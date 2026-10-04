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రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో దాండియా ధమాల్‌ - ఈ నెల 10న ఆర్​ఎఫ్​సీలో వేడుక

రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో హై ఎనర్జీ ‘ప్రీ- దాండియా ధమాల్‌-2026’ నిర్వహించనున్నారు. ఈ నెల 10న సాయంత్రం 7 గం.కు ప్రారంభమయ్యే వేడుకలో పాల్గొనేవైరు రూ.500 ప్రవేశ రుసుంతో టికెట్లు బుక్​ చేసుకోవచ్చు.

Pre Dandiya Dhamal 2026 Ar Ramoji Film City
రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో 'ప్రీ- దాండియా ధమాల్‌' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 4, 2026 at 9:18 AM IST

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Pre Dandiya Dhamal 2026 At Ramoji Film City : రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీలో హై ఎనర్జీ 'ప్రీ-దాండియా ధమాల్​ - 2026'ను ఈ నెల 10న నిర్వహించనున్నారు. దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాలకు ముందస్తు సంబరంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. పండగ సీజన్‌కు మరింత సందడిని తీసుకువచ్చేలా రంగ్‌తాళితో కలిసి రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీ నిర్వహిస్తున్న ఈ వేడకలో నృత్యాలు, సంగీతంతో సందడి మిన్నంటనుంది.

ఇందులో గర్బా, దాండియా అభిమానులను ఒకే వేదిక మీదకు తీసుకురానున్నారు. అద్భుతమైన రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీ వేదికగా జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో పండగ సంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబించేలా హై ఎనర్జీ వినోదంతో మేళవించనున్నారు. పర్యాటకులు కుటుంబ సభ్యులతో, స్నేహితులతో కలిసి సంప్రదాయ దుస్తుల్లో దాండియా ఆటపాటలు సంబరాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొనవచ్చని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఈ నెల 10న సాయంత్రం 7 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే వేడుకలో పాల్గొనే వారు రూ.500 ప్రవేశ రుసుంతో లిమిటెడ్​ టైం ఆఫర్​లో భాగంగా www.ramojifilmcity.com వెబ్​సైట్​లో టికెట్లు బుక్​ చేసుకోవచ్చు. మరిన్ని వివరాలకు 76598 76598 నంబరుకు సంప్రదించవచ్చు.

TAGGED:

DANDIYA DHAMAL 2026
RAMOJI FILM CITY
PRE DANDIYA DHAMAL HYDERABAD
ప్రీ దాండియా ధమాల్‌ 2026
PRE DANDIYA DHAMAL 2026

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