ఫలక్నుమాలో అగ్నిప్రమాదం - పక్కనే ఇండేన్ గ్యాస్ గోదాం
Published : March 16, 2026 at 5:37 PM IST
Fire Accident At Falaknuma : హైదరాబాద్ ఫలక్నుమా పరిధి ఫరూక్నగర్లో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఫరూక్నగర్ బస్డిపో పక్కన దుకాణాల్లో మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. రోడ్డుపక్కన ఉన్న సోఫాల తయారీ దుకాణంలో ఈ మంటలు చెలరేగాయి. దీనికి ఆనుకుని ఉన్న ఫర్నీచర్ షాపు, ఇతర దుకాణాలకు మంటలు వ్యాపించాయి. ఫర్నీచర్ దుకాణానికి మంటలు వ్యాపించడంతో మంటల తీవ్రత ఒక్కసారిగా పెరిగింది. అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందడంతో ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలు ఆర్పుతున్నారు. పక్కనే ఇండేన్ గ్యాస్ గోదాం, పెట్రోల్ బంక్ ఉండడంతో పోలీసులు, ఫైర్ సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా పక్కనే ఉన్న దుకాణాల్లో ఉన్న వారిని తరలించారు. మంటలు వ్యాపించకుండా చర్యలు చేపట్టారు.