ETV Bharat / state

గృహప్రవేశం రోజునే గంజాయి గ్యాంగ్​ దాడి.. నిందితులకోసం గాలిస్తున్న పోలీసులు

దాడికి పాల్పడిన వారిలో 8 మందిని గుర్తించి ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు - గతంలో వీరిపై కేసులు - మిగిలిన వారికోసం మూడు బృందాలుగా గాలింపు చర్యలు

Ganja Gang Attacked On New House
Ganja Gang Attacked On New House (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 28, 2026 at 3:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ganja Gang Attacked On New House : ఆ రోజున గృహప్రవేశం, పగలు ఇల్లంతా బంధువులతో కళకళలాడింది. ఏమైందో తెలీదు ఉన్నట్టుండి సాయంత్రానికి ఓ గంజాయి గ్యాంగ్​ ఇంటిపై దాడికి దిగింది. ఇంటి యజమానితో పాటు బంధువులపైనా దాడిచేశారు. ఈ ఘటన మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా మేడిపల్లి పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే,

గంజాయి మత్తులో దాడి : మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా మేడిపల్లిలో గృహప్రవేశం చేసిన ఇంటిపై కొందరు గంజాయి మత్తులో దాడికి పాల్పడ్డారు. బోడుప్పల్ దేవేందర్ నగర్‌లో ఓ కుటుంబం ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టి బంధువులను ఆహ్వానించి గృహప్రవేశం చేశారు. విషయం తెలుసుకొని స్థానికంగా ఉండే గంజాయి గ్యాంగ్ లీడర్​గా పేరున్న జెన్న రాజు, అతని అనుచరులు రాత్రి సమయంలో ఆ ఇంటిపై దాడి చేశారు. ‌ఇంటి‌ యజమానితో పాటు బంధువుపైనా దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచారు.

నిందితుల కోసం‌ గాలింపు చర్యలు : సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలికి చేరుకున్నారు. దీంతో‌ దుండగులు అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. వెంటనే పోలీసులు ‌గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ గ్యాంగ్ గంజాయికి అలవాటుపడి కాలనీలో‌ గొడవలు సృష్టిస్తున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. జెన్న రాజుపై అనేక పోలీస్ స్టేషన్​లలో కేసులు నమోదయినట్లు వెల్లడించారు. నిందితులు పరారీలో ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ప్రత్యేక బృందాలతో గాలిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

"బోడుప్పల్ పరిధి దేవేందర్‌నగర్‌లో దాడి ఘటనపై విచారణ జరుపుతున్నాం. దాడికి పాల్పడిన వారిలో 8 మందిని గుర్తించి ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. మిగిలిన వారికోసం మూడు బృందాలుగా గాలిస్తున్నాం. ఘటన జరుగుతున్నప్పుడు వీడియో తీసిన వ్యక్తి పైనా దుండగులు దాడి చేశారు. గతంలో వీరిపై కేసులు ఉన్నాయి. అవసరమైతే రౌడీషీట్‌ తెరుస్తాం. మేడిపల్లి పీఎస్‌ పరిధిలో ఇప్పటికే 23 మందిపై రౌడీ షీట్స్ ఉన్నాయి" - సీఐ జలంధర్ రెడ్డి

మళ్లీ తప్పించుకున్న నీతూబాయి - గంజాయి క్వీన్ ఇంటిపై బుల్డోజర్ అస్త్రం

95 శాతం గంజాయి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచే - ఈ 9 రూట్లలోనే తెలంగాణలోకి

TAGGED:

GANJA GANG ATTACK BODUPPAL
GANJA GANG ATTACK HYDERABAD
బోడుప్పల్​లో గంజాయి ముఠా దాడి
GANJA GANG ATTACKED NEW HOUSE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.