ETV Bharat / state

ఫోరెన్సిక్ ల్యాబొరేటరీలోనే అగ్నిప్రమాదం - కుట్రకోణంపై పోలీసుల దర్యాప్తు

హైదరాబాద్​ నాంపల్లిలోని ఫోరెన్సిక్ సైన్స్‌ ల్యాబ్‌లో అగ్నిప్రమాదం - తీవ్రంగా శ్రమించి మంటలు అదుపుచేసిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది - ఈ ఘటనలో కుట్ర దాగి ఉందా అనే కోణంలో పోలీసుల దర్యాప్తు చర్యలు

Fire Accident At Forensic Science Lab Hyderabad
Fire Accident At Forensic Science Lab Hyderabad (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 7, 2026 at 8:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Fire Accident At Forensic Science Lab Hyderabad : హైదరాబాద్‌ నాంపల్లిలోని ఫోరెన్సిక్ సైన్స్‌ల్యాబ్‌లో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పోలీస్‌, అగ్నిమాపక సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమించి మంటలు అదుపు చేశారు. ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకపోయినా కీలకమైన కేసుకు సంబంధించి సున్నితమైన డేటా ధ్వంసమైనట్లు తెలుస్తోంది. ప్రమాదవశాత్తు జరిగిందా కుట్రకోణం దాగి ఉందా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

ప్రమాదవశాత్తు చెలరేగిన మంటలు : నేరం ఎలా జరిగింది, ఎవరు చేశారనే విషయాలను సాక్ష్యాధారాలతో నిర్ధారించే ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. నాంపల్లిలోని ఎఫ్​ఎస్​ఎల్​ కార్యాలయ భవనంలో పనిచేసే సిబ్బంది ఒక్కొక్కరుగా కార్యాలయానికి వస్తున్నారు. ఆ సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు మంటలు చెలరేగాయి. అక్కడే ఉన్న సిబ్బందిలో ఒకరు మంటలు ఆర్పేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే మంటల తీవ్రత పెరగడంతో అది సాధ్యపడలేదు. ఆయనకు స్వల్ప గాయాలవడంతో సమీప ఆస్పత్రికి తరలించారు.

పలు ఆధారాలు పూర్తిగా దగ్ధం : అందరూ చూస్తుండగానే మంటలు భవనం మొత్తం వ్యాపించాయి. భవనం నుంచి దట్టంగా పొగలు రావడంతో వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బందికి అధికారులు సమాచారం ఇచ్చారు. ఘటనాస‌్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమించి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. ఘటనాస్థలాన్ని అగ్నిమాపకశాఖ డీజీ విక్రమ్‌సింగ్‌ మాన్ పరిశీలించారు. మొదటి అంతస్థులోని కంప్యూటర్లు, ఫిజికల్ ఎవిడెన్స్‌ సహా ఇతర వస్తువులు పూర్తిగా దగ్ధమైనట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఈ ఆధారాలే కీలకం : ఎఫ్​ఎస్​ఎల్​ అనేది రాష్ట్రంలో అత్యంత కీలకమైన శాస్త్రీయ సంస్థ. ఇది నేరాలకు సంబంధించిన ఆధారాలను శాస్త్రీయపద్ధతుల్లో పరీక్షించి నివేదిక అందిస్తుంది. ఈ సంస్థ రక్తం, వెంట్రుకలు, వేలిముద్రలు, ఆయుధాలు, బుల్లెట్లు, డాక్యుమెంట్లు ఫోర్జరీ జరిగాయా లేదా, డీఎన్‌ఏ నమూనాలు, ఎలక్ట్రానికి డివైజ్‌లు సహా ఇతర అన్ని ఆధారాల్ని ల్యాబ్‌లో పరిశీలించి నివేదిక తయారుచేస్తుంది. కోర్టు తీర్పుల్లో ఆ ఆధారాలే కీలకంగా ఉంటాయి.

