హోమియోతో తక్కువ ఖర్చుతోనే రోగాలు నయం - కానీ ప్రచారమే తక్కువ

ఖైరతాబాద్ విశ్వేశ్వరయ్య భవన్​లో హోమియో ఫెస్ట్ - హోమియో వైద్య పితామహుడు డాక్టర్ శామ్యూల్ హానిమన్ 271వ జయంతిని పురస్కరించుకుని వేడుక - కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించిన తెలంగాణ హోమియోపతి మెడికల్​ అసోషియేషన్

Homeo Fest 2k26 KIMS (ETV Bharat)
Published : April 29, 2026 at 6:51 PM IST

Homeo Fest 2k26 : హోమియో వైద్య పితామహుడు డాక్టర్ శామ్యూల్ హానిమన్ సేవలను పలువురు వక్తలు, వైద్యులు కొనియాడారు. ఆయన 271వ జయంతి సందర్భంగా హోమియోపతిక్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆధ్వర్యంలో ఖైరతాబాద్ విశ్వేశ్వరయ్య భవన్​లో హోమియో ఫెస్ట్ 2కే26ను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ పూర్వ ముఖ్యకార్యదర్శి ఎల్.వి.సుబ్రహ్మణ్యం, కిమ్స్ ఆసుపత్రి ఛైర్మన్ డాక్టర్ బి.భాస్కర్ రావు, తెలంగాణ ఆయుష్ డైరెక్టర్ ఆచార్య డాక్టర్ పెరుగు శ్రీకాంత్ బాబు పాల్గొని దీప ప్రజ్వలన చేసి హోమియో ఫెస్ట్​ను ప్రారంభించారు.

డాక్టర్ శామ్యూల్ హానిమాన్, డాక్టర్ ఎన్.రామయ్య చిత్రపటాలకు పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం కిమ్స్-హెచ్.ఎం.ఏ.టీ సహకారంతో నిర్వహించే కోర్స్ క్లినికల్ అబ్జర్వర్షిప్ కార్యక్రమం స్కిల్ టైరో విభాగం ద్వారా డాక్టర్ భాస్కరరావు చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించారు.

రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ పరిశోధన : మనిషిని కేవలం ఒక రోగి(యంత్రం)లా చూస్తూ నిమిషాల్లో మందుల చీటీ రాసి ఇవ్వడం కాకుండా అతడి శారీరక, మానసిక తత్వాన్ని, అతడి సమస్యను సానుకూలంగా అర్థం చేసుకుని దాన్ని అనుసరించి చికిత్స చేయడం హోమియో వైద్యవిధానంలోని మౌలిక అంశమని ఎల్.వీ.సుబ్రహ్మణ్యం, డాక్టర్ భాస్కరరావు, డాక్టర్ పెరుగు శ్రీకాంత్ బాబు అన్నారు. జర్మనీలో 1755 ఏప్రిల్‌ పదో తేదీన జన్మించిన డాక్టర్‌ శామ్యూల్‌ హానిమన్ తన రెండు దశాబ్దాల పరిశోధన అనంతరం ప్రపంచానికి హోమియో వైద్యాన్ని అందించారన్నారు.

"వైద్యంలో ఒక రంగం గొప్పది మరొకటి తక్కువ అని ఉండదు. ఆయుష్​ కార్యక్రమంలో అన్నీ సమానమే.హొలిస్టిక్​ హెల్త్​ కేర్ కార్యక్రమం రోగులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ రోజుల్లో అల్లోపతి వైద్య ఎంతో ఖర్చుతో కూడుకున్నది. అయితే హోమియోపతి, సిద్ధ, ఆయుర్వేద ఇవన్నీ తక్కువ ఖర్చుతోనే రోగాలను నయం చేస్తాయి. అయినా వాటికి సరైన ప్రచారం లేదు. ఆదరణ తక్కువ. హైదరాబాద్​లో అల్లోపతి హాస్పిటల్స్​కు వైద్యులే ప్రచారం చేస్తున్నారు. దీనిని ఆదర్శంగా తీసుకుని హోమియో వైద్యాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేలా కృషి చేయాలి" - భాస్కరరావు, కిమ్స్ ఆసుపత్రి ఛైర్మన్

