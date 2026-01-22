ETV Bharat / state

మాయమాటలతో లోబర్చుకున్నాడు - ఆపై బాలికకు వెల కట్టిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగి

బాలికకు మాయమాటలు చెప్పి శారీరకంగా లోబర్చుకున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగి - విషయం బయటకు పొక్కడంతో పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో పంచాయితీ - రూ.లక్ష చెల్లించేలా ఒప్పందం కుదుర్చుకుని చేతులు దులుపుకున్న వైనం

Government Employee Harassed To 10th Class Girl in Kadapa District
Government Employee Harassed To 10th Class Girl in Kadapa District (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 4:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Government Employee Harassed To 10th Class Girl in Kadapa District : అతను ఓ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి. తాను విధులు నిర్వహిస్తున్న ప్రాంతంలో చదువుకుంటున్న ఓ బాలికకు మాయమాటలు చెప్పి శారీరకంగా లోబర్చుకున్నాడు. చివరికి ఈ విషయం బయటకు పొక్కడంతో పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో పంచాయితీ పెట్టి లక్ష రూపాయలు చెల్లించేలా ఒప్పందం చేసుకుని వదిలించుకున్నాడు. ప్రస్తుతం కడప జిల్లాలో ఈ సంఘటన తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది.

బాలికకు మాయమాటలు చెప్పి : పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే, కడప జిల్లా చెన్నూరు మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన బాలిక పదో తరగతి చదువుతోంది. మండల పరిధిలోని ఓ గ్రామంలో విధులు నిర్వహిస్తున్న వీఆర్వో ఆధార్‌ కార్డులో మార్పుల కోసం వచ్చిన పదో తరగతి చదువుతున్న బాలికకు మాయమాటలు చెప్పి దగ్గరయ్యాడు. బాలిక కుటుంబ యజమాని ఇటీవల మృతి చెందడాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని శారీరకంగా లోబర్చుకున్నాడు. చివరికి ఈ విషయం బయటకు పొక్కడంతో బాధితురాలి బంధువులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. దీంతో కొందరు అధికారులు, పోలీసుల సమక్షంలో బాలిక కుటుంబానికి లక్ష రూపాయలు ఇప్పించేలా పెద్ద మనుషులు ఒప్పందం కుదిర్చి చేతులు దులుపుకున్నారు.

ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టామన్న సీఐ కృష్ణారెడ్డి (ETV)

ప్రేమ పేరుతో వేధిస్తున్నట్లు ఫిర్యాదు : ఇదే విషయమై చెన్నూరు సీఐ కృష్ణారెడ్డిని వివరణ కోరగా చెన్నూరు మండలంలోని వీఆర్వో వేణుగోపాల్ అదే గ్రామానికి చెందిన ఓ అమ్మాయిని ప్రేమ పేరుతో వేధిస్తున్నట్లు ఫిర్యాదు వచ్చిందన్నారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ కేసులో ఇంకా విచారణ చేయవలసిన వారు ఉన్నారని వెల్లడించారు. అలాగే ఎమ్మార్వో సరస్వతి వివరణ కోరగా తనకు విషయం తెలిసిన మాట వాస్తవమేనని కానీ, పూర్తి విషయాలు తెలియకుండా ఏమీ మాట్లాడను అని తెలిపారు.

"చెన్నూరు మండలంలో ఓ అమ్మాయిని ప్రేమ పేరుతో వేధిస్తున్నాడని ఓ వీఆర్వోపై అమ్మాయి వారి బంధువులు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టాం. ఇంకా చాలా మందిని విచారించాల్సి ఉంది. విచారణ పూర్తయిన తర్వాత నేరస్థులపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటాం." - కృష్ణారెడ్డి, సీఐ

పదేళ్ల బాలిక ఒంటిపై వాతలు - జ్యోతిష్యుడు చెప్పాడని అమానుషం

సెంట్రల్ మినిస్టర్​ కుమార్తెకు పోకిరీల వేధింపులు - ఏడుగురిపై FIR నమోదు​

TAGGED:

GOVERNMENT EMPLOYEE ON GIRL
GOVERNMENT VRO HARASSED TO GIRL
GIRL HARASSED ISSUE IN CHENNUR
10TH CLASS GIRL HARASSED IN AP
GOVT EMPLOYEE HARASSED TO GIRL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.