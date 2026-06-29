తిరుమలలో నెయ్యి తయారీకి కీలక అడుగు - ఈ వారంలో ఎస్వీ గోశాల గీ ప్లాంట్ ట్రయల్ రన్
మూడేళ్ల క్రితం ప్రారంభమైన నిర్మాణం - దేశవాళీ ఆవుల కొనుగోలులో వీడని జాప్యం - శిక్షణ పొందిన సిబ్బంది అవసరం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 9:36 AM IST
TTD Ghee Plant Trail Run : తిరుమలలో శ్రీవారి సేవల కోసం అవసరమైన నెయ్యిని స్వయంగా తయారు చేసుకునే లక్ష్యంతో నిర్మించిన ఎస్వీ గోశాల గీ (నెయ్యి) తయారీ ప్లాంట్ ట్రయల్ రన్కు సిద్ధమైంది. ఈ వారంలో రెండు సార్లు నీటితో, ఒక సారి పాలతో ట్రయల్ రన్ నిర్వహించేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ఈ ప్రక్రియ విజయవంతమైతే, శ్రీవారి సేవల్లో వినియోగించే నెయ్యి తయారీలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) స్వయం సమృద్ధి సాధించే దిశగా మరో కీలక అడుగు పడినట్లవుతుంది.
మూడేళ్ల క్రితం ప్రారంభమైన నిర్మాణం : తిరుపతిలోని ఎల్ఎస్ నగర్ వద్ద ఉన్న టీటీడీ ఎస్వీ గోసంరక్షణశాలలో దాతల సహకారంతో ఈ గీ ప్లాంట్ నిర్మాణ పనులు సుమారు మూడేళ్ల క్రితం ప్రారంభమయ్యాయి. జాతీయ పాల అభివృద్ధి మండలి (ఎన్డీడీబీ) సాంకేతిక సహకారంతో ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో పనులు నెమ్మదిగా సాగగా, కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తరువాత నిర్మాణ పనులకు వేగం పెరిగి ప్రస్తుతం పూర్తయ్యాయి.
రోజుకు 60 లీటర్ల నెయ్యి ఉత్పత్తి : ప్లాంట్ను పూర్తిస్థాయిలో నిర్వహించాలంటే రోజుకు సుమారు రెండు వేల లీటర్ల పాలు అవసరం. ఆ పాలతో రోజుకు దాదాపు 60 లీటర్ల నెయ్యి ఉత్పత్తి చేయవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ పరిమాణంలో తయారయ్యే నెయ్యి శ్రీవారి ఆలయంలో ఒక రోజు జరిగే నిత్యకైంకర్యాలు, సేవలకు సరిపోతుందని వెల్లడించారు.
పాల ఉత్పత్తి పెంపుపై దృష్టి : ప్రస్తుతం ఎస్వీ గోశాలలో ఉన్న గోవుల నుంచి రోజుకు 600 నుంచి 700 లీటర్ల పాలు మాత్రమే లభిస్తున్నాయి. దీంతో ప్లాంట్ను పూర్తి సామర్థ్యంతో నడపడం సాధ్యం కావడం లేదు. అవసరమైన పాల ఉత్పత్తి కోసం మరో 700 దేశవాళీ గోవులను కొనుగోలు చేయాలని టీటీడీ ప్రణాళిక రూపొందించింది. ఇందుకు అనుగుణంగా గోవుల సంరక్షణ, పోషణ కోసం ఆధునిక సదుపాయాలతో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
రూ.48 కోట్లతో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ : గోవుల సంరక్షణను శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో నిర్వహించేందుకు ఎస్వీ గోశాలలో ఎన్డీడీబీ ఆధ్వర్యంలో సుమారు రూ.48 కోట్ల వ్యయంతో అత్యాధునిక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ నిర్మించారు. ఇక్కడ గోవుల నుంచి యంత్రాల ద్వారా పాలను సేకరించి, పైపులైన్ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రాసెసింగ్ యూనిట్కు తరలిస్తారు. అనంతరం వెన్నను వేరు చేసి, పరిశుభ్రమైన ప్రమాణాలతో నెయ్యిని తయారు చేసే విధంగా ప్లాంట్ను రూపొందించారు. దీంతో నాణ్యత, పరిశుభ్రతతో పాటు ఉత్పత్తి సామర్థ్యం కూడా పెరుగుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
శిక్షణ పొందిన సిబ్బంది అవసరం : గీ ప్లాంట్, సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ను సమర్థంగా నిర్వహించాలంటే నిపుణులు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలిగిన శిక్షణ పొందిన సిబ్బంది అవసరమని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఇందుకోసం అవసరమైన నియామకాలు, శిక్షణ కార్యక్రమాలపై చర్యలు చేపడుతున్నారు.
ఆగస్టు - సెప్టెంబరులో పూర్తి స్థాయి ప్రారంభం : ఎస్వీ గోసంరక్షణశాల సంచాలకులు శివకుమార్ మాట్లాడుతూ, ఈ వారంలో ప్లాంట్కు ట్రయల్ రన్ నిర్వహించి అన్ని వ్యవస్థలను పరీక్షిస్తామని తెలిపారు. త్వరలో దేశవాళీ గోవుల కొనుగోలు ప్రక్రియను పూర్తి చేసి, ఆగస్టు లేదా సెప్టెంబరు నాటికి గీ ప్లాంట్ను పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఈ ప్రాజెక్టు అమల్లోకి వస్తే శ్రీవారి సేవలకు అవసరమైన నెయ్యి ఉత్పత్తిలో టీటీడీ స్వయం సమృద్ధి సాధించడమే కాకుండా, గోసంరక్షణకు కూడా కొత్త దిశ లభించనుంది.
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