కొండల మధ్య హెలికాప్టర్ రెస్టారెంట్ – అరకులో అదిరిపోయే అనుభూతి
శృంగవరపుకోట నుంచి అరకు వెళ్లే దారిలో పర్యాటకుల్ని రారమ్మని ఆహ్వానిస్తోందీ హెలికాప్టర్ రెస్టారెంట్ - దీన్ని చూసి వారెవ్వా ఏం ఐడియా అంటున్న టూరిస్టులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 8:20 PM IST
Helicopter Restaurant Araku : ప్రతి వ్యాపారంలో పోటీ ఉంటుంది. అందుకోసం కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేందుకు కొత్త కొత్త ఆలోచనలు చేస్తుంటారు వ్యాపారులు. అందులోనూ నిత్యం ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చే పర్యాటకులను ఆకట్టుకోవాలంటే మరెంతో వినూత్నంగా ఆలోచించాలి. అందుకోసమే ఓ వ్యాపారవేత్త కొత్త థీమ్ను పర్యటకుల ముందుకు తెచ్చాడు.
ప్రకృతి ఒడిలో, కొండల మధ్యలో హెలికాప్టర్ ఎక్కితే ఆ ఆనందానికి అవధులుండవు. అందులో కూర్చుని కమ్మని కాఫీ తాగితే ఆ అనుభూతిని వర్ణించడానికి మాటలుండవు. వినడానికి బాగానే ఉందిగానీ సామాన్యులకు సాధ్యమయ్యే పనేనా అనుకుంటున్నారా? అనుమానాలు పక్కన పెట్టండి. అందాల అరకు వెళ్దాం పదండి. మీ కోసం హెలికాప్టర్ సిద్ధంగా ఉంది.
చక్కని అతిథ్యం : తిరుగుతున్న ఫ్యాన్ ఇంకేముంది టేకాఫ్ కావడమే లేట్ అనుకుంటున్నారా? ఇది ఎగరలేదు గానీ ఒక్కసారైనా హెలికాప్టర్ ఎక్కాలనుకునే సామాన్యుల కలను ఇది నెరవేరుస్తుంది. మంచి కాఫీ ఇచ్చి, కావాల్సిన ఫుడ్ పెట్టి చక్కని అతిథ్యమిస్తుంది. శృంగవరపుకోట నుంచి అరకు వెళ్లే దారిలో పర్యాటకుల్ని రారమ్మని ఆహ్వానిస్తోందీ హెలికాప్టర్ రెస్టారెంట్. నేవీ, ఆర్మీ హెలికాప్టర్లు ఏ విధంగా ఉంటాయో అచ్చం అలానే దీన్ని తీర్చిదిద్దారు. హెలికాప్టర్ క్యాబిన్లో ఎలాంటి వ్యవస్థ ఉంటుందో అచ్చం అలాంటి వ్యవస్థనే ఇందులో ఏర్పరిచారు. హెలికాప్టర్లో విండో ఎలా ఉంటుదో సేమ్ అలాగే ఇందులో కూడా విండోని ఫిట్ చేశారు. ఇందులో ఏసీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తంగా హెలికాప్టర్ ఎక్కి భోజనం చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి అనుభూతే ఇందులో తింటే లభిస్తుంది.
అందాల అరకు ఘాట్రోడ్లో : భోజన ప్రియుల్ని ఆకర్షించేందుకు ఇప్పటికే విమాన హోటళ్లు రెక్కలు విప్పాయి. ట్రైన్ రెస్టారెంట్లు పట్టాలెక్కాయి. ఆ ట్రెండ్లో కొత్త రెక్కలు తొడిగిందీ హెలికాప్టర్ రెస్టారెంట్. అందాల అరకు ఘాట్రోడ్లో ల్యాండైంది. హెలికాప్టర్ బాడీ మాత్రమే కాదు, కింద కూడా హెలిప్యాడ్ను తలపించేలా డిజైన్ చేశారు. మన్యంలో అరకు, లంబసింగి, పాడేరు బెస్ట్ టూరిస్ట్ స్పాట్లు. అక్కడ మౌలిక వసతులు కల్పించడమే కాదు. పెద్దఎత్తున ప్రైవేటు ఆపరేటర్లనూ కూటమి ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది. దానిలో భాగంగా ఏర్పాటై సరికొత్త థ్రిల్ అందిస్తోందీ హెలికాప్టర్ రెస్టారెంట్. ఈ మార్గంలో వెళ్లేవాళ్లంతా ఆగి ఓ లుక్కేస్తున్నారు. వారెవ్వా ఏం ఐడియా అంటూ ఫోటోలు, సెల్ఫీలు, రీల్స్ తీసుకుంటున్నారు.
ఇది వైజాగ్ నుంచి అరకు వెళ్లే రహదారి. ఈ దారిలో టూరిస్ట్లు బాగా వెళ్తుంటారు. టూరిస్ట్లని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఈ తరహా హెలికాప్టర్ రెస్టారెంట్ను ప్రారంభించాం. దీన్ని నిర్మించడానికి రూ. 35 లక్షల వరకు ఖర్చు అయింది. - రెస్టారెంట్ యజమాని
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