - తలసాని శ్రీనివాస్యాదవ్, మాజీ మంత్రి
