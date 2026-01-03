ETV Bharat / state

కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో ఘ‌నంగా జాతీయ‌స్థాయి రుమ‌టాల‌జీ స‌ద‌స్సు

దేశం న‌లుమూల‌ల నుంచి హాజరైన 400 మంది రుమ‌టాల‌జిస్టులు - రెండు సంవ‌త్స‌రాల‌కు ఒక‌సారి మాత్ర‌మే జ‌రిగే స‌ద‌స్సు - ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి "కేసు ఆధారిత" సదస్సు

National-Level Rheumatology Conference in KIMS
National-Level Rheumatology Conference in KIMS (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 3, 2026 at 3:48 PM IST

National-Level Rheumatology Conference in KIMS : ఆర్థరైటిస్​, ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్​, లూపస్​, ఆటోఇమ్యూన్​ వ్యాధులు తదితర రుమటాలజీ సమస్యలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక కొత్త రకాల చికిత్స పద్ధతులు వస్తున్నాయి. ఈ సరికొత్త పద్ధతుల గురించి రుమటాలజిస్టులు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ రోగులకు సాంత్వ‌న కలిగించేందుకు ప్రయత్నించడం ముదావహమని కిమ్స్​ ఆసుపత్రి ఛైర్మన్​, మేనేజింగ్​ డైరెక్టర్​ డాక్టర్​ బొల్లినేని భాస్కర్​రావు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో కిమ్స్​ ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో రెండు రోజుల పాటు జరిగే క్లినికల్​ రుమటాలజీ కాన్ఫరెన్స్​ సీఆర్​సీ 2026 సదస్సును కిమ్స్​ ఎండీ​ భాస్కరరావు ప్రారంభించారు.

దేశ నలుమూలల నుంచి 400 మంది రుమటాలజిస్టులు : దేశం నలుమూలల నుంచి 400 మందికి పైగా రుమటాలజిస్టులు ఈ సదస్సుకు హాజరయ్యారు. రెండేళ్లకు ఒకసారి మాత్రమే నిర్వహించే ఈ సదస్సులో ప్రధానంగా అనుభవజ్ఞులైన రుమటాలజిస్టులు అత్యంత సంక్లిష్టమైన కేసుల విషయాలపై చర్చించారు. ఆ తర్వాత సదస్సులో పాల్గొన్న అందరికీ ఈ తరహా కేసులకు ఎలా చికిత్స చేయాలన్న విషయాలను సోదహరణంగా వివరించారని భాస్కర​రావు పేర్కొన్నారు.

సీఆర్​సీ 2026 ప్రత్యేకతలో ఇమేజ్​ పోటీ కొత్తగా చేరింది. ఈ సదస్సులో పాల్గొన్న పలువురు ఈ అంశంలో చాలా చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. అలాగే సదస్సుకు తమ సృజనాత్మక కోణాన్ని జోడించారు. అదనంగా భారతదేశం నలుమూలల నుంచి 269 కేసుల సారాంశాలను సమర్పించారు. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి కేటగిరీలో ఎంపిక చేసిన ముఖ్యమైన కేసులను కాన్ఫరెన్స్​ సెషన్లలో చర్చించారు.

ట్రైనీల కోసం రుమటాలజీ క్వీజ్​ : స‌ద‌స్సు ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ డాక్టర్ వీరవల్లి శరత్ చంద్ర మౌళి, సీఆర్‌సీ 2026 సైంటిఫిక్ ఛైర్ డాక్టర్ వినోద్ రవీంద్రన్ నేతృత్వంలో జరిగిన ఈ సదస్సులో రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్, లూపస్, యాంకైలోజింగ్ స్పాండిలైటిస్, సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్, గౌట్, వాస్కులైటిస్, బాల్య ఆర్థరైటిస్, అరుదైన రుమాటిక్ కండిష‌న్ల‌ వంటి అంశాలపై చర్చించారు. ఈ సదస్సులో ట్రైనీల కోసం రుమటాలజీ క్విజ్ సైతం నిర్వ‌హించారు. దీని ద్వారా యువ రుమటాలజిస్టులకు వారి జ్ఞానాన్ని పరీక్షించడానికి ఆకర్షణీయమైన వేదికగా మారింది.

''సీఆర్​సీ 2026 విజయవంతం కావడం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రుమటాలజిస్టులు ఉత్సాహభరితంగా భాగస్వామ్యం వహించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఇక్కడ సదస్సులో హాజరైన అందరూ అనుభవజ్ఞులైన రుమటాలజిస్టులు తమ విజ్ఞానాన్ని పదిమందితో పంచుకోవడం, అత్యంత సమస్యాత్మకమైన కేసుల గురించి చర్చించడానికి ఈ సదస్సు ద్వారా విలువైన అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఇందులో ప్రధానంగా రుమాటిక్​, కండరాలు, లూపస్​ వ్యాధులపై అవగాహన పొందగలిగాము.'' - డాక్టర్​ వీరవల్లి శరత్​ చంద్రమౌళి, సికింద్రాబాద్​ కిమ్స్​ డాక్టర్​

స‌ద‌స్సు ప్రారంభోత్స‌వంలో కిమ్స్ ఆసుపత్రి సీఎండీ డాక్ట‌ర్ బొల్లినేని భాస్క‌ర‌రావు, కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ సికింద్రాబాద్ మెడికల్ డైరెక్టర్ డా. సంబిత్ సాహు, డా. బి. శ్రీనివాస్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్, మినిస్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, డా. వినోద్ రవీంద్రన్ ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్, ఇండియన్ రుమాటాలజీ అసోసియేషన్, సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ ఆసుపత్రి రుమ‌టాల‌జీ విభాగం క్లినిక‌ల్ డైరెక్ట‌ర్ డాక్ట‌ర్ శ‌ర‌త్ చంద్ర‌మౌళి, హైద‌రాబాద్ రుమ‌టాల‌జీ సెంట‌ర్ డైరెక్ట‌ర్ డాక్ట‌ర్ రాజ్‌కిర‌ణ్ త‌దిత‌రులు సదస్సులో పాల్గొన్నారు.

దేశంలోనే రుమటాలజీ రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి క్లినికల్​ రుమటాలజీ కాన్ఫరెన్స్​ 2026 ఒక ప్రముఖ వేదికగా తన ప్రాముఖ్యతను మరోసారి నిరూపించింది. ఇందులో విజ్ఞాన భాగస్వామ్యం, వృత్తిపరమైన అభివృద్ధి సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న సీఆర్​సీ తదుపరి ఎడిషన్​ కోసం ఇప్పటి నుంచే కొత్త ప్రణాళికలు సిద్ధం అవుతున్నాయి.

