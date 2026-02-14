ఫార్ములా ఈ-కార్ రేస్ కేసులో కీలక పరిణామం - ఐఏఎస్ అర్వింద్కుమార్ ప్రాసిక్యూషన్కు కేంద్రం అనుమతి
ఫార్ములా ఈ- కార్ రేస్ కేసులో కీలక పరిణామం - ఐఏఎస్ అధికారి అర్వింద్కుమార్ ప్రాసిక్యూషన్కు కేంద్రం అనుమతి - కేటీఆర్ ప్రాసిక్యూషన్కు గతంలోనే గవర్నర్ అనుమతి
Etv Bharat (Etv Bharat)
Published : February 14, 2026 at 8:15 PM IST
E Car Race Case Update In TG : ఫార్ములా ఈ-కార్ రేస్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఐఏఎస్ అధికారి అర్వింద్కుమార్ ప్రాసిక్యూషన్కు కేంద్రప్రభుత్వం అనుమతి మంజూరు చేసింది. కేటీఆర్ ప్రాసిక్యూషన్కు గతంలోనే గవర్నర్ అనుమతిచ్చిన విషయం తెలిసిందే.