అలాంటి బలమైన ఫోరెన్సిక్ రికార్డులు, ముఖ్యమైన ఫైళ్లు, కీలక ఆధారలు, కంప్యూటర్లు, హార్డ్‌డిస్క్‌లు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు మంటల ధాటికి ఎంతమేర దెబ్బతిన్నాయనేది తెలియాల్సి ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. మొదటి అంతస్థులో ఉన్న కంప్యూటర్లు, సామగ్రి పూర్తిగా దగ్ధమైనట్లు అధికారులు తెలిపారు.

మంటలు అదుపులోనికి : ఫొరెన్సిక్​ సైన్స్​ ల్యాబోరేటరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందని అధికారులు వెల్లడించారు. అగ్నిప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతంలో చాలా వరకు ఆధారాలు, సీజ్​ చేసిన వస్తువులు, కంప్యూటర్లు ఉన్నాయని తెలిపారు. అక్కడే ఆఫీస్​ పని కూడా చేస్తారని అన్నారు. ఉదయం 10 గంటల సమయంలో ఈ ప్రమాదం సంభవించిందని చెప్పారు. 10.20కు సమాచారం అందిందన్నారు. వెంటనే అసెంబ్లీ ప్రాంతం నుంచి ఓ బృందాన్ని పంపామని పేర్కొన్నారు. మంటల తీవ్రత అధికంగా ఉండటంతో మరో 5 ఫైర్​ ఇంజిన్లను తీసుకువచ్చామన్నారు.

దీనిలో ఫైర్​ ఫైటింగ్​ రోబో, బ్రీతింగ్ ఆపరేటర్​ సెట్స్​ను దీనిలో వినియోగించామని తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంలో పలు కేసుల్లోని భౌతిక ఆధారాలు, కంప్యూటర్లు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయని వెల్లడించారు. రెండో ఫ్లోర్​లో కెమికల్​ ల్యాబోరేటరీ ఉంది. దీనిని మంటలు చెలరేగకుండా అదుపుచేయగలిగామని చెప్పారు.

"ఫొరెన్సిక్​ సైన్స్​ ల్యాబోరేటరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతంలో చాలా వరకు ఆధారాలు, సీజ్​ చేసిన వస్తువులు, కంప్యూటర్లు దగ్ధమయ్యాయి. అక్కడే ఆఫీస్​ పని కూడా చేస్తారు. ఉదయం 10 గంటల సమయంలో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. 10.20కు సమాచారం అందింది. ఫైర్​ ఫైటింగ్​ రోబో, బ్రీతింగ్ ఆపరేటర్​ సెట్స్​ను దీనిలో వినియోగించాం. రెండో ఫ్లోర్​లో కెమికల్​ ల్యాబోరేటరీ ఉండేది. దీనిలో మంటలు చెలరేగకుండా అదుపుచేయగలిగాం." - అగ్నిమాపక అధికారి

కుట్రకోణం దాగి ఉందా? : పోలీస్‌ దర్యాప్తునకు, న్యాయవ్యవస్థకు శాస్త్రీయ ఆధారాలను అందించే ఎఫ్‌ఎస్‌లో జరిగిన ఈ ప్రమాద ప్రభావం ఇతర కేసుల దర్యాప్తులో ఎంతమేర పడనుందనేది ఆందోళనకర అంశంగా మారింది. ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్ అధికారి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో నాంపల్లి పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది. ప్రమాదవశాత్తు జరిగిందా లేక కుట్రకోణం దాగి ఉందా అనే కోణాల్లో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

సెల్లార్లే సమాధులు! - గోదాంలుగా మార్చడమే ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణం

ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడే హడావిడి - ఇప్పటి వరకు కమిటీ జాడే లేదు!

TAGGED:

FIREACCIDENT AT FORENSIC SCIENCELAB
FORENSIC SCIENCE LAB IN NAMPALLY
HYDERABAD FIRE ACCIDENT
NAMPALLY FIRE ACCIDENT
FIRE ACCIDENT FORENSIC SCIENCE LAB

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.