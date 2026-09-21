ETV Bharat / state

బైక్‌ల సైలెన్సర్లు, హారన్లతో పెద్ద శబ్దాలు - రోడ్లపై ఆకతాయిల వికృత చేష్టలు

ప్రస్తుతం శబ్ధ కాలుష్యంతో పర్యావరణానికి తీవ్ర హాని కలుగుతుంది. కొంతమంది ఆకతాయిలు సైలెన్సర్‌లలో మార్పులు చేస్తున్నారు. 80 డెసిబుల్స్‌ దాటిన శబ్దాలతో మనుషులకే కాక అన్ని రకాల జీవులపై దుష్ప్రభావం ఉంటుందనేది నిపుణుల హెచ్చరిక.

NOISE POLLUTION IN TELANGANA
అధిక శబ్దం పర్యావరణానికి నష్టం (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2026 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Noise Pollution Causes Severe Harm to Human Health : ఒకప్పుడు డుగ్గు డుగ్గుమంటూ బుల్లెట్‌ బండి మన దగ్గరి నుంచి వెళ్తేనే ఉలిక్కిపడేవాళ్లం. అలాంటిది ఇటీవల కొందరు ఆకతాయిలు ఆకాశంలో నుంచి పిడుగులు పడినట్లు ఢాం, ఢాం, టప్‌, టప్‌ అని విపరీతమైన శబ్దాలు వచ్చే సైలెన్సర్‌లను బండ్లకు పెట్టుకుని రోడ్లపై జులాయిలాగా విన్యాసాలు చేస్తున్నారు. ఆ శబ్దాలకు జనాల గుండెల హార్ట్​బీట్ వేగం పెరిగిపోతోంది. వృద్ధులు, పిల్లలు, హృదయ సంబంధిత సమస్యలు ఉన్న వారికి ఈ పరిస్థితులు ప్రాణ సంకటంగా మారుతున్నాయి. యువతులు, మహిళల దృష్టిని తమపై పడేలా చేసుకోవడం, గొప్పతనం ప్రదర్శించాలని అనుకోవడమే తప్ప ఆ చేష్టలకు వేరే ప్రయోజనం ఎంత మాత్రం లేదు. ఈ మధ్యన ఆకతాయిల వికృత చేష్టలకు రాత్రి, పగలు అనే తేడా లేకుండా పోతోంది.

తల్లిదండ్రులది కీలక పాత్ర

శబ్ద కాలుష్యంతో పర్యావరణానికి తీరని హాని కలుగుతుంది. 80 డెసిబుల్స్‌ దాటిన శబ్దాలతో మనుషులకే కాక అన్ని రకాల జీవులపై తీవ్రమైన దుష్ప్రభావం ఉంటుందని నిపుణుల హెచ్చరిస్తున్నారు. వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియ పూర్తి కాగానే కొంతమంది ఆకతాయిలు సైలెన్సర్‌లలో మార్పులు, చేర్పులు చేస్తున్నారు. వాహనాల తనిఖీలప్పుడు ఎదో ఒకటి చెప్పి తప్పించుకుని తిరుగుతున్నారు. అధికారులు అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా శబ్ద కాలుష్యానికి కారణమయ్యే బండ్లను పట్టుకుంటూనే ఉండటం సర్వసాధారణం అయిపోయింది. ఈ క్రమంలో సైలెన్సర్లను మార్చుకుని వెళ్లాలనే నిబంధనను పోలీసులు అమలు చేస్తున్నారు. అయినా ఈ పరిస్థితిలో ఏ మాత్రం మార్పు రావడం లేదు. ఈ విషయంలో తల్లిదండ్రులదే కీలక పాత్ర అంటూ రవాణా, పోలీసు అధికారులు తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి పెద్ద శబ్దాలు వచ్చే సైలెన్సర్‌లను వాహనాలకు అమర్చకుండా ఇంటి వద్దనే వీరిని గట్టిగా కట్టడి చేయాలని తల్లిదండ్రులకు సూచిస్తున్నారు.

"రాత్రివేళ అడవిలో ద్విచక్ర వాహనంపై భద్రాచలం నుంచి మొండికుంటకు వెళ్తున్నాను. హఠాత్తుగా ఢాం, ఢాం అంటూ పెద్ద శబ్దాలు రావడంతో నా గుండెలదిరిపోయాయి. కాల్పులేమైనా జరుగుతున్నాయేమోనని తీవ్రంగా భయపడ్డాను. తర్వాత చూస్తే ఓ బుల్లెట్‌ బండి పెద్దగా ఆ శబ్దాలు చేసుకుంటూ వేగంగా వెళ్లిపోయింది" -మిట్టకంటి రామిరెడ్డి, విశ్రాంతహెడ్​ మాస్టర్, మొండికుంట

చర్యలతో పరిస్థితి మెరుగు

ఇలాంటి ద్విచక్ర వాహనాలపై రవాణా శాఖ అధికారులే కాకుండా పోలీసులు కూడా గట్టిగా కొరడా ఝుళిపించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎప్పటికప్పుడు ప్రత్యేక డ్రైవ్‌లు నిర్వహిస్తూ ఇబ్బందులకు గురి చేసే సైలెన్సర్‌లు, మ్యూజిక్‌ సిస్టమ్‌లు, హారన్‌లు వెంటనే తొలగించేలా చేయాలి. వాటిని విక్రయించే దుకాణాల యజమానులు, అమర్చే మెకానిక్‌లపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటే పరిస్థితి చాలా మెరుగవుతుందనే అభిప్రాయం స్థానికుల నుంచి వస్తుంది.

"ఎప్పటికప్పుడు స్పెషల్‌ డ్రైవ్‌ చేస్తున్నాం. నిబంధనలు ఉల్లంఘించి హానికరమైన సైలెన్సర్‌లు, హారన్‌లు అమర్చిన వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకుంటాం. భారీ శబ్దాలు వచ్చే సైలెన్సర్‌లను ఎవరు అమ్మవద్దని అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. మెకానిక్‌లు కూడా వాటిని మార్చడం వంటి పనులు చేయకూడదు" - సంగం వెంకటపుల్లయ్య, ఎంవీఐ, భద్రాచలం

హైదరాబాద్⁪లో మోత మోగుతోంది - ఇలాగే ఉంటే చెవుడు ఖాయమంటున్న నిపుణులు

అంతులేని కాలుష్యం ఆపకుంటే ప్రమాదం - ప్రజలు బాధ్యతగా తీసుకోవాలంటున్న విశ్లేషకులు

TAGGED:

NOISE POLLUTION
TELANGANA SOUND POLLUTION
HEALTH AND SAFETY IMPACTS
BIKE NOISE
NOISE POLLUTION IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.