ఫోన్​ చేసి గదికి రమ్మంటుంది - పిల్లే రమ్మంది కదా వెళ్లారో క్రైమ్‌ థ్రిల్లర్‌ చూపిస్తుంది!

మెట్పల్లిలో వలపు వల విసిరి డబ్బులు కాజేస్తున్న ముఠా అరెస్ట్ - రియల్టర్లు, వ్యాపారులు, ధనవంతులు లక్ష్యంగా నేరాలు - వ్యాపారి ఫిర్యాదుతో ముఠా సభ్యులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
Honey Trap for Men In Jagtial : ఫోన్లో అమ్మాయి స్వీట్ వాయిస్. హాయ్ అనడం ఆలస్యం. మాటలు సెలయేరులా మారిపోతాయి. నవ్విస్తుంది, కవ్విస్తుంది. చివరికి తనవైపు తిప్పుకుంటుంది. నువ్వే సర్వస్వమంటుంది. ప్రైవేట్గా కలుద్దామని ఆఫర్ ఇస్తుంది. పిల్లే రమ్మంది కదా అని వెళ్లారో, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చూపిస్తారు. ప్రత్యక్ష నరకాన్ని అనుభవించేలా చేస్తారు. ఇంతకీ అమ్మాయి పిలిచింది కదా అని వెళ్లిన వారికి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? అసలా అమ్మాయి ఎవరు?
ప్రైవేట్ వీడియోలతో డబ్బులు డిమాండ్ : గతేడాది డిసెంబర్ 28వ తేదీన పోలీస్స్టేషన్కు వచ్చిన ఓ వ్యక్తి తనను మెట్పల్లికి చెందిన ఓ వ్యాపారిగా పరిచయం చేసుకున్నాడు. కొందరు తన ప్రైవేట్ వీడియోలు తీసి, డబ్బులు ఇవ్వాలంటూ బెదిరిస్తున్నారని ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, వ్యాపారి నుంచి మరిన్ని వివరాలు సేకరించారు. కేసులో విచారణ మొదలుపెట్టిన పోలీసులు, విస్తుపోయే అంశాలు వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు. వలపు వల విసిరి వీడియోలు చిత్రీకరించి బ్లాక్ మెయిల్కు పాల్పడుతున్న ముఠాను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
ఫోన్ చేసి కవ్వింపు మాటలతో గదికి రప్పించి : జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లిలోని దుబ్బవాడకు చెందిన రౌడీషీటర్ కోరుట్ల రాజ్కుమార్ అలియాస్ రాజు, బల్మూరి స్వప్న, ఇబ్రహీంపట్నం మండలం ఎర్దండికి చెందిన బట్టు రాజశేఖర్, మూలరాంపూర్కు చెందిన సుంకిటి వినోద్, మెట్పల్లికి చెందిన పులి అరుణ్, మాగని దేవ నర్సయ్య ముఠాగా ఏర్పడ్డారు. మెట్పల్లి పట్టణంలోని హనుమాన్నగర్లో ఓ గదిని అద్దెకు తీసుకున్నారు. ధనవంతుల ఫోన్ నంబర్లను ముఠా సభ్యులు సేకరించే వారు. ఆ తర్వాత బల్మూరి స్వప్న వారికి ఫోన్ చేసి కవ్వింపు మాటలతో గదికి రప్పించేది. ఆమె వలలో చిక్కుకుని గదిలో సన్నిహితంగా ఉన్న సమయంలో ముఠా సభ్యులు లోపలికి ప్రవేశించి, వీడియో చిత్రీకరించే వారు. అడిగినంత డబ్బులు ఇవ్వకపోతే సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియోలు వైరల్ చేస్తామని బ్లాక్ మెయిల్ చేసేవారు.
"ఆరుగురు సభ్యులతో ఒక ముఠాగా ఏర్పడి, ఓ మహిళను ఆధారంగా చేసుకుని, వివిధ రంగాల్లో ఉన్న వారిని ట్రాప్ చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా మహిళ ముందు వారితో పరిచయం పెంచుకుని, నమ్మించి హనుమకొండలో ఉన్న తన గదికి రప్పించుకుంటుంది. తర్వాత వారి ప్లాన్ ప్రకారం వారిద్దరు కలిసి ఉన్న వీడియోలు తీసి, డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. బాధితుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఆ మహిళతో పాటు ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. పరారీలో ఉన్న వారిని త్వరలోనే పట్టుకుంటాం" - అనిల్ కుమార్, మెట్పల్లి సీఐ
డబ్బులు ఇవ్వకపోతే చంపేస్తామని వార్నింగ్ : మూడు నెలల క్రితం మెట్పల్లికి చెందిన ఓ వ్యాపారిని లక్ష్యంగా చేసుకున్న ముఠా, అతడిని డిసెంబర్ 28న గదికి పిలిపించింది. మహిళతో సాన్నిహిత్యంగా ఉన్న సమయంలో వీడియోలు తీసిన ముఠా, విషయం బయటకు రాకుండా ఉండాలంటే రూ.10 లక్షల ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. లేదంటే చంపేస్తామని బెదిరించారు. బాధితుడు తన ఇంటికి వెళ్లి డబ్బులు తెస్తానని చెప్పి వారిని నమ్మించాడు. ఆ తర్వాత నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసుల విచారణలో ముఠా గుట్టు రట్టైంది.
హనీ ట్రాప్తో జాగ్రత్త : ఈ హనీట్రాప్ కేసులో రాజ్కుమార్, దేవ నర్సయ్య, స్వప్నలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారి ఫోన్లలో మరిన్ని వీడియోలను గుర్తించారు. నిందితుల్లో రాజశేఖర్ ఓ పార్టీ నాయకుడు, మాజీ ఉప సర్పంచ్ కాగా, రాజ్కుమార్ ఓ జాతీయ పార్టీ నాయకుడికి అనుచరుడిగా పోలీసులు గుర్తించారు. పరారీలో ఉన్న రాజశేఖర్, వినోద్, అరుణ్లను త్వరలోనే పట్టుకుంటామని తెలిపారు. మాయగాళ్లు విసిరే వలపు వలకు చిక్కకుండా ఉండేందుకు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పోలీసులు సూచించారు. అపరిచిత వ్యక్తుల నుంచి వచ్చే ఫోన్ కాల్స్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. ఒకవేళ హనీట్రాప్ ఘటనలు జరిగితే, భయాందోళనకు లోనుకాకుండా పోలీసులను ఆశ్రయించాలని సూచిస్తున్నారు.
