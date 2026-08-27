తెలంగాణలో మరో 15 ఉద్యోగ ప్రకటనలు! - భారీ సంఖ్యలో పోస్టులు
ఈ నెలాఖరు లేదంటే సెప్టెంబరులో టీజీపీఎస్సీ నుంచి ఉద్యోగ ప్రకటనలు - భారీ సంఖ్యలో పోస్టులు వెలువడే అవకాశం - కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష ముగిసిన వెంటనే మార్కులు తెలిసేలా టీజీపీఎస్సీ ఏర్పాట్లు
Published : August 27, 2026 at 7:29 AM IST
Telangana Public Service Commission Job Notifications : తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి ఈ నెలాఖరు లేదంటే సెప్టెంబరు నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లను జారీ చేసేందుకు టీజీపీఎస్సీ (తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్) కసరత్తును పూర్తి చేసింది. ఈ ఏడాది ఇప్పటికే తొమ్మిది ప్రకటనలు ఇచ్చిన కమిషన్ మరో 15 నోటిఫికేషన్ల వరకు వెలువరించేందుకు సిద్ధం అవుతోంది. ఇప్పటికే పరిపాలన ప్రక్రియ తుదిదశకు చేరుకోవడంతో పోస్టుల సంఖ్య, అర్హతలు తదితర అంశాలను మరోసారి పరిశీలించి వీటికి ఆమోదం తెలిపే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి.
ఎక్కువగా ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ పోస్టులు : నెలకు రెండు, మూడు చొప్పున వెలువరించే ఈ ఉద్యోగ ప్రకటనల్లో భారీ సంఖ్యలోనే పోస్టులు ఉన్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. ఇంజినీరింగ్, ఇతర ప్రొఫెషనల్ కేటగిరీ పోస్టులను ప్రభుత్వం నియామకం చేయనుంది. ఇటీవల ఆర్థిక శాఖ అనుమతించిన 3,800 పోస్టుల భర్తీకి టీజీపీఎస్సీకి సంబంధిత ప్రతిపాదనలు అందాయి. ఇందులో అత్యధికంగా 1,398 అటవీ బీట్ అధికారి (ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్) పోస్టులు ఉన్నాయి. వీటి తర్వాత టౌన్ప్లానింగ్, స్టాటిస్టికల్ అధికారులు, టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
పరీక్ష ముగిసిన వెంటనే మార్కులు : ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటికే వెలువడిన తొమ్మిది ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రక్రియ కూడా ముగిసింది. వాటికి పరీక్షలు నిర్వహించే విషయమై తాత్కాలిక షెడ్యూలును కమిషన్ ప్రకటనలో పేర్కొంది. నియామకాలను వేగంగా పూర్తి చేసేందుకు సీబీఆర్టీ పరీక్షలు నిర్వహించడంతోపాటు పరీక్ష ముగిసిన వెంటనే అభ్యర్థికి అప్పటికే సిద్ధమైన ప్రాథమిక కీ ప్రకారం ఆ పరీక్షలో సాధించిన స్కోరు స్క్రీన్పై కనిపించేలా అత్యుత్తమ ఏర్పాట్లను చేస్తోంది. పరీక్షలను అభ్యర్థుల సంఖ్య ఆధారంగా బహుళ సెషన్లలో నిర్వహించడంతోపాటు మార్కులను నార్మలైజేషన్ విధానంలో లెక్కిస్తారు.
7 వేలకుపై చిలుకు పోస్టులు : ఉద్యోగ నియామకాల కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి పోలీస్ నియామక మండలి సైతం వేగం పెంచింది. 7,437 ఎస్సై కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల భర్తీకి టీఎస్ఎల్పీఆర్బీ జూలైలో నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. పోలీస్, ఫైర్, జైళ్లు, స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (ఎస్పీఎఫ్) శాఖలకు సంబంధించి వేర్వేరుగా 4 నోటీఫికేషన్లు వెలువరించింది. వీటిలో ఎస్సై, ఏఎస్సై, కానిస్టేబుల్ పోస్టులు మొత్తంగా 7 వేలకు పైగా పోలీసు పోస్టులు ఉన్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖాళీగా ఉన్న విభాగాల్లో నియామకాలు చేపట్టాలని నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే.
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తెలంగాణలో 7,437 పోలీస్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - ఈ సర్టిఫికెట్లు సిద్ధం చేసుకోండి