ETV Bharat / state

పాడైపోయిన బిర్యానీని ఆర్డర్ రాగానే వేడి చేసి పంపిస్తున్న రెస్టారెంట్

హైదరాబాద్​ బంజారాహిల్స్​లో ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా బిర్యానీ ఆర్డర్‌ చేసిన వ్యక్తి - బిర్యానీ కుళ్లినట్లు గుర్తించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన బాధితుడు - తనిఖీలు చేపట్టి హోటల్‌ను సీజ్ చేసిన అధికారులు

Rotten Biryani Sold On Online In Hyderabad
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 7, 2026 at 6:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rotten Biryani Sold On Online In Hyderabad : నేటి ఆధునిక ప్రపంచంలో స్మార్ట్​ ఫోన్​ వినియోగం భారీగా పెరిగింది. ప్రతి చిన్న విషయానికీ ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతోంది. దీనికి ఇంటర్నెట్​ అందుబాటు లోనికి వచ్చిన తర్వాత అనేక యాప్​లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటిని వినియోగించుకుని ఇంట్లో వంట చేయకుండానే కావాల్సిన ఆహారం సిద్ధమవుతోంది. ఫుడ్​ డెలివరీ యాప్ సాయంతో క్షణల్లో మనముందుంటోంది. ఈ విధానాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని అనేక రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లు తమ వంటలను హోటళ్లలోనే కాకుండా ఆన్​లైన్​ ద్వారా వినియోగదారులకు మరింత చేరువవుతున్నాయి.

ఈ నేపథ్యంలో డబ్బుకు ఆశపడి మరి కొంతమంది వ్యాపారులు వండిన ఆహారం ఏదైనా వినియోగదారులు పట్టించుకోరని భావిస్తున్నారు. నిల్వ ఉంచిన ఆహారాన్ని కస్టమర్లకు అందజేస్తున్నారు. ఈ తరహా ఘటన హైదరాబాద్​లోని ఓ హోటల్​లో చోటుచేసుకుంది. ఆన్‌లైన్ ద్వారా ఆర్డర్ చేసిన బిర్యానీ కుళ్లిపోయిన స్థితిలో డెలివరీ కావడంతో హోటల్ యజమానిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. మూడు రోజుల క్రితం తయారుచేసిన ఆహారాన్ని ఫ్రిడ్జ్‌లో నిల్వ ఉంచి, ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడు వేడి చేసి పంపిస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చింది.

కుళ్లిని బర్యానీ డెలివరి : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెంబర్-2లో నివసిస్తున్న ఓ వ్యక్తి ఆదివారం ఉదయం జొమాటో యాప్ ద్వారా చికెన్ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేశారు. అదే ప్రాంతంలోని “లక్కీ బిర్యానీ షావర్మ” రెస్టారెంట్ నుంచి బిర్యానీ ఆర్డర్​ చేశారు. వచ్చిన ఆహారం పొట్లం తెరిచి చూడగా దాని నుంచి దుర్వాసన వచ్చింది. దీంతో హోటల్ యాజమాన్యంపై అతడికి అనుమానం వ్యక్తమైంది. పరిశీలించగా బిర్యానీ కుళ్లిపోయినట్లు గుర్తించారు. వెంటనే ఆయన పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

వెలుగులోకొచ్చిన షాకింగ్ విషయాలు : బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు బంజారాహిల్స్ పోలీసులు హోటల్‌లో తనిఖీలు చేపట్టగా షాకింగ్ విషయాలు బయటపడ్డాయి. ఫ్రిడ్జ్‌లో సుమారు 80 బిర్యానీ ప్యాకెట్లు నిల్వ ఉంచినట్లు గుర్తించారు. అలాగే ఫ్రిడ్జ్‌లో ఎలుకలు సంచరిస్తున్న దృశ్యాలు కూడా బయటపడ్డాయి. దర్యాప్తులో భాగంగా జీడిమెట్లలో ఉన్న యజమాని ఇర్ఫాన్ మూడు రోజుల క్రితం తయారుచేసిన బిర్యానీని ప్యాకెట్లుగా సిద్ధం చేసి, బంజారాహిల్స్ అవుట్‌లెట్‌లో నిల్వ ఉంచి, ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడు వేడి చేసి పంపిస్తున్నట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు.

హోటల్‌ను సీజ్ చేసిన అధికారులు : అపరిశుభ్ర పరిస్థితులు, దుర్వాసనలు, ఎలుకలు, బొద్దింకలతో నిండిన ఆ హోటల్‌ను పోలీసులు సీజ్ చేశారు. దీనితో పాటు వ్యాపారం నిర్వహితస్తున్న హోటల్​ యజమాని ఇర్ఫాన్‌పై కేసు నమోదు చేశారు. ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు కూడా తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.

కల్తీ వ్యాపారులపై నిఘా : నగరంలోని ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్న కల్తీ వ్యాపారులపై హైదరాబాద్​ పోలీసులు నిఘా పెంచారు. ఆహార కల్తీ, పండ్లు, కూరగాయల విషయంపై నిఘా ఉంటుంది. నిబంధనలను అతిక్రమించి వ్యాపారాలు సాగించే వారిపై కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. నగరంలో ఎక్కడైనా కల్తీ జరిగినా పాడైన ఆహార పదార్ధాలు విక్రయించినట్లు తెలిస్తే వెంటనే హెచ్​ - ఫాస్ట్​ నంబరు 8712661212కు సమాచారం అందించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

TAGGED:

BIRYANI FRAUD IN ONLINE HYD
SELLING ROTTEN BIRYANI HYDERABAD
ROTTEN BIRYANI AT BANAJARAHILLS
ROTTEN BIRYANI SOLD IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.