డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి ఎదుట లొంగిపోయిన 47 మంది మావోయిస్టులు

డీజీపీ ముందు లొంగిపోయిన 47 మంది మావోయిస్టులు - లొంగిపోయిన వారిలో దండకారుణ్య సౌత్​జోన్​కు చెందిన కీలక నేతలు - ఇవాళ లొంగిపోయిన వారిలో తెలంగాణ వాళ్లు ఎవరూ లేరన్న డీజీపీ

Maoists Surrender Before DGP
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 25, 2026 at 4:51 PM IST

Updated : April 25, 2026 at 6:11 PM IST

Maoists Surrender Before DGP : మావోయిస్టు పార్టీకి మరో భారీ ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. ఛత్తీస్‍గఢ్ బెటాలియన్-1 కు చెందిన 47 మంది మావోయిస్టులు డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి ముందు ఎదుట లొంగిపోయారు. ఈ సందర్భంగా 32 ఆయుధాలు, 515 తూటాలను పోలీసులకు అప్పిగించారు. ఛత్తీస్‍గఢ్ బెటాలియన్-1 లో పూర్తిగా మావోయిస్టులు లొంగిపోయినట్లుగా డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి తెలిపారు. వీరి వద్ద నుంచి ల్యాండ్ మైన్లలో వాడే వైర్లు 3 బండిళ్లు స్వాధీనం చేసుకున్నామని తెలిపారు. వీరిలో తెలంగాణకు చెందిన వారు ఎవరూ లేకపోయినా తెలంగాణలో వీరు కార్యాకలాపాలు సాగించినట్లు డీజీపీ స్పష్టం చేశారు. లొంగిపోయిన వారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న పునరావాస ప్యాకేజీ అందిస్తామని పేర్కొన్నారు. లొంగిపోయిన వారిలో దండకారుణ్య సౌత్​జోన్​కు చెందిన కీలకమైన నాయకులు హేమ్లా ఐతు అలియాస్ విజ్ఞా, పోడియం లచ్చు అలియాస్ మనోజ్ కూడా ఉన్నారు. సరెండర్ అయిన వారికి రూ.1.20 కోట్ల పునరావాస ప్యాకేజీ అందిస్తామని చెప్పారు. అదనంగా కేంద్రప్రభుత్వం ఇచ్చే ప్రోత్సాహం కూడా అందిస్తామన్నారు. అలాగే వీరికి హెల్త్​ కార్డులను కూడా అందజేస్తామన్నారు.

ఇప్పటి వరకు 250 మంది మావోలు లొంగిపోయారు : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పునరావాస విధానానికి ఆకర్షితులై 47 మంది మావోయిస్టులు తెలంగాణలో లొంగిపోయారని డీజీపీ తెలిపారు. సరెండర్ అయిన వారికి మొత్తం రూ.1.5 కోట్ల రివార్డు ఉందన్నారు. ఒక్కొక్కరికి రూ.25,000 తక్షణ సహాయం చేస్తున్నామని వివరించారు. కీలక నాయకత్వం లొంగిపోవడంతో మావోయిస్టు పార్టీ నిర్మాణం పూర్తిగా బలహీన పడిందన్నారు. 2026లో ఇప్పటి వరకు 260 మంది మావోలు లొంగిపోయారన్నారు. ఈ ఏడాది ఇప్పటికే 238 తుపాకులను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లుగా శివధర్ రెడ్డి చెప్పారు.

రెండేళ్లలో 818 మంది మావోలు లొంగుబాటు : తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి హామీ ఇచ్చినట్లుగా సరెండర్ అయిన వారికి ఆరోగ్య కార్డులను ఇస్తామన్నారు. అందుకు సంబంధించిన ప్రక్రియ చివరి దశలో ఉందని తెలిపారు. మావోయిస్టులు ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో బయటకు రావడం ఇదే చివరిసారి అవుతుందని అన్నారు. గతేడాది 2024 మార్చి నుంచి ఈ రెండేళ్లలో తెలంగాణ పోలీసుల ముందర సీనియర్​ స్థాయిల, నుంచి కిందిస్థాయి వరకు 818 మంది లొంగిపోయారు. ఈ రెండేళ్లలో 2024లో 36 ఆయుధాలు, 2025లో 60, 2026లో 238 ఆయుధాలతో బయటకు వచ్చారు. 2025 నుంచి మావోయిస్టుల సంఖ్య భారీగా పడిపోయిందన్నారు. ఛత్తీస్​గఢ్​ రాష్ట్రానికి చెందిన వారైనప్పటికీ తెలంగాణలో కొత్తగూడెంలో తిరిగేవారన్నారు. వీరు రావడం వల్ల పీఎల్​జీఏ బెటాయని సమప్త మయిపోయింది. ఛత్తీస్​గఢ్ రాష్ట్రం కూడా మావోయిస్టు రహిత రాష్ట్రంగా ఆవిర్భించింది. తాజాగా మావోయిస్టుల లొంగుబాటుతో పీఎల్​జీఏ బెటాలియన్​ అంతరించిందని భావిస్తున్నామన్నారు.

"ఇవాళ 47 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు. భారీ సంఖ్యలో లొంగిపోయే మావోయిస్టుల చివరి బ్యాచ్‌ ఇదే అనుకుంటున్నాం. ఎక్కువ సంఖ్యలో లొంగిపోయేందుకు ఇంకా మావోయిస్టులు కూడా లేరు. తెలంగాణ ఇప్పటికే మావోయిస్టు రహిత రాష్ట్రంగా మారింది. ఛత్తీస్‌గఢ్‌ కూడా దాదాపు మావోయిస్టు రహితంగా మారినట్లే. ఇవాళ లొంగిపోయిన మావోలకు రూ.1.20 కోట్ల పునరావాస ప్యాకేజీ అందిస్తాం. లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు హెల్త్‌ కార్డులు కూడా త్వరలో అందజేస్తాం"-శివధర్ రెడ్డి, డీజీపీ


