మాయమాటలతో లోబర్చుకున్నాడు - ఆపై బాలికకు వెల కట్టిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగి
బాలికకు మాయమాటలు చెప్పి శారీరకంగా లోబర్చుకున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగి - విషయం బయటకు పొక్కడంతో పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో పంచాయితీ - రూ.లక్ష చెల్లించేలా ఒప్పందం కుదుర్చుకుని చేతులు దులుపుకున్న వైనం
Published : January 22, 2026 at 4:47 PM IST
Government Employee Harassed To 10th Class Girl in Kadapa District : అతను ఓ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి. తాను విధులు నిర్వహిస్తున్న ప్రాంతంలో చదువుకుంటున్న ఓ బాలికకు మాయమాటలు చెప్పి శారీరకంగా లోబర్చుకున్నాడు. చివరికి ఈ విషయం బయటకు పొక్కడంతో పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో పంచాయితీ పెట్టి లక్ష రూపాయలు చెల్లించేలా ఒప్పందం చేసుకుని వదిలించుకున్నాడు. ప్రస్తుతం కడప జిల్లాలో ఈ సంఘటన తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది.
బాలికకు మాయమాటలు చెప్పి : పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే, కడప జిల్లా చెన్నూరు మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన బాలిక పదో తరగతి చదువుతోంది. మండల పరిధిలోని ఓ గ్రామంలో విధులు నిర్వహిస్తున్న వీఆర్వో ఆధార్ కార్డులో మార్పుల కోసం వచ్చిన పదో తరగతి చదువుతున్న బాలికకు మాయమాటలు చెప్పి దగ్గరయ్యాడు. బాలిక కుటుంబ యజమాని ఇటీవల మృతి చెందడాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని శారీరకంగా లోబర్చుకున్నాడు. చివరికి ఈ విషయం బయటకు పొక్కడంతో బాధితురాలి బంధువులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. దీంతో కొందరు అధికారులు, పోలీసుల సమక్షంలో బాలిక కుటుంబానికి లక్ష రూపాయలు ఇప్పించేలా పెద్ద మనుషులు ఒప్పందం కుదిర్చి చేతులు దులుపుకున్నారు.
ప్రేమ పేరుతో వేధిస్తున్నట్లు ఫిర్యాదు : ఇదే విషయమై చెన్నూరు సీఐ కృష్ణారెడ్డిని వివరణ కోరగా చెన్నూరు మండలంలోని వీఆర్వో వేణుగోపాల్ అదే గ్రామానికి చెందిన ఓ అమ్మాయిని ప్రేమ పేరుతో వేధిస్తున్నట్లు ఫిర్యాదు వచ్చిందన్నారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ కేసులో ఇంకా విచారణ చేయవలసిన వారు ఉన్నారని వెల్లడించారు. అలాగే ఎమ్మార్వో సరస్వతి వివరణ కోరగా తనకు విషయం తెలిసిన మాట వాస్తవమేనని కానీ, పూర్తి విషయాలు తెలియకుండా ఏమీ మాట్లాడను అని తెలిపారు.
"చెన్నూరు మండలంలో ఓ అమ్మాయిని ప్రేమ పేరుతో వేధిస్తున్నాడని ఓ వీఆర్వోపై అమ్మాయి వారి బంధువులు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టాం. ఇంకా చాలా మందిని విచారించాల్సి ఉంది. విచారణ పూర్తయిన తర్వాత నేరస్థులపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటాం." - కృష్ణారెడ్డి, సీఐ
