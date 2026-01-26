ETV Bharat / state

చైనా మాంజా మెడకు చుట్టుకుని ఐదేళ్ల బాలిక మృతి - కేసు నమోదు

కూకట్‌పల్లి వివేకానందనగర్‌ వద్ద హైవేపై బాలిక మెడకు చుట్టుకున్న మాంజా - చైనా మాంజా మెడకు చుట్టుకుని ఐదేళ్ల బాలిక మృతి - సంగారెడ్డి జిల్లా కాజీపల్లి నుంచి కూకట్‌పల్లికి వస్తుండగా ప్రమాదం

Girl Died With Chinese Manja
Girl Died With Chinese Manja (ETV Bharat)
ETV Bharat Telangana Team

January 26, 2026

Girl Died With Chinese Manja : హైదరాబాద్​లో చైనా మాంజాకు ప్రాణం బలి అయ్యింది. మాంజా మెడకు చుట్టుకుని ఐదు సంవత్సరాల బాలిక మృతి చెందింది. ఈ ఘటన కూకట్​పల్లిలో చోటు చేసుకుంది. సంగారెడ్డి జిల్లా కాజీపల్లి నుంచి తండ్రితో పాటు ఇద్దరు కుమార్తెలు బైక్​పై కూకట్​పల్లి వస్తున్నారు. వివేకానందనగర్​లో జాతీయ రహదారి వద్ద చైనా మాంజా బాలిక నిష్విక ఆదిత్య మెడకు చుట్టుకుంది. దీంతో చిన్నారి అరవడంతో బైకు ఆపి చూడగా మాంజా మెడకు చుట్టుకునట్లు గుర్తించాడు. అప్పటికే తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో నిష్విక ఆదిత్యను సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే బాలిక మృతి చెందిందని వైద్యులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

