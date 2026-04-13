ఏపీలో ఇంటర్ విద్యార్థులకు అలర్ట్ - ఈ వారమే ఫలితాలు విడుదల

ఈ వారంలోనే ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు - విడుదల చేసేందుకు ఇంటర్ బోర్డు సన్నాహాలు - మూల్యాంకనం పూర్తవడంతో కొనసాగుతున్న ఫలితాలకు సంబంధించిన ప్రక్రియ

Latest Updates on AP Intermediate 2026 Results
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 5:14 PM IST

Latest Updates on AP Intermediate 2026 Results: ఆంధ్రప్రదేశ్​లో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు రాసినటువంటి లక్షలాది మంది విద్యార్థులంతా ఫలితాల కోసం ఎంతో ఉత్కంఠతతో ప్రస్తుతం ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఈ ఫలితాలను ఈ వారంలోనే విడుదల చేసేందుకు ఇంటర్ బోర్డు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఇంటర్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సరం పబ్లిక్ పరీక్షల ఫలితాలను ఈనెల 18 లేదా 19వ తేదీల్లో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించి మూల్యాంకనం పూర్తవడంతో ఫలితాల విడుదలకు సంబంధించిన ప్రక్రియ అనేది కొనసాగుతోంది. ఈ ప్రాసెస్ ఈనెల 16వ తేదీ నాటికి పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.

త్వరలోనే ఫలితాలు వెల్లడి: అయితే ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి మొదలైన ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలు మార్చి 23వ తేదీ వరకు జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఏడాది ప్రథమ సంవత్సరంలో తీసుకొచ్చిన సంస్కరణల కారణంగా పరీక్షల నిర్వహణకు నెల సమయం పట్టింది. దీంతో మూల్యాంకనం పూర్తి కావడంతో కొద్దిగా ఆలస్యమైంది. తాజాగా ఈ ప్రక్రియ పూర్తికావడంతో ఫలితాలను అతి త్వరలోనే ప్రకటించేందుకు అధికారులు సన్నద్ధమవుతున్నారు. ఏపీ ఇంటర్ ఫలితాలతో పాటు దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను ఈనాడు.నెట్​లో ఎప్పటికప్పుడు స్పష్టంగా తెలుసుకోవచ్చు.

తెలంగాణలో గతేడాది కంటే పెరిగిన ఉత్తీర్ణత శాతం: తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు ఆదివారం విడుదలయ్యాయి. ఈ ఫలితాల్లో గతంలో కంటే ఉత్తీర్ణత శాతం పెరగడం గమనార్హం. జనరల్, ఒకేషనల్​తో కలుపుకుని మొత్తంగా ప్రథమ ఇంటర్​లో 66.20 శాతం, ద్వితీయ ఇంటర్​లో 66.20 శాతం, ద్వితీయ ఇంటర్​లో 70.58 శాతం ఉత్తీర్ణతలు నమోదైనట్లు తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వెల్లడించింది.

