ETV Bharat / state

ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని మోసం - విజయవాడలోనూ లేడీ డాన్​ అరాచకాలు

నెల్లూరు లేడీ డాన్ అరుణ వీరంగం - బయటికి వచ్చాక నీ సంగతి చూస్తానని ఫిర్యాదుదారుడికి బెదిరింపులు - కస్టడీకి తీసుకుని మరిన్ని వివరాలు రాబట్టే యోచనలో పోలీసులు

Lady Don Aruna Irregularities In Vijayawada
Lady Don Aruna Irregularities In Vijayawada (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 10:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Lady Don Aruna Irregularities In Vijayawada: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పోలీసు శాఖలో తిష్ఠ వేసి అనేక వ్యవహారాలు చక్కబెట్టుకున్న నిడిగుంట అరుణ అరాచకాలు విజయవాడలోనూ సాగాయి. ఎస్సై, అంగన్‌వాడీ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని డబ్బులు తీసుకుని మోసం చేసిన వ్యవహారంలో సూర్యారావుపేట స్టేషన్‌లో రమేశ్​బాబు అనే వృద్ధుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు నమోదు చేశారు. దీనిపై పీటీ వారెంట్‌పై నిందితురాలు అరుణను విజయవాడలోని కోర్టులో హాజరుపరచగా రిమాండ్‌ విధించడంతో తిరిగి నెల్లూరు కారాగారానికి తరలించారు.

ఈమె చేతిలో మోసపోయిన పలువురు బాధితులు ఉన్నారని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి ఈ కేసుకు సంబంధించి ఒక్కరే ఫిర్యాదు చేశారు. 2021లో తాను డీజీపీ కార్యాలయం బయట బంగారు అలియాస్‌ రజనీకాంత్‌ను కలిసి తెలిసిన వారికి ఉద్యోగాలు కావాలని అడిగినట్లు ఫిర్యాదుదారుడు చెబుతున్నారు. బంగారు అనే వ్యక్తి పోలీసు శాఖలో ఉద్యోగా? లేక అప్పట్లో డీజీపీ కార్యాలయంలో అరుణ ఏర్పాటు చేసుకున్న వ్యక్తా? అనేది బయటకు రాలేదు. ఈ కేసుపై పోలీసులు గోప్యత పాటిస్తున్నారు. అరుణను కస్టడీకి తీసుకుని మరిన్ని వివరాలు రాబట్టే యోచనలో ఉన్నారు.

ఫిర్యాదుదారుడికి బెదిరింపులు: ప్రస్తుతం అరుణ నెల్లూరు కేంద్ర కారాగారంలో జ్యుడీషియల్‌ రిమాండ్‌లో ఉంది. అయినా ఆమె వ్యవహార శైలి ఏ మాత్రం మారలేదు. విజయవాడలో కోర్టుకు తీసుకొచ్చిన సందర్భంలోనూ ఫిర్యాదుదారుడి పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తించింది. 'నేను బయటకు వచ్చాక నీ అంతు చూస్తా, నిన్ను నాశనం చేస్తా' అని విరుచుకుపడింది. తాను జైలులో ఉన్నా ఓ ఎస్సై ద్వారా తనకు అన్నీ తెలుస్తుంటాయని హెచ్చరించింది. గూడూరుకు చెందిన బుల్లెట్‌బాబు అలియాస్‌ ఉదయభాస్కర్‌పై అక్కడ పలు కేసులున్నాయి. ఇతనితో కలసి ఈ కేసులో అరుణ డబ్బులు వసూలు చేసింది.

విజయవాడలో ఫిర్యాదు: ఎస్సై, అంగన్‌వాడీ ఉద్యోగాలకు అరుణ, ఆమె అనుచరుడు బుల్లెట్‌బాబు విజయవాడలో విడతల వారీగా రూ.24.50 లక్షలు తీసుకున్నారు. ఉద్యోగాలు ఇప్పించమని తనను ఆశ్రయించిన వీరులపాడు వారి నుంచి డబ్బు తీసుకుని అరుణ ముఠాకు రమేశ్​బాబు ఇచ్చినట్లు తెలిసింది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నెల్లూరు జిల్లాలో ఆమె హవా నడుస్తుండడంతో రమేశ్​బాబు ఆమెకు వ్యతిరేకంగా ఫిర్యాదు ఇచ్చేందుకూ సాహసించలేదు. ఇందుకు వీరి బెదిరింపులే కారణం. రెండేళ్ల కిందట డబ్బులు వెనక్కి ఇవ్వమని అడగడంతో నెల్లూరు పిలిపించి వృద్ధుడిని తీవ్రంగా బెదిరించి పంపారు. ఇటీవల అరుణ అరెస్టు తర్వాత నెల్లూరు పోలీసులతో కూడిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఫిర్యాదుదారుడు రమేశ్​బాబు కలిశారు. వారి సూచన మేరకు విజయవాడలో ఫిర్యాదు చేశారు.

వీఓఐపీ ద్వారా కాల్స్​: తాము ఏ నెంబరు నుంచి ఫోన్‌ చేస్తున్నామో తెలియకుండా ఉండేందుకు అరుణ అనుచరులు ప్రాక్సీ సర్వర్, వీఓఐపీ (వాయిస్‌ ఓవర్‌ ఇంటర్నెట్‌ ప్రొటోకాల్‌) ద్వారా మాట్లాడేవారు. ఎక్కడా మొబైళ్లను వాడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకునేవారు. డబ్బులు తీసుకునేందుకు ఈ గ్యాంగ్‌ విజయవాడ వచ్చినప్పుడు రమేశ్​బాబు ఫోన్‌ తీసుకుని అందులో వివరాలను క్షుణ్నంగా పరిశీలించేవారు. ఫోన్‌ రికార్డింగ్‌ చేస్తున్నారా? ఏవైనా కీలక ఆధారాలు ఉన్నాయా? అని పరిశీలించాకే ఇచ్చేవారు. తీసుకున్న డబ్బులు కానీ, ఉద్యోగాలు కానీ ఇవ్వకపోవడంతో రూ.24.50 లక్షలు రమేశ్​బాబు వీరులపాడు వారికి అందజేశారు.

నెల్లూరు అరుణ చీకటి కోణాలు - బాధితుడి ఫిర్యాదుతో వెలుగులోకి..

అరుణ ఫోన్లలో అసలు గుట్టు - ఆడియో, వీడియో రికార్డులు, వందల ఫొటోలు!

TAGGED:

NELLORE LADY DON ARUNA CASE
ARUNA IN JUDICIAL REMAND NELLORE
ఎవరీ బంగారు పోలీసు శాఖలో ఉద్యోగా
ARUNA IRREGULARITIES IN VIJAYAWADA
ARUNA JUDICIAL REMAND

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'బాహుబలి: ది ఎపిక్' రివ్యూ- కొత్త సీన్​తో థియేటర్లలో ఫ్యాన్స్​కు గూస్​బంప్స్

కార్తిక మాసం ప్రత్యేకం - తక్కువ ఖర్చుతో 'పంచభూత శివలింగాల' దర్శనం

20అడుగుల లోతైన సరస్సులో రూ.50లక్షల బంగారు ఆభరణాలు- ఏం చేశారు? ఎలా తిరిగి పొందారు?

సౌందర్య సంరక్షణకు 'మునగ నూనె' - ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.