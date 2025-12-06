ఒక్కఛాన్స్ ప్లీజ్! - పంచాయతీ ఎన్నికల్లో యువగళం
పంచాయతీ ఎన్నికల పోరులో యువతీయువకులు పోటీ - కొత్త ఆలోచనలతో గ్రామభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో బరిలో నిలిచిన యువత - భాగస్వామ్యం పెరిగితేనే పల్లెల్లో సమస్యల పరిష్కారమని ప్రచారం
Published : December 6, 2025 at 5:19 PM IST
Most of the Candidates Panchayat Election are Youth : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎన్నికల సందడి మొదలైంది. సాధారణంగా ఎన్నికల పోరులో పెద్దలు, అనుభవజ్ఞులకే పరిమతమయ్యే సర్పంచి పదవులకు ఈసారి యువతీయువకులు అధిక సంఖ్యలో పోటీపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం గతానికి భిన్నంగా యువత పంచాయతీ ఎన్నికలో పోటీకి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. రాజకీయాల్లో ఉన్నత పదవులు చేపట్టాడానికి తొలిమెట్టుగా భావిస్తున్నారు. పాత విధానాలను పక్కనపెట్టి గ్రామాభివృద్ధికి కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు సాగాలనే ఉద్దేశంతో యువతరం బరిలో నిలిచింది.
చదువుకున్నవారే రాత మార్చుతారని : సాధారణంగా ఓటు వేయటానికి తప్ప పోటీకి యువత ముందుకొచ్చిన దాఖలాలు చాలా తక్కువ. కానీ ఈసారి గతానికి భిన్నంగా పల్లె పోరుకు యువత ఆసక్తి చూపుతోంది. రాజకీయాల్లో ఉన్నత పదవులు చేపట్టేందుకు స్థానిక ఎన్నికలను తొలిమెట్టుగా భావిస్తోంది.
డిగ్రీలు చదివిన విద్యార్థులతో పాటు సామాజిక సేవ కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకుంటున్న యువత పోటీ చేసేందుకు ముందుకు రావటం రాజకీయ మార్పునకు నాందిగా నిలుస్తోంది. ఎక్కువగా విద్యావంతులను సర్పంచులుగా ఎన్నుకుంటే గ్రామ పంచాయతీల రాత మారుతుందని యువత చేస్తున్న ప్రచారం ఓటర్లను ఆకట్టుకుంటోంది.
- ఖమ్మం జిల్లాలో మొదటి విడద ఎన్నికలు 159 గ్రామ పంచాయతీల్లో జరుగుతుండగా అందులో 14 చోట్ల సర్పంచులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. మిగతా 145 స్థానాల్లో 469 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. ఈ మొత్తం అభ్యర్థుల్లో సుమారు 50 శాతం మంది 35 ఏళ్లలోపు యువతీయువకులే ఉంటారని అంచనా.
- జిల్లాలో పినపాక మండలంలోని 23 గ్రామపంచాయతీ స్థానాలకు 59 మంది అభ్యర్థులు పోటీపడుతున్నారు. వీరిలో 35 ఏళ్లలోపు వయసున్నవారు 32 (54.23%) మంది ఉన్నారు. మొత్తం అభ్యర్థుల్లో 32 మంది మహిళలు బరిలో నిలిచారు.
- అలాగే దుమ్ముగూడెం మండలంలోని 37 గ్రామపంచాయతీ స్థానాల్లో 110 మంది అభ్యర్థులు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నారు. వీరిలో 59 (53.63%) మంది 35 ఏళ్లలోపు వయసున్నవారే కావటం విశేషం. మొత్తం స్థానాలకు 56 మంది మహిళలు పోటీ పడుతున్నారు.
సమస్యలు పరిష్కారం కావాలంటే : ఇటీవల దాదాపు యువత ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాల కోసం వెంపర్లాడుతున్నారు. పుష్కలమైన వనరులున్నా స్థానిక యువతకు తోడ్పాటు అందించే వారే తక్కువయ్యారు. చాలా గ్రామాల్లో పలు సమస్యలు పట్టి పీడిస్తున్నాయి. వీటిని తగ్గించేందుకు యువత వివిధ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి విజయం సాధించాలి. ధైర్యంగా మన ప్రాంతం సమస్యలను ప్రస్తావించి పరిష్కారాన్ని రాబట్టే అవకాశం ఉంటుంది. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల పోటీలో నిలిచిన ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులకు గుర్తులు కేటాయించారు. దీంతో ఎన్నికల ప్రచారం ప్రారంభమైంది. అభ్యర్థులకు కేటాయించిన గుర్తులతో మద్దతుదారులు, నాయకులు, వార్డు సభ్యులతో కలిసి ఇంటింటి ప్రచారం చేస్తున్నారు.
ప్రత్యేక ప్రచారం : యువకులం నిలబడుతున్నామని, ఒకసారి అవకాశం కల్పించాలని సర్పంచి స్థానానికి పోటీ చేస్తున్న యువ అభ్యర్థులు విన్నవిస్తున్నారు. గతంలో చాలా మందిని ఎన్నుకున్నారని, ఇపుడు యువతకు ఓటు వేయాలని కోరుతున్నారు. తమ ప్రత్యేకతలు వివరిస్తున్నారు. గ్రామాలు, వార్డుల వారీగా ఎవరికి వారు సమూహాలను ఏర్పాటు చేసుకుని ప్రచారాన్ని ముమ్మరంగా కొనసాగిస్తున్నారు. మొదటి, రెండో విడతల నామినేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తి కాగా, ప్రస్తుతం 3వ విడత కొనసాగుతోంది.
6కిమీ నడుచుకుంటూ పోతేగానీ ఓటు వేయలేరు! - ఈ గ్రామాల దుస్థితి ప్రభుత్వానికి పట్టదు
కాలం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు - మళ్లీ వచ్చేది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే : కేసీఆర్