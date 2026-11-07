మండపేటలో భారీ చోరీ - తాళం పగలగొట్టి బంగారం, వెండి, నగదు అపహరణ
Mandapeta Theft Incident : తూర్పుగోదావరి జిల్లా మండపేట విజయలక్ష్మి నగర్ బిస్మిల్లా అపార్ట్మెంట్లో భారీ చోరీ జరిగింది.120 గ్రాముల బంగారం, 750 గ్రాముల వెండి, 2 లక్షల నగదు ఎత్తుకెళ్లినట్లు యజమాని తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 1:46 PM IST
తూర్పుగోదావరి జిల్లా మండపేట పట్టణంలో భారీ చోరీ జరిగింది. తాళం వేసి ఉన్న ఒక అపార్ట్మెంట్ ఫ్లాట్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని దొంగలు భారీ దోపిడీకి పాల్పడ్డారు. తిరుపతి శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లిన ఒక కుటుంబం ఇంట్లో సుమారు రూ.15 లక్షల విలువైన నగదు, బంగారం, వెండి వస్తువులను దుండగులు గుల్ల చేశారు.
పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే: మండపేట విజయలక్ష్మి నగర్లోని బిస్మిల్లా అపార్ట్మెంట్ ఫ్లాట్ నెంబర్ 102లో పుట్ట ప్రసాద్ చౌదరి తన కుటుంబంతో నివసిస్తున్నారు. వీరు ఈ నెల 2వ తేదీన తిరుపతి దర్శనానికి వెళ్లారు. ఇంటికి తాళం వేసి ఉండటాన్ని గమనించిన దొంగలు, అర్ధరాత్రి సమయంలో తాళాలు పగలగొట్టి లోపలికి చొరబడ్డారు. ఇంటి తాళాలు పగలగొట్టి ఉండటాన్ని గమనించిన అపార్ట్మెంట్ వాచ్మెన్ వెంటనే యజమాని, పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. బాధితుడు పుట్ట ప్రసాద్ చౌదరి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ప్రకారం చోరీ అయిన సొత్తు వివరాలివి
- బంగారం: 120 గ్రాములు
- వెండి: 750 గ్రాములు
- నగదు: రూ.2.5 లక్షలు
- ఇతర వస్తువులు: లాకర్ కీ, ఒక స్మార్ట్ వాచ్
దొంగలు దేవుని గది, బెడ్రూమ్లోని లాకర్లను పగలగొట్టి ఈ సొత్తంతా దోచుకెళ్లారు. వీటి మొత్తం విలువ సుమారు రూ.15 లక్షల వరకు ఉంటుందని అంచనా.
"నేను గత 12 ఏళ్లుగా 'బిస్మిల్లా అపార్ట్మెంట్'లోని నా సొంత ఫ్లాట్లో నివసిస్తున్నాను. గత సోమవారం నేను తిరుపతికి వెళ్లాను. ఈరోజు తెల్లవారుజామున వాచ్మెన్ ఫోన్ చేసి, నేను తిరిగి వచ్చానా అని అడిగారు. నేను ఇంకా రాలేదని చెప్పగానే, నా ఫ్లాట్ తాళాలు పగలగొట్టి ఉన్నాయని ఆయన నాకు తెలియజేశారు. ఇంటికి వచ్చి చూసేసరికి, ఇంట్లోని లాకర్లన్నీ బలవంతంగా తెరిచి ఉన్నాయి. దొంగలు 120 గ్రాముల బంగారం, 720 గ్రాముల వెండి, 2 లక్షల రూపాయల నగదు, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లాకర్ తాళం చెవిని దొంగిలించారు"-పుట్ట ప్రసాద్ చౌదరి, బాధితుడు
రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు: ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న మండపేట పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. క్రైమ్ బ్రాంచ్ డీఎస్పీ ఆనం సుభాశ్, సీఐ వాసంశెట్టి శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో క్లూస్ టీమ్ రంగంలోకి దిగి వేలిముద్రలు, ఇతర ఆధారాలను సేకరించింది. చోరీ జరిగిన ఇంట్లో ఉన్న సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ను పోలీసులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు. నిందితులను త్వరలోనే పట్టుకుంటామని పోలీసులు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
పోలీసుల ఇళ్లలో చోరీ - బంగారు ఆభరణాలు, నగదు అపహరణ