వాయుగుండంగా మారిన అల్పపీడనం - వచ్చే మూడు రోజులపాటు భారీ వర్షాలు!
ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా మారిన అల్పపీడనం - వాయువ్యదిశలో కదిలి ఈనెల 28 నాటికి తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం - తుపాను తీరం దాటే సమయంలో బలమైన ఈదురు గాలులు
Published : October 25, 2025 at 3:45 PM IST
Heavy Rains in Telangana : ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో కొనసాగిన తీవ్ర అల్పపీడనం ఇవాళ ఉదయం అదే ప్రాంతంలో వాయుగుండంగా బలపడినట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. రాగల 24 గంటల్లో ఈ వాయుగుండం పశ్చిమ వాయువ్య దిశలో కదిలి మరింత బలపడి రేపు తీవ్రవాయుగుండంగానూ ఎల్లుండి ఉదయానికి తుపానుగా మారే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. ఇదే కాకుండా దక్షిణ అండమాన్ సముద్ర ప్రాంతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడినట్లు వాతావరణ కేంద్రం సూచించింది.
తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం : నైరుతి బంగాళాఖాతం దాని సమీపంలోని పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం ప్రాంతానికి చేరుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణశాఖ పేర్కొంది. ఈ తుపాను వాయువ్యదిశలో కదిలి మరింత బలపడి 28 అక్టోబర్ ఉదయానికి తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. కాకినాడకు సమీపంలో 28న సాయంత్రానికి తీవ్ర తుపానుగా మారి తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉన్నట్లు చెప్పింది.
గంటకు 90 నుంచి 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు : ఈ తీవ్ర తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 90 నుంచి 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది. తెలంగాణలో మూడు రోజుల పాటు ఉరుములు మెరుపులు ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయంది. 26, 27, 28 తేదీల్లో ఉత్తర, ఈశాన్య జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది. ఆయా జిల్లాలకు పసుపు రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
భాగ్యనగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం : హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది.షేక్పేట, గచ్చిబౌలి, రాయదుర్గం, కుత్బుల్లాపూర్, గండి మైసమ్మ, దుండిగల్, బహదూర్పల్లి, సూరారం, కూకట్పల్లి, మూసాపేట్, జేఎన్టీయూ, నిజాంపేట, ఇంద్రానగర్, శ్రీకృష్ణనగర్, శ్రీనగర్కాలనీ, జూబ్లీహిల్స్, అమీర్పేట్, ఎస్ఆర్ నగర్, సనత్ నగర్, ఎర్రగడ్డ, ఖైరతాబాద్, పంజాగుట్ట, కోఠి, పాతబస్తీ, సికింద్రాబాద్, బోయిన్పల్లి, తిరుమలగిరి, అల్వాల్, ప్యాట్నీ, పారడైజ్, బేగంపేట్, మారేడుపల్లి, చిలకలగూడ, తార్నాక, ఓయూ క్యాంపస్, లాలాపేట్, హబ్సిగూడ, నాచారం, మల్లాపూర్, బహదూర్పల్లి, సూరారం, జీడిమెట్ల, గండిమైసమ్మ, దుండిగల్, బాలానగర్, జగద్గిరిగుట్ట, రాజేంద్రనగర్, కిస్మత్పురా, కాళీమందిర్, గండిపేట్, అత్తాపూర్ తదితర ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షం పడుతోంది.
హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీగా కురిసిన వానతో నగరవాసులు తడిసి ముద్దయ్యారు. వివిధ పనులపై బయటకు వచ్చిన వాహనదారులు వర్షానికి తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. నగరంలోని బేగంబజార్, కోఠి, సుల్తాన్బజార్, అబిడ్స్, బషీర్బాగ్, నాంపల్లి, లిబర్టీ, హిమాయత్నగర్, నారాయణగూడ, ఖైరతాబాద్, ట్యాంక్బండ్ తదితర ప్రాంతాల్లో రహదారులు జలమయమయ్యాయి. రోడ్లపై వాన నీరు చేరడంంతో వాహనదారులు, బాటసారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.
పగలు చల్లగా, రాత్రి ఉక్కపోతగా : తెలంగాణలో పగటిపూట శీతల వాతావరణం కనిపిస్తోంది. ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నట్టుండి సాధారణం కన్నా 2 నుంచి 4.8 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు పడిపోతున్నాయి. శుక్రవారం మహబూబ్నగర్లో పగటిపూట ఉష్ణోగ్రత సాధారణం కన్నా 4.8 డిగ్రీలు తగ్గి 27 డిగ్రీల సెల్సియస్ వద్ద నమోదయింది. నల్గొండలో 3.9, హైదరాబాద్లో 3.7, హనుమకొండలో 3.2 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గిపోయాయి.
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలుచోట్ల వర్షం - హైదరాబాద్లో వాహనదారుల ఇక్కట్లు