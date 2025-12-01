ETV Bharat / state

ఒక్కో సర్పంచి పదవికి సగటున ఆరుగురు పోటీ - తొలి దశ పంచాయతీ ఎన్నికలకు భారీగా నామినేషన్లు

తొలి దశ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు భారీగా నామినేషన్లు - పలు గ్రామ పంచాయతీలలో సర్పంచి పదవికి తీవ్ర పోటీ - తొలిదశలో 4,236 సర్పంచి పదవులకు 25, 654 నామినేషన్లు

Telangana Panchayat Elections 2025
Telangana Panchayat Elections 2025 (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 1, 2025 at 7:04 AM IST

3 Min Read
Telangana Panchayat Elections 2025 : తొలి విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు భారీగా నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. పలు పంచాయతీలలో సర్పంచి పదవికి తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. తొలిదశలో 4,236 గ్రామ పంచాయతీల సర్పంచి పదవుల కోసం 25,654 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఇందులో 17,940 నామినేషన్లు చివరి రెండు రోజుల్లో దాఖలయ్యాయి. తొలిదశ ఎన్నికల్లో సగటున ఒక్కో గ్రామ పంచాయతీలో ఆరుగురు పోటీపడుతున్నారు. మరోవైపు రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలకు నామినేషన్ల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.

తొలిదశ పంచాయతీ ఎన్నికలకు భారీగా నామినేషన్లు : గ్రామ సర్పంచి, వార్డు సభ్యుడి పదవుల కోసం ప్రధాన పార్టీల మద్దతుదారులు పోటాపోటీగా నామినేషన్లు వేయడంతో తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. జిల్లాల వారీగా సర్పంచి పదవులకు అత్యధికంగా సూర్యాపేట జిల్లాలో 1387 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఈ జిల్లాలో తొలిదశ ఎన్నికలు జరిగేది 159 గ్రామ పంచాయతీల్లో అంటే సగటున ఒక్కో పంచాయతీలో 8.7 మంది సర్పంచి పదవికి పోటీపడుతున్నారు. పెద్దపల్లి జిల్లాలో 99 సర్పంచి పదవులకు 822 నామినేషన్లు వచ్చాయి. అంటే సగటున 8.3 మంది ఉన్నారు. తర్వాత స్థానంలో మహబూబాబాద్, వనపర్తి జిల్లాలు ఉన్నాయి. సగటున 8 మంది నామినేషన్లు వేశారు. అత్యల్పంగా జగిత్యాల జిల్లాలో 122 గ్రామ పంచాయతీల్లోని సర్పంచి పదవులకు 297 నామినేషన్లు మాత్రమే దాఖలయ్యాయి. తొలిదశ ఎన్నికలకు బుధవారంతో నామినేషన్ల ఉససంహరణ గడువు ముగుస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత బరిలో ఉండే వారెందరో పూర్తి స్పష్టత వస్తుంది.

రెండో విడత ఎన్నికల నామినేషన్ ప్రక్రియ షురూ : మరోవైపు రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలకు నామినేషన్ల ప్రక్రియ జోరుగా కొనసాగుతోంది. అక్కడక్కడా చిన్నచిన్న వాగ్వాదాలు మినహా ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా సాగుతోంది. నాగర్ కర్నూల్ ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయం ఆవరణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. స్థానిక శ్రీపురం గ్రామానికి చెందిన సర్పంచి స్థానం జనరల్ మహిళకు కేటాయించారు. ఈ స్థానానికి కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సీనియర్ కార్యకర్త ఓసీ వర్గానికి చెందిన ఒకరు తన భార్యను నిలబెట్టేందుకు సిద్ధపడ్డారు. అలాగే బీసీ వర్గానికి చెందిన మరో సీనియర్ కార్యకర్త బంగారయ్య తన భార్యని పోటీ చేయించేందుకు ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. పార్టీ నుంచి మద్దతు లభించడం లేదని మనస్థాపానికి గురైన బంగారయ్య ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం వద్ద పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. వెంటనే గమనించిన స్థానికులు ఆయనను హుటాహుటిన నాగర్ కర్నూల్ ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు.

ఎన్నికలు బహిష్కరిస్తామంటూ : భద్రాచలం ఎన్నికల కార్యాలయం వద్ద బీజేపీ, జనసేన మద్ధతుతో సర్పంచి అభ్యర్థిగా పోటీచేసేందుకు హరిచంద్రనాయక్‌ నామినేషన్ వేశారు. ఆయన స్థానికంగా ఓటరు కానపుడు నామినేషన్‌కు ఎలా అనుమతిస్తారని ప్రత్యర్థులు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. హరిచంద్ర నాయక్ నామపత్రాన్ని తిరస్కరించాలని ఎన్నికల కార్యాలయం వద్ద ధర్నాకు దిగారు. ఎన్నికల అధికారి కలగజేసుకుని నామినేషన్ రద్దు చేయడంతో వివాదం సర్దుమణిగింది. సిద్దిపేట జిల్లా అక్కన్నపేట మండలం కపూర్ నాయక్ తండాలో గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికలను బహిష్కరిస్తామంటూ యువకులు ఆందోళన చేపట్టారు. తండాలోని సీలింగ్ భూములను పట్టాలు చేసేంత వరకు తమ ఊరిలో ఓటింగ్‌ వద్దని నిరసన తెలిపారు.

పలు గ్రామాల్లో ఏకగ్రీవం : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం ఉప్పలపహడ్ గ్రామ సర్పంచి, వార్డు మెంబర్​లను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించేందుకు గ్రామస్థులంతా ఒక్కటై ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసుకున్నారు. రెండో విడత నామినేషన్‌లో భాగంగా సమస్యాత్మక పోలింగ్ స్టేషన్లను అధికారులు ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. సమస్యాత్మక కేంద్రాల్లో భద్రతా ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్నారు. ఎన్నికల ప్రక్రియ సాఫీగా సాగేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులను ఆదేశించారు.

