కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడిపై పోక్సో కేసు నమోదు
కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు, ఓ బాలిక పరస్పరం కేసులు - బాలిక బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ, మానసికంగా వేధిస్తుందంటూ బండి భగీరథ్ ఫిర్యాదు - కేసులు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు
Published : May 9, 2026 at 4:33 PM IST
Case Against Union Minister Bandi Sanjay Son : కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు, ఓ బాలిక పరస్పరం పోలీస్ స్టేషన్లలో కేసు పెట్టుకున్నారు. కొందరు మిత్రుల ద్వారా పరిచయమైన బాలిక డబ్బు కోసం బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తూ, మానసికంగా వేధిస్తుందంటూ నిన్న సాయంత్రం బండి సంజయ్ కుమారుడు భగీరథ్ బాలిక, ఆమె తల్లిదండ్రులపై కరీంనగర్ టూటౌన్ పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. భగీరథ్ వాంగుల్మం ఆధారంగా పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. అటు బాలిక నిన్న రాత్రి మల్కాజ్గిరి జిల్లా పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో భగీరథ్పై ఫిర్యాదు చేసింది.
డిసెంబర్ 31వ తేదీన మొయినాబాద్లోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్లో తనపట్ల భగీరథ్ అసభ్యంగా ప్రవర్తించినట్లు పేర్కొంది. ఈ మేరకు పోక్సో చట్టం కింద పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. స్నేహితులతో కలిసి నూతన సంవత్సర వేడుకలు జరుపుకుంటున్న సమయంలో ఘటన జరిగినట్లు ఫిర్యాదులో బాలిక తెలిపింది. ఇరుపక్షాలపై కేసులు నమోదు చేసిన పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.