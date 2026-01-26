చైనా మాంజా మెడకు చుట్టుకుని ఐదేళ్ల బాలిక మృతి - కేసు నమోదు
Published : January 26, 2026 at 8:05 PM IST
Girl Died With Chinese Manja : హైదరాబాద్లో చైనా మాంజాకు ప్రాణం బలి అయ్యింది. మాంజా మెడకు చుట్టుకుని ఐదు సంవత్సరాల బాలిక మృతి చెందింది. ఈ ఘటన కూకట్పల్లిలో చోటు చేసుకుంది. సంగారెడ్డి జిల్లా కాజీపల్లి నుంచి తండ్రితో పాటు ఇద్దరు కుమార్తెలు బైక్పై కూకట్పల్లి వస్తున్నారు. వివేకానందనగర్లో జాతీయ రహదారి వద్ద చైనా మాంజా బాలిక నిష్విక ఆదిత్య మెడకు చుట్టుకుంది. దీంతో చిన్నారి అరవడంతో బైకు ఆపి చూడగా మాంజా మెడకు చుట్టుకునట్లు గుర్తించాడు. అప్పటికే తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో నిష్విక ఆదిత్యను సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే బాలిక మృతి చెందిందని వైద్యులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.