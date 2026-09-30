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కొంపముంచిన ఆన్‌లైన్‌ ట్రేడింగ్‌ - ఉరివేసుకుని భార్య ఆత్మహత్య, తట్టుకోలేక భర్త బలవన్మరణం

నంద్యాల నగరం రోజాకుంటలో దంపతుల ఆత్మహత్య విషాదం రేపింది. స్థానికంగా నివాసం ఉండే కిరణ్, మౌనిక దంపతులు బలవన్మరణానినికి పాల్పడ్డారు. ఇంటి పైకొప్పుకున్న కొక్కికి చీరతో ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు.

నంద్యాల నగరం రోజాకుంటలో దంపతుల ఆత్మహత్య
నంద్యాల నగరం రోజాకుంటలో దంపతుల ఆత్మహత్య (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 11:38 AM IST

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COUPLE DIED IN NANDYAL DUE TO LOSS IN ONLINE TRADING : భార్య ఆత్మహత్య చేసుకోవడంతో కలత చెందిన భర్త గంటలోనే తానూ బలవన్మరణానికి పాల్పడిన విషాద ఘటన నంద్యాల జిల్లా కేంద్రంలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు, బంధువులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మార్కాపురం జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన కిరణ్‌ (45), మౌనిక (35) గత 15 ఏళ్లుగా నంద్యాలలోని రోజాకుంటలో నివాసం ఉంటున్నారు. సంజీవనగర్‌ రామాలయం వద్ద బుక్‌ స్టోర్‌ నిర్వహిస్తున్నారు. వారికి సుస్మిత, సురక్ష అనే ఇద్దరు కుమార్తెలున్నారు. సోమవారం ఉదయం వారు పాఠశాలకు వెళ్లగా కిరణ్, మౌనిక దంపతులు ఇంట్లోనే ఉన్నారు. కిరణ్‌ టిఫిన్‌ తీసుకురావడానికి బయటకు వెళ్లారు. ఆ సమయంలో ఇంట్లో ఉన్న మౌనిక ఉరేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.

అనంతరం భార్య మృతి తట్టుకోలేక భర్త కిరణ్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. భార్య మృతి విషయాన్ని కిరణ్ తన బంధువులకు ఫోన్‌లో చెప్పారు. వారు వచ్చి తలుపు తీసి చూసే సరికి కిరణ్, మౌనిక ఉన్నారు. అప్పటికే మౌనిక మృతి చెందగా కొనఊపిరితో ఉన్న కిరణ్‌ను ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించగా అక్కడ మృతి చెందాడు.

కొంపముంచిన ఆన్‌లైన్‌లో పెట్టుబడులు : ఆన్‌లైన్‌ ట్రేడింగ్‌లో నష్టపోయిన మౌనిక ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు సూసైడ్ నోట్‌లో రాసింది. తాను ట్రేడింగ్‌లో నష్టపోయాయని చివరకు బంగారు గాజులను బ్యాంకులో తాకట్టు పెట్టి మరీ ట్రేడింగ్‌ చేశానని అందులో పేర్కొంది. తాను చనిపోతే మీకు ఇన్స్యూరెన్స్ వస్తాయని అందులో ఉన్నట్లు కుటుంబసభ్యుల చెబుతున్నారు.

'నాకు బతకాలని లేదు. నేను నిన్ను చాలా మోసం చేశాను. నాకు బతికే అర్హత లేదు. స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ పిచ్చిలో పడి చాలా డబ్బులు పోగొట్టాను. ఆఖరికి నా బంగారు గాజులు బ్యాంక్​లో తాకట్టు పెట్టి మరీ ట్రేడింగ్ చేశాను. అన్ని డబ్బులు పోయాయి. నేను నా మొఖం చూపించుకునే అర్హత కోల్పోయాను. దయ చేసి నన్ను క్షమించు. నేను చనిపోతే నీకు ఇన్స్యూరెన్స్ వస్తుంది.' అని మౌనిక సూసైడ్ నోట్​లో రాసింది. ఈ ఘటనపై నంద్యాల రెండో పట్టణ పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. శవపరీక్ష నిమిత్తం దంపతుల మృతదేహాలను ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు.

భార్యాభర్తలు ఆత్మహత్య : మరో ఘటనలో నంద్యాల జిల్లా బండి ఆత్మకూరు మండలం ఈర్నపాడు గ్రామంలో గోపాల్, రమణమ్మ అనే భార్యాభర్తలు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఇంట్లో ఓ ఇనుప కడ్డికి తాడు కట్టి ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. వీరి కుమారుడు శివకుమార్ ఆర్మీలో ఉంటున్నాడు. ఆత్మహత్యకు కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది. కుటుంబ కలహాలే కారణమై ఉండవచ్చు అని ప్రాథమికంగా తెలిసింది. సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న బండి ఆత్మకూరు పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు: మీకు ఆత్మహత్య ఆలోచనలు కలిగి ఉంటే, లేదా స్నేహితుడి గురించి ఆందోళన చెందుతుంటే లేదా భావోద్వేగ మద్దతు అవసరమైతే, వినడానికి ఎవరైనా ఎల్లప్పుడూ ఉంటారు. స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్‌లైన్ - 9152987821 ఐకాల్‌కు కాల్ చేయండి, ఇది సోమవారం నుండి శనివారం వరకు ఉదయం 8 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. బాధలో ఉన్నవారికి మద్దతు ఇవ్వడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండే కొన్ని హెల్ప్‌లైన్‌లు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Sneha Foundation Helpline Number- 04424640050 (available 24x7)

JeevanAastha Helpline - 18002333330

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నంద్యాలలో దంపతుల ఆత్మహత్య
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