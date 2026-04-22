గర్ల్‌ఫ్రెండ్స్‌ ఉన్నారు నువ్వొద్దు - మనస్తాపంతో యువతి ఆత్మహత్య

నిశ్చితార్థం అయిన యువతితో యువకుడి అనుచిత వ్యాఖ్యలు - తనకు గర్ల్‌ఫ్రెండ్స్‌ ఉన్నరంటూ ఫోన్‌లో వ్యాఖ్యలు - తనకు పెళ్లి ఇష్టం లేదంటూ పదేపదే చెప్పిన యువకుడు

A Girl Did Suicide In Kadapa District
Published : April 22, 2026 at 12:23 PM IST

A Girl Did Suicide In Kadapa District : వారిద్దరికీ నిశ్చితార్థం జరిగింది. ఈ ఏడాది ఆగస్టులో వివాహం జరగనున్నది. నిశ్చితార్థం జరిగిన వెంటనే ఇద్దరు సెల్ ఫోన్లలో చాటింగ్ చేస్తూ మాట్లాడుకునేవారు. ఇటీవల కాలంలో నువ్వంటే నాకిష్టం లేదు, నిన్ను చూస్తుంటే ఫీలింగ్స్​ రావడం లేదు, నాకు ఇదివరకే చాలామంది లవర్స్ ఉన్నారని చెప్పడంతో ఆమె మనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.ఈ ఘటన కడప నగరంలో చోటుచేసుకుంది. దీంతో విషయం తెలుసుకున్న కుటుంబ సభ్యులు గుండెలు పగిలేలా రోదిస్తున్నారు.

నిశ్చితార్థం తర్వాత ఫోన్​ మాటలు : కడప పటేల్ రోడ్డుకు చెందిన రెహానాకి ప్రొద్దుటూరు నుంచి బెంగుళూరు వెళ్లి ఐటీ రంగంలో పనిచేస్తున్న షాజహాన్‌తో జనవరి నెలలో నిశ్చితార్థం జరిగింది. రెహానా మాస్టర్స్ డిగ్రీ (ఎమ్ఎస్సీ) పూర్తి చేసింది. షాజహాన్ కూడా తన కెరీర్లో స్థిరపడిన వ్యక్తి. పెద్దల సమక్షంలో జరిగిన నిశ్చితార్థం తర్వాత వీరిద్దరూ ఫోన్​లో మాట్లాడుకునేవారు.

నిన్ను చూస్తే ఫీలింగ్స్​ రావడంలేదు : తాజాగా షాజహాన్ తన సెల్ ఫోన్‌లో రెహానాతో మాట్లాడుతున్న సమయంలో "నువ్వంటే నాకిష్టం లేదు, నిన్ను చూస్తుంటే ఫీలింగ్స్ రావడం లేదు, నాకు నలుగురు ఐదుగురు లవర్స్ ఉన్నారు" అంటూ చెప్పిన మాటలు రెహానాను తీవ్రంగా బాధించాయి. అయితే ఇలా ఇంతకు ముందు కూడా చాలా సార్లు అన్నాడు. అతను తనని ఆటపట్టించేందుకు అంటున్నట్టున్నాడని చాలా సార్లు భావించింది.

మనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్య : కానీ ఫోన్​ చేసిన ప్రతీ సారీ తాను ఇదే విధంగా మాట్లాడడంతో డిప్రెషన్​కు లోనైంది. పదే పదే అవే మాటలు అంటూ ఉండడంతో ఇలా అనడం ఎందుకో కరెక్ట్​ కాదని అభిప్రాయపడింది. ఇదే కారణంగా, రెహానా రాత్రి ఇంట్లో ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ సంఘటనను తెలుసుకున్న కుటుంబ సభ్యులు తీవ్రంగా బాధపడుతున్నారు. తన మరణానికి గల కారణాలు తెలుపుతూ ఆ యువతి 12 పేజీల సూసైడ్​ లెటర్​ను రాసింది. మృతురాలి తండ్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సూసైడ్‌ లేఖను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు

"ఫిబ్రవరి 15న షాజహన్​తో రెహానా నిశ్చితార్థం జరిపించారు. ఆ రోజు కూడా మా అమ్మాయికి ఫోన్​ చేసి నేను ఇష్టమా కాదా అని అడిగాడు. మా అమ్మాయి ఇష్టమే అని చెప్పింది. ఇక అప్పటి నుంచి వీరిద్దరు ఫోన్లో మాట్లాడుకోవడం మొదలు పెట్టారు. అప్పుడప్పుడు ఇంటికి కూడా వచ్చి మాతో సరదాగా గడిపేవాడు. ఒక్కోరోజు రాత్రుల్లో కూడా చాలా సేపు అమ్మాయితో ఫోన్​ మాట్లాడేవాడు. మా అందరినీ చాలా బాగా నమ్మించి మోసం చేశాడు. తనకు నలుగురైదుగురు లవర్స్​ ఉన్నారని అమ్మాయికి చెప్పేవాడు. తనను చూస్తే ఎటువంటి ఫీలింగ్స్​ రావడం లేదని అనడంతో అమ్మాయి ఎవరికీ చెప్పుకోలేక మనస్తాపంలో ఆత్మహత్య చేసుకుంది. తను అనుభవించిన బాధనంతా 12 పేజీల సూసైడ్​ లెటర్​లో రాసింది. పోలీసులు అతన్ని కచ్చితంగా శిక్షించాలి. జీవితాంతం అతను జైలులోనే ఉండి శిక్షను అనుభవించాలి" - యువతి తల్లి .

ఎమ్మెల్యే అనుచరుడి అండ చూసుకుని రూ.45.70 లక్షలు మోసం - నిప్పంటించుకుని వ్యక్తి ఆత్మహత్య

వేరే మహిళపై భర్త వ్యామోహం - మనస్తాపంతో బిడ్డలకు విషమిచ్చిన తల్లి - నలుగురు మృతి