సృజనాత్మక శక్తిని పెంపొందించేలా : వైద్యం సున్నితంగా, శీఘ్రంగా, శాశ్వతంగా జరగాలన్నది హోమియో వైద్యం ధ్యేయమన్నారు తెలంగాణ ఆయుష్ డైరెక్టర్ ఆచార్య డాక్టర్ పెరుగు శ్రీకాంత్. ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయంలో మొదటగా హోమియో వైద్యం పారా మెడికల్ ఉన్న ‌సిస్టమ్​ను మెడికల్ సిస్టమ్ కింద మార్చినట్లు వెల్లడించారు. హోమియో వైద్య విద్యార్థుల్లో క్లినికల్ సామర్థ్యాలతో పాటు సృజనాత్మక శక్తిని, పోటీ తత్వాన్ని అలవాటు చెయ్యడమే ఈ హోమియో ఫెస్ట్ ఉద్దేశమని అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ కె.గోపాలకృష్ణ, ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ జీ. దుర్గాప్రసాద్ వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా పెద్ద సంఖ్యలో సమావేశానికి వచ్చిన హోమియో యువ వైద్యులు తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు.

"హోమియో వైద్య పితామహుని జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఆయన సిద్ధాంతాలను భవిష్యత్తు తరాలకు అందించేలా కృషి చేద్దాం. ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలకు నా మనవి విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించాలి. నైపుణ్యంతో కూడిన విద్యావ్యవస్థను తీసుకొచ్చేలా కృషి చేయాలి. వీరంతా వైద్యరంగంలో భవిష్యత్తుకు మార్గదర్శకులుగా ఉండేలా తీర్చిదిద్దాలి. మెడిసిన్​లోని ప్రస్తుత ట్రెండ్​కు అనుగుణంగా విద్యార్థులు సిద్ధం కావాలి. వైద్య వృత్తిల్లో స్థిరపడినా సమాజానికి, రోగులకు అనుగుణంగా మార్పు చెందాలి.హోమియోరంగంలో రిసెర్చ్​పై శ్రద్ధ చూపాలి" - ఆచార్య డాక్టర్ పెరుగు శ్రీకాంత్, తెలంగాణ ఆయుష్ డైరెక్టర్

క్లినికల్​ అబ్జర్వేషన్ ప్రొగ్రాం ప్రారంభం : విద్యార్థులు వైద్యులు వివిధ అంశాల్లో నైపుణ్యాన్ని పెంచుకోవాలని, భవిష్యత్తులో హోమియోపతి ప్రాక్టిస్​ మాత్రమే చేసే విధంగా ఉండాలని ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నామని అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ కె. గోపాలకృష్ణ పేర్కొన్నారు. దీనిలో పోటీలు నిర్వహించి బహుమతులు అందజేస్తున్నామన్నారు. తెలంగాణ హోమియోపతి మెడికల్​ అసోషియేషన్, కిమ్స్ హాస్పిటల్స్​తో కలిసి భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడే విధంగా పోస్ట్​గ్రాడ్యుయేడ్​ విద్యార్థులకు 6 నెలల ప్రత్యేక కోర్సును క్లినికల్​ అబ్జర్వేషన్ ప్రొగ్రాంను ప్రారంభిసున్నామని చెప్పారు. కిమ్స్ హాస్పిటల్స్​లో పలు విభాగాల్లో ట్రైనింగ్​ ప్రోగ్రాంను నిర్వహించనున్నామని తెలిపారు. భవిష్యత్తులో స్థిరమైన ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడేలా దీనిని రూపొందించామన్నారు.

స్ట్రోక్ కేర్​లో కీలక మైలురాయి - క్యూఏఐ అక్రిడేషన్ పొందిన కిమ్స్ హాస్పిటల్

