బస్సు కోసం ఎదురుచూసి విసిగిపోయారా? అయితే మీకోసమే ఈ వెబ్సైట్!
Find My Bus App: బస్సు కోసం ఎదురు చూసి విసిగిపోయారా? అయితే విశాఖకు చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ మల్లా జ్ఞానేశ్ ఈ ఇబ్బందులకు చెక్పెట్టేలా ఒక వెబ్సైట్ని రూపొందించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 9:54 AM IST
బస్ స్టాపులకు వెళ్లగానే "మనం వెళ్లాల్సిన బస్సు వస్తుందా, రాదా? లేక అప్పుడే వెళ్లిపోయిందా?" అనే సందేహం ప్రతి ఒక్కరినీ వేధిస్తుంటుంది. ప్రయాణికుల ఈ నిత్య సమస్యకు విశాఖపట్నం పెదవాల్తేరుకు చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ మల్లా జ్ఞానేశ్ అద్భుతమైన పరిష్కారం చూపారు. 'వేర్ ఈజ్ మై ట్రైన్' (Where is my Train) యాప్ తరహాలో ఆర్టీసీ బస్సులను లైవ్లో ట్రాక్ చేసేందుకు 'ఫైండ్ మై బస్' (Find My Bus) పేరుతో ప్రత్యేక వెబ్సైట్ను రూపొందించారు.
ఆలోచనకు పునాది ఇలా : కళాశాల రోజుల్లో విశాఖ ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ వద్ద బస్సుల కోసం గంటల తరబడి ఎదురుచూస్తూ తాను పడిన ఇబ్బందులే ఈ వెబ్సైట్ తయారీకి ప్రేరణనిచ్చాయని జ్ఞానేశ్ తెలిపారు. ఐటీ రంగంలో ఐదేళ్ల అనుభవం, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా ('వైజాగ్ బ్లాగర్' ఇన్స్టా పేజీ ద్వారా) విద్యార్థులు, ఉద్యోగుల కష్టాలను దగ్గరగా చూడటం ఈ ప్రాజెక్ట్ రూపకల్పనకు ఎంతో ఉపయోగపడ్డాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
రంగులే బస్సు రకాన్ని చెప్పేస్తాయి : ఈ వెబ్సైట్ను సామాన్యులకు సైతం ఎంతో సులభంగా అర్థమయ్యేలా తీర్చిదిద్దారు. ఏపీఎస్ఆర్టీసీ లైవ్ జీపీఎస్ డేటా ఆధారంగా బస్సు ఏ స్టాప్ల మధ్య ఉంది, ఎంత సేపట్లో మన వద్దకు చేరుకుంటుందో వెంటనే తెలుసుకోవచ్చు. మ్యాప్లో జూమ్ చేయగానే బస్సుల రకాలను బట్టి రంగులు మారతాయి. పల్లె వెలుగుకు ఆకుపచ్చ, మెట్రో ఏసీ బస్సులకు నీలం, ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులకు నారింజ రంగులతో ఇట్టే గుర్తుపట్టవచ్చు.
విమానాశ్రయ, గ్రామీణ రూట్లు: విశాఖ నుంచి భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి వెళ్లే ఏఎస్ఆర్-1, ఏఎస్ఆర్-2 రూట్లతో పాటు మారుమూల గ్రామీణ బస్సుల సమాచారం కూడా ఇందులో అందుబాటులో ఉంది.
ప్రయాణికులే భాగస్వాములు : వెబ్సైట్లో ఏవైనా రూట్ లేదా స్టాప్ వివరాల్లో తప్పులు ఉంటే ప్రయాణికులే నేరుగా సవరణల కోసం రిక్వెస్ట్ పంపేలా 'ఎడిట్ ఆప్షన్' ఇచ్చారు. తప్పుడు సమాచారం చేరకుండా వన్-స్టెప్ వెరిఫికేషన్ తర్వాతే వాటిని అప్డేట్ చేస్తున్నారు. వెబ్సైట్ ప్రారంభించిన కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే వేలాది మంది దీనిని వీక్షించగా 200కు పైగా సవరణ అభ్యర్థనలు రావడం విశేషం. త్వరలోనే దీనిని ప్లే స్టోర్, యాప్ స్టోర్లలో మొబైల్ యాప్గా తీసుకురావడంతో పాటు, ఏపీ ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ అధికారులతో కలిసి పనిచేయాలని భావిస్తున్నట్లు జ్ఞానేశ్ వెల్లడించారు.
యువతలో ఉండాల్సిన స్ఫూర్తి ఇదే: మంత్రి నారా లోకేశ్
'ఫైండ్ మై బస్' రూపకర్త జ్ఞానేశ్ను రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేశ్ 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్) వేదికగా అభినందించారు. "ప్రయాణికుల నిత్య సమస్యను గుర్తించి జ్ఞానేశ్ చాలా తేలికగా బస్సులను ట్రాక్ చేసే వెబ్సైట్ రూపొందించారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి యువకుడిలో ఉండాల్సిన సమస్య-పరిష్కార దృక్కోణం ఇదే. లక్షల మంది ప్రయాణికులకు మరింత కచ్చితమైన సమాచారం అందేలా జ్ఞానేశ్ను సంప్రదించి, అధికారిక లైవ్ బస్ డేటాను పంచుకునే అంశాన్ని పరిశీలించాలని ఏపీఎస్ఆర్టీసీని కోరుతున్నాను" అని మంత్రి పోస్ట్ చేశారు.
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