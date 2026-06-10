భార్యను నరికి చంపిన భర్త - అనుమానమే కారణం?
మార్కాపురం జిల్లా కొమరోలు మండలం సర్వారెడ్డిపల్లిలో దారుణం - కుటుంబ కలహాలతో భార్యను గొడ్డలితో నరికి చంపిన భర్త దావీదు - బహిర్భూమికి వెళ్లిన మరియజ్యోతి (32)ని హత్యచేసిన భర్త
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 2:57 PM IST
Husband Murdered His Wife in Markapuram District : భర్తే తన భార్య మరణానికి కారణమయ్యాడు. మరియా జ్యోతి - దావీదు పెద్దల ఆశీర్వాదంతో ఇరవై ఏళ్ల క్రితం వివాహం చేసుకున్నారు. అనేక కలలతో మొదలైన వారి ప్రయాణం, ఒక కుమార్తె, ఒక కుమారుడి రాకతో మరింత ఆనందమయమైంది. అయితే, రెండు దశాబ్దాలుగా కలిసి సాగిన వీరి జీవితాల్లో ఇటీవల అనుమానం అనే పెనుభూతం ప్రవేశించింది. ఆ అనుమానమే చివరకు భార్య ప్రాణాలను బలిగొంది. తండ్రిని హంతకుడిగా మార్చింది. ఇద్దరు పిల్లలను అనాథలుగా మిగిల్చింది.
చివరి క్షణాల వేదన: మార్కాపురం జిల్లా కొమరోలు మండలం సర్వారెడ్డిపల్లిలో బుధవారం తెల్లవారుజామున జ్యోతి తన సోదరితో కలిసి బయటకు వచ్చింది. ఇటీవల వారి ఇంట్లో తలెత్తిన కుటుంబ కలహాల నుంచి బయటపడేందుకు ఆమె ప్రయత్నిస్తూ ఉండేది. కానీ దావీదు ఒక క్రూరమైన పథకం వేసి గొడ్డలితో ఆమెపై దాడి చేయాలని భావిస్తున్నాడని ఆమె అస్సలు ఊహించలేదు. సరైన సమయం చూసి దావీదు ఆ ఆయుధంతో ఆమెపై దాడికి దిగాడు. మరియ అతని కదలికను గమనించి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ ఆమె ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. దావీదును అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించిన ఆమె సోదరికి సైతం గాయాలయ్యాయి.
అనాథలైన పిల్లలు: ఈ ఘటనలో అత్యంత విషాదకరమైన అంశం వారి పిల్లల దుస్థితి. కళ్ల ముందే తల్లి ప్రాణం లేని శవంగా పడి ఉండగా, తండ్రి హంతకుడిగా అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. ఇరవై ఏళ్లుగా తమకు అండగా నిలిచిన తండ్రే తమ తల్లి ప్రాణాలను తీశాడన్న చేదు వాస్తవాన్ని ఆ పిల్లలు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ప్రేమను పంచాల్సిన చేతులే సొంత రక్తసంబంధీకురాలిని పొట్టన బెట్టుకోవడం సామాజిక విలువలు క్షీణించడాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది. ఒక క్షణపు ఆవేశం, తప్పుడు అనుమానం ఒక ప్రాణాన్ని బలిగొన్నాయి.
పోలీసుల కేసు నమోదు: హత్య గురించి తెలుసుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. వారు పరిసరాలను మరియ మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. మరియా సోదరి నుంచి ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు సేకరించి కేసు నమోదు చేశారు. నిందితుడు దావీదు పరారీలో ఉన్నందున పోలీసులు వెంటనే అతన్ని పట్టుకునే చర్యలు చేపట్టారు.
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