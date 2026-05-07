"తెలుగుతో పాటు ఆంగ్ల మాధ్యమంలో బోధన తప్పు కాదు" : హైకోర్టు

విద్యాశాఖ ప్రొసీడింగ్స్‌ను సవరణ చేస్తూ ఇప్పటికే ఉత్తర్వులు ఇచ్చామన్న ప్రభుత్వం - తెలుగుతోపాటు ఆంగ్లమాధ్యమంలో విద్యాబోధన ఉండడం తప్పు కాదన్న కోర్టు - ఆంగ్ల పరిజ్ఞానం లేకుంటే అవకాశాలు దక్కకపోవచ్చన్న హైకోర్టు

English Medium In Government Schools Is Not Illegal (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 10:33 AM IST

English Medium In Government Schools Is Not Illegal : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో తెలుగుతో పాటు ఆంగ్ల మాధ్యమంలో బోధన అందించడం అక్రమం కాదని హైకోర్టు ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. పిల్లలకు ఆంగ్లాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ద్వారా వారిని ప్రధాన స్రవంతిలో విలీనం చేయడానికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని పేర్కొంది. ఇది ఒక సానుకూల పరిణామమని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. ఆంగ్లం ఒక అనుసంధాన భాషగా పనిచేస్తుందని ఆంగ్లంలో ప్రావీణ్యం లేకపోతే విద్యార్థులు అవకాశాలను కోల్పోయే అవకాశం ఉందని అది అభిప్రాయపడింది.

పాఠ్యపుస్తకాలలో ద్విభాషా పై హైకోర్ట్​ విచారణ : విద్యాశాఖ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులలో ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో బోధన కేవలం ఆంగ్ల మాధ్యమంలోనే ఉండాలన్న ప్రకటనలో ఒక పొరపాటు దొర్లిందని ఆ పొరపాటును అప్పటినుంచి సరిదిద్దినట్లు ప్రభుత్వ ప్లీడర్ (జీపీ) వివరించిన వివరాలను ధర్మాసనం పరిగణనలోకి తీసుకుంది. పాఠ్యపుస్తకాలను ద్విభాషా రూపంలో ముద్రించడం ద్వారా విద్యార్థులు తమకు నచ్చిన భాషలో చదువుకునేందుకు అవకాశం కల్పించినట్లు జీపీ తెలిపారు. ఫలితంగా ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (పిఐఎల్)పై తదుపరి విచారణ అవసరం లేదని ధర్మాసనం ప్రకటించింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లీసా గిల్ జస్టిస్ ఎన్. జయసూర్యలతో కూడిన ధర్మాసనం బుధవారం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

డాక్టర్ గుంటుపల్లి శ్రీనివాస్‌ వేసిన పిల్‌ : ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 16న పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకులు జారీ చేసిన పాఠశాల ప్రవేశాల ఉత్తర్వులలోని ఒక నిర్దిష్ట నిబంధనను సవాలు చేస్తూ గుంటుపల్లి శ్రీనివాస్ హైకోర్టులో ఒక ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (పిఐఎల్) దాఖలు చేశారు. ఆ నిబంధన ప్రకారం అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో బోధన ఆంగ్ల మాధ్యమంలోనే జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు.

ఉత్తర్వులలోని కొన్ని అంశాలు విరుద్ధం : బుధవారం జరిగిన విచారణలో పిటిషనర్ తరఫున న్యాయవాది గాలిపూడి వెంకటేశ్వర్లు వాదనలు వినిపించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో బోధన ఆంగ్ల మాధ్యమంలోనే జరగాలని తప్పనిసరి చేస్తూ గత ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ప్రభుత్వ ఉత్తర్వును (జీవో) హైకోర్టు కొట్టివేసిందనే విషయాన్ని ధర్మాసనం దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 16న పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకులు జారీ చేసిన ఉత్తర్వులలోని కొన్ని అంశాలు ఆ తీర్పుకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని వాదించారు.

నచ్చిన భాషలో చదువుకునేందుకు పిల్లలకు అవకాశం : తన వాదనలు వినిపిస్తూ విద్యాశాఖ తరఫు ప్రభుత్వ ప్లీడర్ (జీపీ) గుర్రం రామచంద్ర రావు ఉత్తర్వులలో పొరపాటున ఒక తప్పు దొర్లిందని అంగీకరించారు. ఈ తప్పును సరిదిద్దుతూ సవరించిన ఉత్తర్వులను బుధవారం జారీ చేశామని ఆయన తెలిపారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఆంగ్ల మాధ్యమ బోధన అందుబాటులో ఉందని తెలియజేయడం ద్వారా విద్యార్థులను ఆకర్షించడమే విద్యాశాఖ లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రస్తుతం ద్విభాషా విధానం అమలులో ఉందని దీనిలో భాగంగా పాఠ్యపుస్తకాలు ఒక వైపు ఆంగ్లంలోనూ మరొక వైపు తెలుగులోనూ ముద్రించనున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత సవరించిన కార్యకలాపాల వివరాలను ధర్మాసనానికి సమర్పించారు.

