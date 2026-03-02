ETV Bharat / state

రైతు పొలంలో భారీ గొయ్యి - 20 అడుగుల లోతులో నీరు - ఆశ్చర్యంలో స్థానికులు

రైతు పొలంలో రెండు అడుగుల వెడల్పు, 20 అడుగుల లోతుతో భారీ గొయ్యి - బావి తవ్వినట్లుగా ఏర్పడిన గుంత - ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్న స్థానికులు

Big Hole at Agriculture Land in YSR Kadapa District
Big Hole at Agriculture Land in YSR Kadapa District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 2, 2026 at 5:30 PM IST

2 Min Read
Big Hole at Agriculture Land in YSR Kadapa District : సాధారణంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పంటపొలాల్లో రైతు కూలీలు, పాడి పశువులు, బోరు బావులు, వ్యవసాయ పనిముట్లు కనిపిస్తాయి. మహా అయితే చెట్లు, పుట్టలు, గుట్టలు, బండరాళ్లు దర్శనమిస్తాయి. కానీ పొలంలో భారీ గొయ్యి ఉండటం ఎప్పుడైనా చూశారా? అంతేగాక ఆ గొయ్యిలో నీరు ఉండటం విన్నారా? ఏంటి ఆశ్చర్యంగా ఉందా? మీరు వింటున్నది నిజమే. ఓ రైతు పొలంలో రాత్రికిరాత్రే పొలంలో భారీ గొయ్యి ప్రత్యక్షమైంది. అందులో నీరుండి అచ్చం బావి తవ్వినట్లుగా ఉండటంతో రైతుతో పాటు స్థానికులు సైతం ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సంఘటన కడప జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

అచ్చం బావి తవ్వినట్లుగా : కడప జిల్లా ఖాజీపేట మండలం సి.కొత్తపేట వద్ద జయరామిరెడ్డి అనే రైతు పొలంలో భారీ గొయ్యి పడింది. దాదాపు 2 అడుగుల వృత్తాకారంలో గుంతపడగా 20 అడుగుల లోతుతో భారీ గొయ్యి ఏర్పడింది. బావి తవ్వినట్లుగా గుంతపడటం స్థానికులను ఆశ్చర్యపరిచింది. గొయ్యిని గుర్తించిన రైతులు రెవెన్యూ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. గ్రామ పరిపాలనాధికారి ఓబులేసు చేరుకుని పరిశీలించారు. ఉన్నతాధికారులకు నివేదించారు.

రైతు పొలంలో భారీ గొయ్యి - 20 అడుగుల లోతులో నీరు, ఆశ్చర్యంలో స్థానికులు (ETV)

ఎవరైనా గొయ్యి వద్దకు చేరి ప్రమాదానికి గురయ్యే అవకాశం ఉండటంతో గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకుడిని కాపలాగా ఉంచారు. గతంలో బావి తవ్విన ప్రాంతంలో గొయ్యి పడిందా? భూమి కుంగిపోయిందా అనే విషయం అధికారులు తేల్చాల్సి ఉంది. అసలు ఇలా భూమి ఎందుకు కుంగిపోతుంతో అధికారులు పరిశీలించాలని రైతులు కోరుతున్నారు. భూమిలో పంటసాగు చేయకపోవడం, పొలంలో ఎవరూ లేని సమయంలో భూమి కుంగడంతో ప్రమాదం తప్పిందని స్థానికులు తెలిపారు.

"ఈరోజు ఉదయం సి.కొత్తపేట గ్రామస్థులు ఫోన్ చేసి పొలంలో పెద్ద గొయ్యి పడిందని తెలిపారు. వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చిచూస్తే జయరామిరెడ్డి అనే రైతు పొలంలో భారీ గొయ్యి పడింది. దీని వెడల్పు సుమారు 2 అడుగులు ఉంటుంది. అలాగే దాదాపు 15 అడుగుల వరకు లోతు ఉండి లోపల నీరు కనిపిస్తుంది. ఈ విషయం గురించి ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం ఇచ్చాం." - ఓబులేసు, గ్రామ పరిపాలనాధికారి

రెండు రకాలుగా గోతులు : అయితే ఈ గోతులు కొన్ని చోట్ల సహజంగా మరికొన్ని చోట్ల అసహజంగా ఏర్పడతాయి. సహజమైనవి నీటిలో సులభంగా కరిగే సున్నపురాళ్లు విస్తరించి ఉన్న ప్రాంతాల్లో, రెండో రకం- భూఉపరితలంపై ఒత్తిళ్లు అధికంగా ఉన్న చోట్ల ఏర్పడతాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వివిధ జిల్లాల్లో సున్నపురాళ్లు ఉన్నప్పటికీ చెప్పుకోదగిన రీతిలో మాత్రం కడప, అనంతపురం, కర్నూలు, గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయి.

గుంతల వల్ల గృహాల పునాదులు దెబ్బతింటాయి. రవాణా వ్యవస్థ ఛిన్నాభిన్నమవుతుంది. పచ్చని చెట్లు కూలిపోతాయి. పంటపొలాలకు తీరని నష్టం వాటిల్లుతుంది. కొన్నిసార్లు ప్రాణ నష్టమూ సంభవిస్తుంది. ఈ గోతుల్లో వ్యర్థాలు పేరుకుని చుట్టుపక్కల భూగర్భజలాలు కలుషితమవుతున్నాయి.

