ప్రకృతిలో తల్లి మమేకం, కుంచెతో అద్భుత చిత్రం - 'మదర్స్​ డే' ఆర్ట్​ గ్యాలరీ

ప్రకృతిని తల్లితో పోలుస్తూ పెయింటింగ్స్ - మాతృదినోత్సవ సందర్భంగా హైదరాబాద్​లో ఆర్ట్​ గ్యాలరీ ఏర్పాటు - దేశ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలనూ చాటి చెప్తున్న చిత్రాలు - కుంచెతో సమాజానికి సందేశాన్నిస్తున్న ఆనందరావు

Published : May 10, 2026 at 10:44 AM IST

Mother And Nature Paintings Museum : 'అమ్మ' ఆ బంధంలో ఉండే మాధుర్యాన్ని తెలిపేందుకు పదాలు తక్కువే. కానీ కుంచెకు పదును పెట్టి మనోప్రపంచంలో ఉన్న ఆమె రూపాన్ని వీక్షిస్తే కళ్లముందు కదలాడేది ప్రకృతి రూపమే. అలా ప్రకృతి రమణీయతను, మాతృత్వాన్ని ఒకే చోట కలగలిపి తీర్చిదిద్దితే ఆ కళను వర్ణించేందుకు మాటలు చాలవు. 'ప్రకృతి తల్లిప్రేమ'లో అంటూ ఓ కళాకారుడు అమ్మతనం, ప్రకృతి గొప్పదనం తెలియజేసేలా పలుచిత్రాల ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు. నేడు మాతృదినోత్సవ సందర్భంగా మహిళామణులకు ఆయన కళాకృతులను అంకితం చేసేందుకు హైదరాబాద్‌ స్టేట్‌ ఆర్ట్‌గ్యాలరీలో చిత్ర ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు.

చిత్రాలతో సందేశాన్నిస్తూ : కళా ప్రదర్శనతో ప్రకృతిని తల్లితో పోల్చుతూ చూపరులను ఆకర్షితులను చేస్తున్న కళాకారుడి పేరు శిరంసెట్టి ఆనందరావు. ఈ ఆర్ట్‌ ఎగ్జిబిషన్‌ మే 09 నుంచి 11 వరకు మూడు రోజులపాటు జరుగనుంది. మాతృదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఆయన ఈ ఏర్పాట్లు చేశారు. సాధారణంగా మాతృదినోత్సవాన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో శైలిలో జరుపుకుంటారు. ఇక ఆర్టిస్ట్‌ల గురించి అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతిభతో తమ సందేశాన్ని సమాజానికి అందించడంలో ముందుంటారు. అలాంటివారిలో శిరంసెట్టి ఆనందరావు కూడా ఒకరు. ఈయన స్వస్థలం సూర్యాపేట జిల్లా నాగారం మండలం ఫణిగిరి గ్రామం. 30ఏళ్లుగా తన కుంచెతో ఎన్నో అద్భుతమైన చిత్రాలు గీస్తున్నారు.

ప్రశంసలే బహుమతి : కళాకారుడు ఏర్పాటు చేసిన ప్రతి ప్రదర్శనకు ప్రముఖుల ప్రశంసలు, పలు అవార్డులను అందుకున్నారు. ఆక్రిలిక్‌, ఆయిల్‌, కెన్వాస్‌ పెంయింటింగ్స్‌ వేయడంలో ఈయన మేటి. ప్రతి చిత్రం సందేశత్మాకంగా గీయడం ఆనందరావు ప్రత్యేకత. మాతృదినోత్సవం సందర్భంగా ఈసారి 'ప్రకృతి-తల్లిప్రేమ'లో అనే సందేశాత్మక చిత్రాలతో హైదరాబాద్‌ మాదాపూర్‌లోని స్టేట్‌గ్యాలరీలో ఎగ్జిబిషన్​ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ప్రదర్శనకు వచ్చే వీక్షకుల ప్రశంసలే తనకు అతిపెద్ద బహుమతి అని ఆనంద్‌ చెబుతున్నారు.

నేను ఆనంద్ అనే కుంచెతో ఎన్నో చిత్రాలు వేశాను. ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక సందేశంతో ముందుకు రావాలన్నదే నా ఆలోచన. అందులో భాగంగానే మదర్స్​డే సందర్భంగా 'ప్రకృతి - తల్లి' థీమ్​ ద్వారా చాలా ఆయిల్​ పెయింటింగ్స్​ వేసి ఆర్ట్​ గ్యాలరీలో ఎగ్జిబిషన్​ ఏర్పాటు చేశాను. ప్రకృతిని తల్లిని అనుసంధానం చేస్తూ దాదాపు 50 చిత్రాలు గీశాను. ఈ ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేయడానికి 60 వేల రూపాయలు ఖర్చు చేశాను. ప్రభుత్వం నాలాంటి కళాకారులను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తే మరెన్నో సందేశాత్మక కళా ప్రదర్శనలు చేయవచ్చు - శిరంసెట్టి ఆనందరావు, చిత్రకళాకారుడు

వీక్షకులను కట్టిపడేసేలా : ఈ ప్రదర్శనలో ఏర్పాటు చేసిన తైలవర్ణచిత్రాలు (ఆయిల్​ పెయింటింగ్స్) ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ప్రకృతి, బుద్ధుడు, తెలంగాణ పండుగలు, భారతదేశ స్వాతంత్ర సమరయోధుల ముఖ చిత్రాలతో గీసిన దేశ చిత్రపటం, మాతృత్వపు మాధుర్యం, మహిళల గొప్పదనం తెలియజేసేలా గీసిన కళాచిత్రాలు ఆహుతులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ ఎగ్జిబిషన్‌ను తిలకించడం తమకు చాలా మంచి అనుభూతినిచ్చిందని వీక్షకులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రతీ చిత్రం ఎంతో సందేశాత్మకంగా ఉందని కొనియాడారు.

"నా స్నేహితురాలు ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో​ రీల్ పంపించడంతో ఈ ఆర్ట్​ గ్యాలరీ గురించి తెలిసింది. ఇక్కడ పెయింటింగ్స్ చాలా రియలిస్టిక్​గా ఉన్నాయి. ప్రతీ చిత్రం ఏదో ఒక మెసేజ్​ చెబుతోంది. చెట్టును తల్లితో పోల్చుతూ ఎంతో సహజంగా వర్ణించారు. మన దేశ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను కూడా ఈ పెయింటింగ్స్​లో చూడొచ్చు. ఇక మన బోనాలు, సమ్మక్క- సారలమ్మ, బతుకమ్మ చిత్రాలు చాలా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. తెలియని వారు కూడా ఈ పెయింటింగ్స్​తో మన సంప్రదాయాలను తెలుసుకోవచ్చు. వాటిని మనం టచ్​ చేసి ఫీల్​ కావచ్చు. ప్రతీ చిత్రం కళ్లకు కట్టినట్లుంది" - స్వరూప, వీక్షకురాలు

