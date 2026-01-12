ఆవిరి బియ్యం ఓ పోషకాల గని - ఆంగ్రూ శాస్త్రవేత్తల అధ్యయనంలో వెల్లడి
పేదలకు, మధ్యాహ్న భోజనానికి వినియోగిస్తే ఎంతో మేలు - దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలను నివారించడంలో కీలక పాత్ర - సాధారణ బియ్యంతో పోలిస్తే పోషకాలు, మెరుగ్గా జీర్ణం కావడంతో పాటు అనేక ప్రయోజనాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 11:45 AM IST
Uses And Importance Of Steam Rice : ఇంతకుముందు వరి కోసి, పనలు ఆరబెట్టి, కుప్పలుగా వేసి, రెండు, మూడు నెలలు మాగిన తర్వాత నూర్పిడి చేసి, మరపట్టించి వండి తినేవారు. పంటల సరళిలో మార్పులు, కూలీల సమస్య వల్ల యంత్రాలతో కోసి ఎక్కువ తేమశాతంతో ఉన్న ధాన్యాన్ని తక్కువ రోజులే నిల్వ ఉంచి మర పట్టించడంతో బియ్యం నాణ్యత కోల్పోతున్నాయి. వెంటనే వడ్లను మిల్లింగ్ చేయడంతో అన్నం ముద్దవుతోంది. దీన్ని అధిగమించడానికే ఆవిరి ద్వారా ధాన్యాన్ని ఉడికించి బియ్యం తయారుచేసే విధానం అందుబాటులోకి వచ్చింది. సన్న, మధ్యస్థ రకాల్లో కూడా తక్కువ రోజులు నిల్వ ఉన్న వడ్లను ఆడించి బియ్యంగా ఇచ్చినప్పుడు అన్నం ముద్దవుతుంది. ఆవిరి ద్వారా ఉడికించిన బియ్యమే దీనికి పరిష్కారమని ఆంగ్రూ శాస్త్రవేత్తల అధ్యయనంలో తేలింది. నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో తక్షణ శక్తిని ఇస్తూనే, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలను నివారించడంలో స్టీమ్ బియ్యం కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
ఆవిరితో ధాన్యాన్ని ఉడికించి : వరి కోసిన వెంటనే ధాన్యాన్ని ఆవిరితో ఉడికించిన తర్వాత చల్లబరిచి దానిని మర పట్టిస్తే నిల్వ ఉంచకపోయినా అన్నం తినడానికి అనువుగా ఉంటుంది. తవుడు, ధాన్యం పొట్టులో ఉన్న పోషకాలు బియ్యపు గింజలోకి చేరతాయి. పచ్చిబియ్యంతో పోలిస్తే ఎక్కువ విటమిన్లు, ఫైబర్లు ఉంటాయి. గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్(జీఐ) తక్కువ ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియలో రైతులకు ధాన్యం ఆరబెట్టడం, నిల్వచేయడం అవసరం లేదు.
ప్రయోజనాలు ఇవీ :
- అన్నం పొడిగానే ఉంటుంది ముద్దగా మారదు.
- 3-4 గంటల వరకు అన్నం నాణ్యత, రుచి బాగుంటుంది. అన్నం నీరు కారదు, గట్టిపడదు, చెడిపోదు.
- అమైలోజ్ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల విటమిన్ ‘బి’ లోపం, రక్తహీనత తగ్గి పిల్లల్లో ఆరోగ్యం మెరుగుపడడానికి సహాయపడుతుంది.
- పాలిషింగ్ సమయంలో సూక్ష్మపోషకాల నష్టం తక్కువగా ఉంటుంది.
స్టీమ్ బియ్యం ఉపయోగాలు :
- పోషకాల సంరక్షణ : బియ్యాన్ని ఆవిరి పట్టడం వల్ల థయామిన్,విటమిన్ బి, నియాసిన్ వంటి ఖనిజాలు బియ్యం గింజలోనే ఉండిపోతాయి.
- జీర్ణక్రియ: ఆవిరి వల్ల బియ్యంలోని పిండి పదార్థం తేలికగా జీర్ణమయ్యేలా మారుతుంది. ఇది గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి పిల్లలకు, వృద్ధులకు చాలా మంచిది.
- మధుమేహం: పచ్చి బియ్యంతో పోలిస్తే స్టీమ్ బియ్యంలో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ కొంత మేర తక్కువగా ఉంటుంది, ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది
- బరువు తగ్గడానికి తోడ్పాటు: ఇందులో పీచు పదార్థం అధికంగా ఉండటం వల్ల తక్కువ మోతాదులో తిన్నా కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది.
- వంటకు సులభం: స్టీమ్ బియ్యం త్వరగా ఉడుకుతుంది. వండిన తర్వాత అన్నం ముద్దగా అవ్వకుండా, పొడిపొడిగా విడివిడిగా ఉంటుంది
- నిల్వ సామర్థ్యం: ఈ ప్రక్రియ వల్ల బియ్యానికి పురుగు పట్టే అవకాశం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటాయి.
"రాష్ట్రంలోని పీడీఎస్, మధ్యాహ్న భోజనం, ఇతర సంక్షేమ పథకాలకు ఆవిరితో తయారైన బియ్యం అనుకూలంగా ఉంటుంది. సాధారణ బియ్యంతో పోలిస్తే పోషకాలు, నిల్వ సామర్థ్యం పెరగడం, మెరుగ్గా జీర్ణం కావడంతో పాటు అనేక ప్రయోజనాలున్నాయి. రాష్ట్రంలో పండించే అన్ని రకాల ధాన్యం ఈ విధానంలో బియ్యం తయారీకి అనువైనవే. అధిక తేమతో కూడిన ధాన్యాన్ని అత్యంత సులభంగా బియ్యంగా మార్చవచ్చు" - డాక్టర్ పాలడుగు సత్యనారాయణ, పరిశోధన సంచాలకుడు, ఆంగ్రూ
