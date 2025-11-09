కృష్ణా నదిలో లాంచీ ప్రయాణం - సోమశిల To శ్రీశైలం ఆహ్లాదం, ఆనందం
సోమశిల నుంచి శ్రీశైలానికి సాగే లాంచీ ప్రయాణం పునఃప్రారంభం - పెద్దలకు రూ.2 వేలు, పిల్లలకు రూ.1600లుగా టికెట్ ధరలు - వివరాలకు www.tgtdc.in వెబ్సైట్ను సంప్రదించాలన్న టూరిజం శాఖ
Published : November 9, 2025 at 2:59 PM IST
Somasila to Srisailam launch Journey : కృష్ణానదిపై నల్లమల అందాలను తిలకిస్తూ ప్రకృతి ఒడిలో పరవశిస్తూ నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలోని సోమశిల నుంచి శ్రీశైలానికి సాగే లాంచీ ప్రయాణం శనివారం పునఃప్రారంభమైంది. వారానికి మూడుసార్లు అంటే మంగళవారం, గురువారం, శనివారాల్లో ఉదయం 9 గంటలకు లాంచీ సోమశిల నుంచి పర్యాటకులతో ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ప్రయాణానికి పెద్దలకు రూ.2 వేలు, పిల్లలకు రూ.1600 టికెట్ ధరలు వసూలు చేస్తున్నారు.
తొలిరోజు 65 మందితో ప్రయాణం : సోమశిల నుంచి శ్రీశైలం వెళ్లడానకి లాంచీకి ఆరు గంటల సమయం పడుతుంది. నిర్వాహకులు పర్యాటకులకు మధ్యాహ్న భోజనం, స్నాక్స్ వంటివి అందజేస్తారు. తొలిరోజు 65 మంది టూరిస్టులు శ్రీశైలం బయల్దేరారు. ముందుగా గంగమ్మకు పూజలు నిర్వహించి ప్రయాణాన్ని పర్యాటక శాఖ అధికారి నరసింహ తదితరులు ప్రారంభించారు. శ్రీశైలం నుంచి మళ్లీ ఆదివారం ఉదయం 9 గంటలకు తిరుగు ప్రయాణం ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. పూర్తి వివరాల కోసం www.tgtdc.in అనే వెబ్సైట్లో సంప్రదించవచ్చు.
మలుపులు తిరుగుతూ కృష్ణా నదిలో : కార్తికమాసంలో శైవక్షేత్రాలకు భక్తులు వరుస కడుతుంటారు. అలా శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామి దర్శనానికి వెళ్లేవాళ్లకు ప్రయాణంలో ఆహ్లాదాన్ని పంచుతోంది తెలంగాణ పర్యటక శాఖ. నల్లమల అడవుల గుండా, కొండల్ని చీల్చుకుంటూ ప్రవహిస్తుంది కృష్ణానది. ఆ పచ్చని అందాల నడుమ మలుపులు తిరుగుతూ ముందుకు సాగే నదిపైన పడవలో ప్రయాణించే క్షణాలు మధురానుభూతులను కల్పిస్తాయి.
నీటి పారుదల ప్రాజెక్టులను చూస్తూ : లాంచీలో ప్రయాణం పర్యాటకులకు కొత్త అనుభూతులను అందించడంతో పాటు మార్గమధ్యంలోని ప్రదేశాలు కూడా కనువిందు చేస్తాయి. మొదట భక్తులు సంగమేశ్వర క్షేత్రాన్ని దర్శించుకున్నాక లాంచీ దగ్గరకు చేరుకుంటారు. వారంలో మూడు రోజులు ప్రయాణించే లాంచీ ఉదయం 9 గంటలకు కృష్ణమ్మకు పచ్చల పతకం పొదిగినట్టుండే అమరగిరి ద్వీపం సమీపం నుంచి వెళుతుంది. కల్వకుర్తి లిఫ్ట్, పాలమూరు - రంగారెడ్డి జిల్లా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులను దాటుకుంటూ అలా ముందుకు కదులుతుంది.
అక్కమహాదేవి గుహ లోపలికి : ఆ తరవాత చీమలతిప్ప ద్వీపాన్నీ, అంకాలమ్మ గుడినీ చూస్తారు. ఇక కాసేపట్లో శ్రీశైల క్షేత్రం వస్తుందనగా నది ఒడ్డునున్న అక్కమహాదేవి గుహల లోపలకు వెళ్లే తోరణం ప్రయాణికుల్ని ఆహ్వానిస్తున్నట్టే దర్శనం ఇస్తుంది. పాతాళగంగకు 16 కిలోమీటర్ల దూరంలో నిలువెత్తు గిరుల మధ్య ఉండే గుహ వద్ద లాంచీ కాసేపు ఆగుతుంది. పన్నెండో శతాబ్దంలో కర్ణాటకకు చెందిన శివభక్తురాలు అక్కమహాదేవి ఇక్కడే తపస్సు చేసి సమీపంలోని కదళీ వనంలో శివైక్యం పొందిందని చెబుతారు. అందుకే ఈ గుహలకు ఆ పేరు వచ్చింది.
పర్యాటక శాఖ : సన్నటి దారుల్లో చీకట్లు కమ్ముకున్న ఈ గుహల్లో సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడి ప్రకృతితో మమేకమైన శివలింగం భక్తులకు దర్శనమిస్తుంది. కొద్దిసేపు అక్కడ గడిపిన ప్రయాణికులు ఓ అరగంటకి శ్రీశైలం చేరుకోవడంతో లాంచీ ప్రయాణం ముగుస్తుంది. అక్కడి నుంచి పైకి వెళ్లి దేవాలయంలో దర్శనం చేసుకోవచ్చు. శ్రీశైలం వెళ్లాలనుకునేవారు కుటుంబంతో లాంచీలో వెళ్తే చాలా గొప్ప అనుభూతి పొందవచ్చు.
అలా "సోమశిల" చూసొద్దామా - తక్కువ ధరకే తెలంగాణ టూరిజం సూపర్ ప్యాకేజీ - పైగా శ్రీశైలం చూడొచ్చు!
Somasila Drone Visuals: ఆధ్యాత్మికం, పచ్చదనం, ఆకట్టుకునే జల సవ్వళ్ల నడుమ సోమశిల టూర్